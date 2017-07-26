3 простых способа отличить ГМО от обычных продуктов

Ученые спорят о влиянии генетически модифицированных продуктов на здоровье. В США, Китае и Канаде выращивают измененную кукурузу, сою и картошку, а вот Австрия, Греция и Венгрия объявили себя свободными от ГМО.

Вред ГМ-продуктов не доказан, но, если вам важно, чтобы ваша еда была полностью натуральной, AdMe.ru подскажет, как различать продукты.

  • ГМО — генетически модифицированные организмы (растения, животные, микроорганизмы), которым пересадили гены других организмов.

  • ГМ-продукты обладают устойчивостью к насекомым-вредителям, гербицидам, грибкам и вирусам. Их вкус лучше, а растут они быстрее традиционных продуктов.

  • Пока нет никаких научных доказательств того, что модифицированные продукты опасны для человека. Многочисленные международные исследовательские учреждения и научные организации подтверждают эти данные.

  • ГМ-продукты могут вызывать аллергическую реакцию. Например, если у вас аллергия на фундук и вы съели продукт с генами этого ореха, то непереносимость даст о себе знать. Поэтому внимательно изучайте информацию на этикетках.

1. Изучите этикетку

Натуральные продукты маркируют особым образом. Ищите пометки «100 % organic», «Organic», или «Made with organic ingredients». Они гарантируют, что в товаре нет генетически модифицированных компонентов.

Обратите внимание на надписи «Без ГМО», «Non-GMO» и «Made without genetically modified ingredients». В составе этих товаров могут присутствовать ГМО, но не более 0,9 %.

В США овощи и фрукты обозначают PLU-кодом из 5 цифр на ценнике. Код на трансгенных продуктах начинается с 8.

2. Обратите внимание на внешний вид продукта

Генетически модифицированные продукты безупречны на вид. Они имеют правильную форму, одинаковый размер и долго не портятся, так как новые гены позволяют им быть устойчивыми к негативному внешнему воздействию. Например, ген бактерии Bacillus thuringiensis, добавленный в ГМ-растения, вырабатывает токсин, который отравляет вредителей.

Если овощи тронуты насекомыми, скорее всего, перед вами натуральный продукт.

3. Если для вас важно не употреблять ГМ- продукты, запомните этот список:

78 % сои, 33 % кукурузы, 64 % хлопка и 24 % рапса в мире — трансгенные.

Их добавляют в такие продукты, как:

  • колбаса, сосиски
  • молочные и сырные продукты
  • полуфабрикаты и мучные смеси
  • сухие завтраки, каши быстрого приготовления
  • хлеб, кондитерские изделия
  • сладкие напитки
  • хлопковое и арахисовое масло
  • майонез
  • шоколадный сироп

Фото на превью pixabay
Автор pixabay

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  • 26 июля 2017
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