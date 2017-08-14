34 продукта для идеальной кожи, которые найдутся в любом магазине
Чтобы сохранить кожу здоровой и красивой, мы десятками скупаем пузырьки с косметикой — страшно даже представить, сколько денег мы на них тратим. А ведь еще в 2005 году американские дерматологи выяснили, что от морщин, акне, гиперпигментации и даже сухости кожи можно избавиться дешево и со вкусом. Нужно всего лишь включить в рацион несколько продуктов.
AdMe.ru делится рекомендациями по сбалансированному питанию из книги «Косметическая дерматология. Принципы и практика», благодаря которым тональный крем вам больше не понадобится.
При пигментных пятнах
- Избавление от гиперпигментации нам сулят витамины C и Е и антиоксиданты, например эллаговая кислота и экстракт виноградных косточек. В большом количестве эти полезные элементы содержатся в цитрусовых, клубнике, киви, гранатах и помидорах.
- Пигментация становится еще заметнее, если долго находиться под солнцем. Чтобы защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, необходимо употреблять в пищу антиоксиданты, которыми особенно богаты ягоды, грейпфруты, ананасы, сливы, брюссельская и листовая капуста, перец чили, шпинат и обыкновенная гречка.
При жирной коже
- Главная проблема каждого обладателя жирной кожи — жирный блеск в Т-зоне, от которого косметические средства спасают лишь ненадолго. А вот диета с большим содержанием витамина A поможет значительно уменьшить выделение кожного сала. К тому же такая диета банально вкусная и несложная — просто добавьте в рацион сушеные абрикосы, манго, морковь, яичный желток, шпинат и батат.
- Люди с жирной кожей также часто страдают от угревой сыпи, однако и от нее можно избавиться с помощью диеты. Главное, чтобы рацион включал как можно больше продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, — они обладают необходимым противовоспалительным эффектом. Если говорить проще, то нужно как можно чаще есть фрукты, овощи, грецкие орехи, семена льна и льняное масло, морские водоросли, морепродукты и рыбу.
При сухой коже
- Склонность к сухой коже во многих случаях объясняется недостатком холестерина на фоне избытка витамина E. В таких случаях необходимо увеличить в рационе концентрацию мононенасыщенных жирных кислот. Лучше всего они усваиваются при употреблении не масел и пищевых добавок, а цельных продуктов: бобов, морских водорослей, яиц, сои, авокадо, арахиса и других орехов.
- Чаще всего недостаток холестерина и следующая за этим сухость кожи встречаются у вегетарианцев. Если вы не входите в их число, то старайтесь регулярно есть мясо и рыбу. Особенно полезны будут длинноперый тунец, озерная форель, скумбрия и лосось.
При морщинах
- Более 10 лет назад американские исследователи обнаружили, что антиоксиданты способствуют еще и омоложению. Например, если каждый день есть продукты, содержащие сою, то признаки старения кожи станут почти незаметными, а от морщинок в уголках глаз вы и вовсе избавитесь.
- Также исследования утверждают, что меньше всего морщины заметны у взрослых из Швеции, и это тоже следствие правильной диеты. Рацион этих людей богат зелеными листовыми овощами, шпинатом, спаржей, сельдереем, баклажанами, чесноком и луком. А вот красного мяса, сахара, сливочного масла, маргарина, молока и молочных продуктов лучше избегать.