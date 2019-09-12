25+ фактов об азиатской кухне, которые помогут вам уже при следующем заказе суши
Азиатские рестораны есть в каждом мегаполисе, а доставку роллов сегодня можно найти даже в маленьких городах. Несмотря на это, мы вряд ли с ходу отличим вьетнамское блюдо от корейского или китайского, потому что мало знаем об азиатской кухне. Вы, например, знали, что есть 6 разных видов суши? Или что палочки выглядят по-разному в зависимости от страны производства?
Нам в AdMe.ru захотелось восполнить пробел в гастрономических познаниях, и мы выудили из закромов факты об азиатской кухне, которыми вы сможете воспользоваться, когда в следующий раз будете заказывать роллы.
- Китайцы и японцы чаще всего делают столовые приборы из бамбука и других пород дерева. Известны случаи, когда их изготавливали из кости или металла.
- Корейцы едят металлическими палочками — чоккарак. Сейчас их делают из нержавеющей стали, а раньше они были латунными.
- Кольца на верхней части одноразовых палочек указывают на то, сколько раз прежде они были в употреблении. После использования их отправляют на заводы для дезинфекции, где и наносят отметки в виде колец. В утиль палочки чаще всего уходят только после 3-го использования. Отношение к таким «многоразовым» палочкам двоякое: кто-то категорически не приемлет их, другие не видят ничего плохого в том, чтобы ими пользоваться. На металлические палочки кольца наносят для украшения.
- В Китае суп едят после основного блюда. По мнению китайцев, суп нормализует пищеварение и улучшает метаболизм. Поэтому китайцы предпочитают съесть тарелку супа после жирных блюд, таких как утка по-пекински или свинина.
- Корейские роллы называются «кимпаб», они оборачиваются листом нори. Внутрь в обязательном порядке помещают рис, огурец, морковь, яйцо, ветчину, паприку и соль (или уксус). По желанию можно добавить кунжутное масло, тунец, бекон и другие ингредиенты, которые вы любите.
- В Южной Корее не знают о «моркови по-корейски». Блюдо появилось в среде корё-сарам, корейских эмигрантов с постсоветского пространства. В ходе исторических условий у них сформировалась своя кухня: кулинарные традиции севера Кореи адаптировались в зависимости от наличия или отсутствия классических ингредиентов (в частности, для излюбленного кимчи). За долгие годы появились собственные блюда: морковь-ча, хе (маринованная рыба с овощами) и т. д.
- Печенье с предсказаниями появилось не в Китае. Нечто похожее существовало в Японии XIX века: в храмах практиковали традицию омикудзи — случайных предсказаний. Но печенье отличалось по составу, цвету и размеру. Привычные нам сладости с пророчествами впервые появляются в США. По одной из версий, первым предложил печенье с предсказаниями Макото Хагивара из Сан-Франциско в 1890–1900 годы. Позже Дэвид Юнг из Лос-Анджелеса утверждал, что именно он изобрел печенье в 1918 году. По делу о печеньях в 1983 году даже был суд, который сначала признал авторство за Хагиварой, но через какое-то время решение было пересмотрено в пользу Юнга.
- Быть веганом в Юго-Восточной Азии чуть труднее: во многие блюда добавляют рыбный соус (он получается путем ферментации или даже брожения) либо рыбные хлопья. Тем не менее в последние годы в меню кафе и ресторанов все чаще можно встретить эмблему с зеленым листком.
- По поводу распития алкогольных напитков существуют свои нюансы. Например, есть правило: хорошее саке подается охлажденным, при нагревании оно потеряет вкус и аромат. Саке худшего качества подают горячим (в том числе чтобы скрыть качество напитка). Кроме того, саке в подогретом виде иногда пьют зимой.
- Что касается застольного этикета, то наполнять свой бокал самостоятельно считается дурным тоном в Южной Корее и Японии. Это может объясняться, в частности, тем, что представители этих народов — коллективисты, а подобный жест разрушает дружескую атмосферу.
- В Таиланде можно попробовать розовую лапшу под названием «йен та фо». Цвет продукту дает не какой-нибудь вредный краситель, а ферментированная паста из соевых бобов. Кроме цвета она также придает блюду сладковатый вкус.
- Питаясь раменом каждый день (3 раза в день), можно потратить на него порядка $ 140 в год, если средняя цена одной упаковки составляет 13 центов.
- Холодные супы есть не только в Европе, но и в Азии. Например, корейский нэнмён. В холодный бульон добавляют маринованную редьку, капусту кимчи, говядину и яйцо. Блюдо считается летним, так как прекрасно охлаждает в жару, а еще у него есть более острый собрат — бибим нэнмён. Эта лапша подается без бульона.
- Многие любят вьетнамский фо-бо, но не все знают, как правильно звучит его название. Первый слог произносится как нечто среднее между русскими «фу» и «фух». Вьетнам в свое время был французской колонией, и название супу с лапшой и говядиной дало французское блюдо пот-о-фё.
- В некоторых уголках Юго-Восточной Азии (Гонконге, Вьетнаме, Таиланде) в лапше нередко можно заметить бордовый кубик желеобразной консистенции. Это не что иное, как свиная кровь, ее добавляют в блюдо для придания особенного вкуса.
- Азиаты нарезают лапшу, чтобы ее было удобнее есть. Но на некоторые праздники (Новый год, день рождения) ее не укорачивают: лапша считается символом долголетия.
- В отдельных регионах Азии лапшу едят без предварительной тепловой обработки. То есть в сухом виде в качестве закуски.
- Суши обычно едят руками, а палочки применяют только для сашими — ломтиков сырой рыбы.
- Сначала рис для суши использовался только для формирования вкуса умами: его располагали вокруг рыбы в процессе ферментирования. Кроме того, он защищал рыбу от мух и других насекомых. Когда рыба достигала нужной кондиции, рис просто выбрасывали и не использовали в пищу. Сегодня правильное приготовление риса имеет не меньшее значение.
- Существует 6 разновидностей суши. Тирасидзуси — «рассыпанные суши»: в миске с рисом подаются морепродукты и овощи. В инаридзуси нет рыбы, а само блюдо имеет сладковатый вкус. Инари — «мешочек» из тофу, обжаренного во фритюре, который наполняют рисом и топингами.
- Макидзуси — привычные нам роллы. Рис, рыбу и другие ингредиенты оборачивают листом водорослей нори и нарезают на маленькие части. В нарезуши используют ферментированную рыбу, вот только рис уже не выбрасывается. Нигири включают в себя всего два компонента: спрессованный рис и рыбу, которые иногда перевязываются полоской нори. Осидзуси готовят в специальном ящичке: рыбу, рис и прочие ингредиенты укладывают друг на друга. Далее конструкция ставится под пресс на несколько часов, после чего ролл разрезается.
А вы бывали в странах Азии или восточных ресторанах, кафе? Чем вам запомнилась эта кухня?