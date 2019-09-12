25+ фактов об азиатской кухне, которые помогут вам уже при следующем заказе суши

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Азиатские рестораны есть в каждом мегаполисе, а доставку роллов сегодня можно найти даже в маленьких городах. Несмотря на это, мы вряд ли с ходу отличим вьетнамское блюдо от корейского или китайского, потому что мало знаем об азиатской кухне. Вы, например, знали, что есть 6 разных видов суши? Или что палочки выглядят по-разному в зависимости от страны производства?