25 слишком реалистичных тортов, которые нас ошеломили

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Что общего у кроссовок, жареных куриных ножек, лотка яиц и динозавра? Все это может стать тортом. Когда настоящему художнику попадается рецепт обычного торта с глазурью, он превратит его в произведение искусства, которое выглядит так реалистично, что вы ни за что не поверите, что это можно есть.

Мы в AdMe.ru ценим талантливых людей, поэтому не можем не поделиться с миром тем, что они делают — этими невероятно реалистичными тортами.

1. Торт, который не заставит вас плакать, в отличие от настоящего лука

2. Этот тираннозавр в кофточке так прекрасен, что его просто невозможно съесть!

3. Крутой сюрприз на детский день рождения

4. Иллюзия года

5. И тарелка тоже!

6. Кому приготовить яичницу?

7. Представьте, что будет, если кто-нибудь, не зная, что это торт, разобьет такую пиньяту

8. Торт для любителя бургеров

9. Это подается к чаю или к пиву?

10. Ничего особенного, просто торт «Красный бархат» с лимонной глазурью

11. Это выглядит настолько реалистично, что невозможно поверить своим глазам

12. Обман года!

13. Все эти цветы сделаны из крема

14. Победитель съедает доску

15. Где я могу купить такие кроссовки?

16. Представьте только, как кондитер вырезал каждую макаронинку!

17. Звание лучшего кондитера определенно достается этому человеку

18. Не нужно дожидаться лета, чтобы поесть арбуз

19. Это не кактусы, а капкейки

20. Стопочка блинов на самом деле является бисквитным тортом с кремом из белого шоколада

21. Коробка — часть торта

22. Почему этот торт-страусенок не падает со своих тонких ножек?

23. Даже доска съедобна

24. И правда, выглядит совсем как жареная курица!

25. Змея или торт?