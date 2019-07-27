25+ блюд из ресторанов Мишлен, которые приведут вас в восторг, но оставят голодными
В 2019 году Токио стал райским уголком для гурманов, ведь количество ресторанов с мишленовскими звездами здесь достигло рекордного показателя — 230 заведений в одном городе. Поэтому если захотите попробовать блюда высокой кухни, то смело отправляйтесь в Японию. Но, как утверждают очевидцы, вам вряд ли удастся уйти оттуда сытым, а вот испытать гастрономический оргазм точно получится.
Мы в AdMe.ru заглянули в инстаграм-аккаунты модных ресторанов и сейчас покажем, как выглядят уникальные кулинарные изыски. Порции оказались маловаты, а их цена частенько выражается в цифре, которая превышает количество граммов на тарелке. А в конце статьи вас ждет бонус, посвященный всем, кто обожает диеты.
Сардины с поджаренным хлебом и сельдереевым маслом
Десерт из киви с добавлением имбиря и сухого зеленого японского чая матча
L’Orangerie (*), € 75–150.
Голубец с говядиной и соусом из гуляша
Весенняя интерпретация из грейпфрута и зеленого горошка
Le Cinq (***), € 145–360.
Шоколадные конфеты на основе шоколадного глинтвейна и клубничного вина
Заварной крем из куриного яйца с соусом из гусиной печени и австралийскими черными зимними трюфелями
Мармелад из ревеня, сливочный маскарпоне и сорбет с лимончелло
Le Bernardin Restaurant (***), от € 67.
Морской гребешок с соусом из зеленого мандарина, кедровых орешков и синей редьки
Десерт «Ой, я уронил лимонный пирог»
Osteria Francescana Restaurant (***), € 185–315.
Копченая морковь в йогурте с семенами чиа
Омлет с цветной капустой на гриле
Azurmendi Restaurant (***), € 220.
Моллюски с сушеным картофелем и перепелиным яйцом
Лангуст, приготовленный в собственной скорлупе с имбирным бульоном
Le Petit Nice (***), € 110–380.
Форель с зеленой спаржей, оливками, зелеными помидорами и лесным соусом
Restaurant formel B (*), € 57–121.
Летняя французская закуска из овощей
Hide (*), € 47–106.
Пирог с патокой, лимонным маскарпоне и мороженым
The Clocktower (*), € 45–67.
Салат из амаранта - съедобного травянистого растения
Фуа-гра в виде гальки
Le Cinq (***), € 145–360.
Паштет из инжира и мороженого с фундуком
Жареное мороженое из дикого риса, мелкого проса (фонио) и манго с маслом из корнеплода клубеносного подсолнуха (топинамбура)
Ikoyi (*), € 28–60.
Копченый угорь, картофель конфи, шафран и выдержанная калужская икра
Greenhouse (**), € 50–112.
Съедобные воздушные шарики из яблочного мусса, наполненные гелием
Alinea Restaurant (***), € 67–134.
Спаржа, пармезан, заварной крем и копченые пирожки с перепелиным желтком
Greenhouse (**), € 50–112.
Подорожник, сушеные японские сливы и копченая брокколи
Ikoyi (*), € 28–60.
Крыжовник, бланшированный виноград, ревень, сливочный лимонник и тимьян
Безе из гибискуса, кукурузный пудинг и мороженое «Обугленное молоко»
Le Bernardin Restaurant (***), от € 67.
Мороженое из вереска, черники, меда и ржи
Hide (*), € 47–106.
Бонус: салат
Alinea Restaurant (***), € 67–134.
А какие блюда высокой кухни вы уже пробовали? Порция была такой же маленькой?
Фото на превью michelinguide / Instagram