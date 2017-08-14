34 продукта для идеальной кожи, которые найдутся в любом магазине

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Чтобы сохранить кожу здоровой и красивой, мы десятками скупаем пузырьки с косметикой — страшно даже представить, сколько денег мы на них тратим. А ведь еще в 2005 году американские дерматологи выяснили, что от морщин, акне, гиперпигментации и даже сухости кожи можно избавиться дешево и со вкусом. Нужно всего лишь включить в рацион несколько продуктов.