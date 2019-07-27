25+ блюд из ресторанов Мишлен, которые приведут вас в восторг, но оставят голодными

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В 2019 году Токио стал райским уголком для гурманов, ведь количество ресторанов с мишленовскими звездами здесь достигло рекордного показателя — 230 заведений в одном городе. Поэтому если захотите попробовать блюда высокой кухни, то смело отправляйтесь в Японию. Но, как утверждают очевидцы, вам вряд ли удастся уйти оттуда сытым, а вот испытать гастрономический оргазм точно получится.

Мы в AdMe.ru заглянули в инстаграм-аккаунты модных ресторанов и сейчас покажем, как выглядят уникальные кулинарные изыски. Порции оказались маловаты, а их цена частенько выражается в цифре, которая превышает количество граммов на тарелке. А в конце статьи вас ждет бонус, посвященный всем, кто обожает диеты.

Сардины с поджаренным хлебом и сельдереевым маслом

Leroy Shoreditch (*), € 7–54.

Десерт из киви с добавлением имбиря и сухого зеленого японского чая матча

L’Orangerie (*), € 75–150.

Голубец с говядиной и соусом из гуляша

Per Se Restaurant (***), от € 67.

Весенняя интерпретация из грейпфрута и зеленого горошка

Le Cinq (***), € 145–360.

Шоколадные конфеты на основе шоколадного глинтвейна и клубничного вина

Per Se Restaurant (***), от € 67.

Заварной крем из куриного яйца с соусом из гусиной печени и австралийскими черными зимними трюфелями

Per Se Restaurant (***), от € 67.

Мармелад из ревеня, сливочный маскарпоне и сорбет с лимончелло

Le Bernardin Restaurant (***), от € 67.

Морской гребешок с соусом из зеленого мандарина, кедровых орешков и синей редьки

Leroy Shoreditch (*), € 7–54.

Десерт «Ой, я уронил лимонный пирог»

Osteria Francescana Restaurant (***), € 185–315.

Копченая морковь в йогурте с семенами чиа

The Restaurant at Meadowood (***), € 67–134.

Омлет с цветной капустой на гриле

Azurmendi Restaurant (***), € 220.

Моллюски с сушеным картофелем и перепелиным яйцом

The Restaurant at Meadowood (***), € 67–134.

Лангуст, приготовленный в собственной скорлупе с имбирным бульоном

Le Petit Nice (***), € 110–380.

Форель с зеленой спаржей, оливками, зелеными помидорами и лесным соусом

Restaurant formel B (*), € 57–121.

Летняя французская закуска из овощей

Hide (*), € 47–106.

Пирог с патокой, лимонным маскарпоне и мороженым

The Clocktower (*), € 45–67.

Салат из амаранта - съедобного травянистого растения

The Restaurant at Meadowood (***), € 67–134.

Фуа-гра в виде гальки

Le Cinq (***), € 145–360.

Паштет из инжира и мороженого с фундуком

Leroy Shoreditch (*), € 7–54.

Жареное мороженое из дикого риса, мелкого проса (фонио) и манго с маслом из корнеплода клубеносного подсолнуха (топинамбура)

Ikoyi (*), € 28–60.

Копченый угорь, картофель конфи, шафран и выдержанная калужская икра

Greenhouse (**), € 50–112.

Съедобные воздушные шарики из яблочного мусса, наполненные гелием

Alinea Restaurant (***), € 67–134.

Спаржа, пармезан, заварной крем и копченые пирожки с перепелиным желтком

Greenhouse (**), € 50–112.

Подорожник, сушеные японские сливы и копченая брокколи

Ikoyi (*), € 28–60.

Крыжовник, бланшированный виноград, ревень, сливочный лимонник и тимьян

The Restaurant at Meadowood (***), € 67–134.

Безе из гибискуса, кукурузный пудинг и мороженое «Обугленное молоко»

Le Bernardin Restaurant (***), от € 67.

Мороженое из вереска, черники, меда и ржи

Hide (*), € 47–106.

Бонус: салат

Alinea Restaurant (***), € 67–134.

А какие блюда высокой кухни вы уже пробовали? Порция была такой же маленькой?

Фото на превью michelinguide / Instagram

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