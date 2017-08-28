25 нелогичных фактов о еде, с которыми вы сразу согласитесь
Все мы знаем, что у любого факта должны быть доказательства, подтверждающие его право на существование. Но бывают исключения — вещи, в которые мы безоговорочно верим, не требуя аргументов.
AdMe.ru собрал 25 фактов о еде, которые не имеют обоснований, но вы с ними, не раздумывая, согласитесь. Особенно с последним.
1. Быстро поднятое не считается упавшим
2. По состоянию холодильника можно определить, сколько осталось до зарплаты
3. Чем меньше продуктов, из которых можно что-то приготовить, тем лучше работает фантазия
4. При поедании мармеладных фигурок 9 из 10 человек вначале откусывают голову
5. Джекпот можно выиграть не только в казино
6. В мире не найдется человека, который бы не мечтал о таком арбузе
7. Рецепт мексиканского блюда: добавьте перца. Все остальное можете не добавлять
8. Если забыл добавить чернику в черничный пирог, надо подать ее отдельно, как будто так и было задумано. Главное, с невозмутимым видом
9. Иногда есть смысл заказывать пиццу с двойной начинкой
10. А вот если день не задался, в магазин идти не стоит. Потому что неудача будет преследовать и там
11. И вендинг-машина с пустой упаковкой из под арахиса — еще одно доказательство этому
12. О том, что так вкуснее, все мы знаем с детства
13. Выбор между полезным и вкусным — самый сложный
14. Чаще всего мясо застревает в зубах, когда ешь его в ресторане
15. Или когда хочешь сфотографироваться
16. Это идеальный способ нарезки хлеба для тостов
17. Люди делятся на 2 типа: тех, кто готовят еду, а потом моют посуду, и тех, кто моют посуду, а потом готовят еду
18. Рецепты из интернета: ожидание vs. реальность
19. Чем длиннее картошка, тем вкуснее
20. Только если она не последняя, потому что тут уже не важно
21. У каждой хозяйки должен быть свой секретный рецепт «Кровавой Мэри»
22. Любимые продукты умеют удивлять
23. Ровно столько времени проходит от момента заказа пиццы до ее доставки
24. Отношения с едой могут развиваться только так
25. Можно 100 раз испечь пирожки по маминому рецепту, но у мамы они будут все равно вкуснее