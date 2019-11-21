25 фактов, о которых обычно молчат производители продуктов и владельцы модных сетей фастфуда
Кофе с сэндвичем или бутербродом на тостерном хлебе утром, пицца с ананасом по выходным, сало либо устрицы — чтобы побаловать себя в праздники. Эти блюда известны каждому, но все они скрывают загадки, о которых мы даже не предполагали. Жаль, что об этом не рассказывают в школе.
Мы в AdMe.ru заглянули на полки магазинов и в популярные заведения, чтобы открыть вам непривычные факты о любимых кафе и продуктах.
- Многие задаются вопросом, почему круглую пиццу мы получаем в квадратных коробках, ведь в них остается бесполезное пустое пространство. Ответ прост: собрать такую коробку проще и дешевле. Понадобится всего один лист картона, да и хранить такую тару удобнее.
- Соотношение печенья и крема в Oreo остается неизменным: 71 % и 29 % соответственно. Вероятно, именно такое сочетание производитель считает идеальным, ведь рецепт 1912 года соблюдается по сей день.
- В банках Nutella весом 14 унций (400 г) содержится ровно 52 орешка.
- Одни из нас обожают манную кашу, потому что познакомились с ней в очень нежном возрасте, другие же ненавидят, потому что впервые попробовали ее только после 3 лет. В этом возрасте развивается неофобия — боязнь нового, из-за чего часть людей скептически относится к продуктам, которые они ранее не пробовали.
- Любовь и отвращение к своеобразным продуктам и их сочетаниям закладывается до рождения и развивается под влиянием получаемого опыта. Сильное влияние оказывают пищевые привычки родителей, особенно матери. По этой же причине вкус одних и тех же продуктов для каждого свой: кому-то кинза кажется душистой, а для других ее запах слишком резкий. То же можно сказать и про еду со своеобразной текстурой: сало, устрицы, соевые бобы, тушеная капуста и т. д.
- Сэндвич треугольной формы считается более вкусным, чем прямоугольный. В ресторанах и кафе к сэндвичам подают соус, а треугольный бутерброд удобнее обмакивать в емкость с ним, после чего класть в рот.
- Также треугольный сэндвич лучше держит форму при транспортировке. Отсутствие корочки по диагонали позволяет лучше рассмотреть начинку и быстрее к ней подобраться.
- В кафе франшизы Subway по всему миру стоит характерный запах. В заведениях используют один и тот же хлеб, но держат в секрете, какой конкретно ингредиент в составе дает этот запоминающийся аромат. Если верить догадкам, это карамелизированный сахар.
- Наггетсы в McDonald’s бывают всего 4 форм: «мяч», «колокол», «галстук-бабочка» и «ботинок». Причина в том, что эти формы обеспечивают равномерность приготовления и вносят разнообразие, причем 3 форм было бы слишком мало, а 5 — слишком много.
- На логотипе Domino’s Pizza изначально было 3 точки: ровно столько заведений открыли в 1965 году. Том Монаган (Tom Monaghan), основатель сети пиццерий, планировал добавлять на лого по одной точке с каждым новым открытым заведением. Но у компании произошел быстрый рост, и идея потеряла актуальность.
- Ученую степень по «пиццелогии» имеют всего 3 человека на планете, один из них — все тот же Том Монаган. Сама дисциплина появилась в 1980-х годах в рамках Domino’s College of Pizzerology, программы для управленцев в рамках сети.
- Сыр — один тех продуктов, которые в Европе крадут чаще всего. В 2011 году он даже занимал первое место среди украденных товаров. По мнению специалистов из Центра розничных исследований (The Centre for Retail Research), похитителями не всегда оказываются мелкие воришки, иногда сырные кражи совершаются с коммерческими целями, например для перепродажи. Особенно это касается таких дорогих продуктов, как пармезан.
- Лайфхак для тех, кто работает в офисе или любит захватить кофе с собой: напиток дольше останется горячим, если добавить туда взбитые сливки: пенная шапка сохранит тепло.
- Запах кофе часто кажется более приятным, чем его вкус. Это происходит из-за того, что наша слюна, в которой содержится фермент амилаза, разрушает половину молекул, которые ответственны за аромат бодрящего напитка.
- Котлета в бургере состоит из мяса нескольких десятков животных одного вида — это смесь мышечных тканей коров от разных производителей.
- Мороженое может вызывать головную боль: на нёбе расположены рецепторы, которые посылают в мозг сигнал о потере тепла. Кровь приливает к голове и вызывает боль. Но рецепторы можно обмануть: прижмите язык к нёбу — рецепторы согреются, и мозг перестанет воспринимать ситуацию как потенциально опасную.
- Кукурузные хлопья придумали адвентисты седьмого дня. Это течение приписывает адептам придерживаться вегетарианства. Поэтому в конце XIX века доктор Уильям Келлог (Will Keith Kellogg) решил создать несколько блюд для такой диеты. Однажды он отлучился и оставил порцию вареной кукурузы и пшеницы. Вернувшись, он увидел, что продукты зачерствели. Это подтолкнуло Келлога к дальнейшим экспериментам и изобретению хлопьев.
- У мармеладных мишек и автомобилей есть кое-что общее: как в первом, так и во втором случае используется карнаубский воск. Благодаря ему мармелад приобретает эффект сияния, а поверхность машины — блеск.
- Картофель умеет отражать и поглощать сигналы Wi-Fi: овощ взаимодействует с волнами примерно так же, как и человек. Это свойство использовали инженеры Boeing для улучшения сигнала в своих самолетах: списанный лайнер заполнили мешками с картошкой и несколько дней тестировали сигнал.
- В Starbucks намеренно делают круглые столики. Такая форма позволяет одиноким людям не чувствовать себя таковыми, ведь за круглым столиком нет пустых мест.
- Тыква — это ягода, а миндаль — фрукт. Все потому, что, кроме кулинарной классификации, есть и научная. В ней растения рассматриваются в зависимости от строения цветка и плода. Ягодой называют плод с твердой кожурой, мякотью и семенами под ней. Миндаль — плод косточкового фрукта.
- Фисташки обладают способностью самовозгораться при транспортировке и хранении в больших количествах. Дело в том, что у этих орехов высокое содержание масел, а перевозка создает эффект трения — температура масел повышается, как и риск возгорания. Поэтому перемещают их обычно при низких температурах и под особым контролем.
- «Паста путанеска» в переводе означает не что иное, как «паста в стиле падшей женщины». Блюдо появилось в середине прошлого века при самых обычных обстоятельствах: в один из ресторанов перед закрытием заглянула голодная компания. Ребята попросили сделать пасту с любыми ингредиентами, у хозяина нашлась пара оливок, томатов и немного каперсов. Название пасты говорит о том, что ее можно приготовить как бы между делом. Но есть и другая легенда: дамы легкого поведения готовили пасту на скорую руку в перерывах между приемом посетителей.
- В мире около 600 видов пасты, их названия звучат довольно приятно, однако, если знать значение слова на итальянском, можно потерять аппетит: лингвини — «язычки», вермишель — «червячки», орекьетте — «маленькие уши» и т. д.
- Картофель бывает зеленым не от того, что еще не дозрел. Такой оттенок он может приобрести уже после того, как его выкопали из земли и продали в магазине. Под воздействием света в корнеплоде образуется ядовитое вещество соланин — оно и дает зеленый цвет.
А какой вопрос о продуктах или популярных сетях мучит вас? Напишите в комментариях, и мы постараемся найти рациональное объяснение.
Фото на превью pexels