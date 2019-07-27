25+ блюд из ресторанов Мишлен, которые приведут вас в восторг, но оставят голодными

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В 2019 году Токио стал райским уголком для гурманов, ведь количество ресторанов с мишленовскими звездами здесь достигло рекордного показателя — 230 заведений в одном городе. Поэтому если захотите попробовать блюда высокой кухни, то смело отправляйтесь в Японию. Но, как утверждают очевидцы, вам вряд ли удастся уйти оттуда сытым, а вот испытать гастрономический оргазм точно получится.

Мы в AdMe.ru заглянули в инстаграм-аккаунты модных ресторанов и сейчас покажем, как выглядят уникальные кулинарные изыски. Порции оказались маловаты, а их цена частенько выражается в цифре, которая превышает количество граммов на тарелке. А в конце статьи вас ждет бонус, посвященный всем, кто обожает диеты.

Сардины с поджаренным хлебом и сельдереевым маслом

Десерт из киви с добавлением имбиря и сухого зеленого японского чая матча

Голубец с говядиной и соусом из гуляша

Per Se Restaurant (***), от € 67.

Весенняя интерпретация из грейпфрута и зеленого горошка

Шоколадные конфеты на основе шоколадного глинтвейна и клубничного вина

Per Se Restaurant (***), от € 67.

Заварной крем из куриного яйца с соусом из гусиной печени и австралийскими черными зимними трюфелями

Per Se Restaurant (***), от € 67.

Мармелад из ревеня, сливочный маскарпоне и сорбет с лимончелло

Le Bernardin Restaurant (***), от € 67.

Морской гребешок с соусом из зеленого мандарина, кедровых орешков и синей редьки

Десерт «Ой, я уронил лимонный пирог»

Копченая морковь в йогурте с семенами чиа

Омлет с цветной капустой на гриле

Моллюски с сушеным картофелем и перепелиным яйцом

Лангуст, приготовленный в собственной скорлупе с имбирным бульоном

Форель с зеленой спаржей, оливками, зелеными помидорами и лесным соусом

Летняя французская закуска из овощей

Пирог с патокой, лимонным маскарпоне и мороженым

Салат из амаранта - съедобного травянистого растения

Фуа-гра в виде гальки

Паштет из инжира и мороженого с фундуком

Жареное мороженое из дикого риса, мелкого проса (фонио) и манго с маслом из корнеплода клубеносного подсолнуха (топинамбура)

Копченый угорь, картофель конфи, шафран и выдержанная калужская икра

Съедобные воздушные шарики из яблочного мусса, наполненные гелием

Спаржа, пармезан, заварной крем и копченые пирожки с перепелиным желтком

Подорожник, сушеные японские сливы и копченая брокколи

Крыжовник, бланшированный виноград, ревень, сливочный лимонник и тимьян

Безе из гибискуса, кукурузный пудинг и мороженое «Обугленное молоко»

Le Bernardin Restaurant (***), от € 67.

Мороженое из вереска, черники, меда и ржи

Бонус: салат

А какие блюда высокой кухни вы уже пробовали? Порция была такой же маленькой?