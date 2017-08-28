25 нелогичных фактов о еде, с которыми вы сразу согласитесь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы знаем, что у любого факта должны быть доказательства, подтверждающие его право на существование. Но бывают исключения — вещи, в которые мы безоговорочно верим, не требуя аргументов. AdMe.ru собрал 25 фактов о еде, которые не имеют обоснований, но вы с ними, не раздумывая, согласитесь. Особенно с последним.

1. Быстро поднятое не считается упавшим

2. По состоянию холодильника можно определить, сколько осталось до зарплаты

3. Чем меньше продуктов, из которых можно что-то приготовить, тем лучше работает фантазия

4. При поедании мармеладных фигурок 9 из 10 человек вначале откусывают голову

5. Джекпот можно выиграть не только в казино

6. В мире не найдется человека, который бы не мечтал о таком арбузе

7. Рецепт мексиканского блюда: добавьте перца. Все остальное можете не добавлять

8. Если забыл добавить чернику в черничный пирог, надо подать ее отдельно, как будто так и было задумано. Главное, с невозмутимым видом

9. Иногда есть смысл заказывать пиццу с двойной начинкой

10. А вот если день не задался, в магазин идти не стоит. Потому что неудача будет преследовать и там

11. И вендинг-машина с пустой упаковкой из под арахиса — еще одно доказательство этому

12. О том, что так вкуснее, все мы знаем с детства

13. Выбор между полезным и вкусным — самый сложный

14. Чаще всего мясо застревает в зубах, когда ешь его в ресторане

15. Или когда хочешь сфотографироваться

16. Это идеальный способ нарезки хлеба для тостов

17. Люди делятся на 2 типа: тех, кто готовят еду, а потом моют посуду, и тех, кто моют посуду, а потом готовят еду

18. Рецепты из интернета: ожидание vs. реальность

19. Чем длиннее картошка, тем вкуснее

20. Только если она не последняя, потому что тут уже не важно

21. У каждой хозяйки должен быть свой секретный рецепт «Кровавой Мэри»

22. Любимые продукты умеют удивлять

23. Ровно столько времени проходит от момента заказа пиццы до ее доставки

24. Отношения с едой могут развиваться только так