3 простых способа отличить ГМО от обычных продуктов

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Ученые спорят о влиянии генетически модифицированных продуктов на здоровье. В США, Китае и Канаде выращивают измененную кукурузу, сою и картошку, а вот Австрия, Греция и Венгрия объявили себя свободными от ГМО. Вред ГМ-продуктов не доказан, но, если вам важно, чтобы ваша еда была полностью натуральной, AdMe.ru подскажет, как различать продукты.

ГМО — генетически модифицированные организмы (растения, животные, микроорганизмы), которым пересадили гены других организмов.

ГМ-продукты обладают устойчивостью к насекомым-вредителям, гербицидам, грибкам и вирусам. Их вкус лучше, а растут они быстрее традиционных продуктов.

Пока нет никаких научных доказательств того, что модифицированные продукты опасны для человека . Многочисленные международные исследовательские учреждения и научные организации подтверждают эти данные.

ГМ-продукты могут вызывать аллергическую реакцию. Например, если у вас аллергия на фундук и вы съели продукт с генами этого ореха, то непереносимость даст о себе знать. Поэтому внимательно изучайте информацию на этикетках.

1. Изучите этикетку

Натуральные продукты маркируют особым образом. Ищите пометки «100 % organic», «Organic», или «Made with organic ingredients». Они гарантируют, что в товаре нет генетически модифицированных компонентов. Обратите внимание на надписи «Без ГМО», «Non-GMO» и «Made without genetically modified ingredients». В составе этих товаров могут присутствовать ГМО, но не более 0,9 %. В США овощи и фрукты обозначают PLU-кодом из 5 цифр на ценнике. Код на трансгенных продуктах начинается с 8.

2. Обратите внимание на внешний вид продукта

Генетически модифицированные продукты безупречны на вид. Они имеют правильную форму, одинаковый размер и долго не портятся, так как новые гены позволяют им быть устойчивыми к негативному внешнему воздействию. Например, ген бактерии Bacillus thuringiensis, добавленный в ГМ-растения, вырабатывает токсин, который отравляет вредителей. Если овощи тронуты насекомыми, скорее всего, перед вами натуральный продукт.

3. Если для вас важно не употреблять ГМ- продукты, запомните этот список:

78 % сои, 33 % кукурузы, 64 % хлопка и 24 % рапса в мире — трансгенные. Их добавляют в такие продукты, как: колбаса, сосиски

молочные и сырные продукты

полуфабрикаты и мучные смеси

сухие завтраки, каши быстрого приготовления

хлеб, кондитерские изделия

сладкие напитки

хлопковое и арахисовое масло

майонез

шоколадный сироп