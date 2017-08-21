24 хитрости, которые спасут вас от покупки несвежих продуктов

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Красивые упаковки, завлекательные акции, дружелюбные продавцы — все в супермаркетах направлено на то, чтобы привлечь наше внимание и заставить совершить как можно больше покупок. Однако далеко не все нужно принимать на веру, ведь даже самые аппетитные продукты могут быть некачественными и даже опасными.