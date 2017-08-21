24 хитрости, которые спасут вас от покупки несвежих продуктов
Красивые упаковки, завлекательные акции, дружелюбные продавцы — все в супермаркетах направлено на то, чтобы привлечь наше внимание и заставить совершить как можно больше покупок. Однако далеко не все нужно принимать на веру, ведь даже самые аппетитные продукты могут быть некачественными и даже опасными.
AdMe.ru делится хитростями, которые помогут вам выбрать только вкусные и безопасные продукты.
Мясо
- При выборе мяса очень важно обращать внимание на его цвет. Хорошая говядина должна быть красной, баранина — тоже, но более насыщенного оттенка, телятина — розовой, а свинина — нежно-розового цвета.
- Если мясо свежее, то качество можно определить на ощупь. Влажная липкая поверхность и слизь на мякоти — уже весомые причины отказаться от покупки. Гораздо лучше, если мясо будет сухим и не будет прилипать к пальцам.
Фарш
- Главная характеристика замороженного фарша — его цвет. Он варьируется от красного до светло-розового, в зависимости от мяса. Серый цвет фарша означает, что он залежался на прилавке, а темные вкрапления — что во время приготовления в него попало несвежее мясо.
- В случае с охлажденным фаршем первым делом посмотрите, выделяет ли он сок. Если нет, то фарш по большей части состоит из сухожилий и хрящей и тратиться на него не стоит. Покупать лучше фарш с соком светло-красного оттенка — этот наверняка свежий.
Курица
- Про то, какого цвета должно быть куриное мясо, мы уже писали. Однако даже «правильная» (розового цвета) птица может быть опасна для здоровья. Чтобы быть полностью уверенным в ее свежести, проверьте курицу на ощупь: кожа должна быть сухой и чистой. Липкая кожа означает, что курица болела и ее лечили антибиотиками.
- Помните, что даже свежая курица может быть невкусной и жесткой просто потому, что она слишком старая. У такой птицы кожа будет жирной, желтоватого оттенка, а у нежной молодой курицы — бледной, с видимыми чешуйками на лапках.
Колбаса и колбасные изделия
- Иногда в магазине можно встретить колбасы с белым налетом, будто обсыпанные мукой. На самом деле в этом нет ничего страшного: сам по себе такой налет безвреден, его можно просто стереть. Однако если поверхность колбасы еще и липкая, то покупать ее нельзя ни в коем случае.
Молоко
- Если молоко продается в стеклянной бутылке, то определить его качество можно еще до покупки. Хорошее молоко должно быть густым, чистого белого цвета. Если же вы заметили голубоватый оттенок, то его, несомненно, разбавляли водой.
- Еще один способ проверить качество молока — капнуть им на ровную поверхность. Если молоко натуральное, жирное и неразбавленное, капля практически не изменит форму и не растечется.
Замороженные овощи, фрукты и ягоды
- Первым делом проверьте температуру прилавка-холодильника — ее можно увидеть на дисплее холодильника или лежащем в нем спиртовом термометре. Если она оказалась выше −18 градусов, то от покупки лучше отказаться.
- Понять, размораживались ли продукты во время перевозки, можно уже по упаковке. Заметили на ней следы обледенений или вздутия — откладывайте в сторону.
Хлеб
- Хорошо пропеченный хлеб из качественной муки легко восстанавливает форму. Попробуйте надавить на него и проверьте, осталась ли вмятина. Если да — хлеб недопекли.
Макароны
- Качественную пасту из твердых сортов пшеницы отличает золотистый или янтарный цвет. А вот дешевые макароны белого или ярко-желтого цвета стоит обходить стороной.
Рис
- Дробленый рис считается отходом производства, однако иногда все-таки попадает в пачки и на прилавки магазинов. Поэтому присмотритесь к крупе в упаковке: если внутри слишком много поврежденных зерен, то ее стоит отложить.
Яйца
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Чтобы не ошибиться с выбором яиц, поднесите одно из них к источнику света и присмотритесь. Если внутри заметны темные пятна, то яйцо испорчено и для приема в пищу не годится.
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Определить свежесть яйца можно, если его встряхнуть. Услышали хлюпанье — значит, белок уже стал водянистым. Есть такое яйцо еще можно, но лучше с этим поторопиться.
Кофе
- При покупке кофе в зернах попробуйте раскусить одно из них. Оно должно легко расколоться, но внутри быть сухим и твердым. Мягкими могут быть только некачественные зерна.
- Качество молотого кофе следует оценивать по запаху: он должен быть точно таким же, как у зерен того же сорта. Если же запах кажется неестественным и резким, то, скорее всего, в кофе добавили ароматизаторы.
- Наконец, растворимый кофе можно проверить опытным путем. Высыпьте 1 ч. л. в стакан холодной воды и подождите — качественный порошок должен раствориться даже без помешиваний и уж точно не оставит осадка.
Сахар
- Сахар легко впитывает влагу и при неправильном хранении запросто может отсыреть. Чтобы проверить это, как следует потрясите упаковку. Сахар должен легко пересыпаться и не образовывать слипшихся комочков.
Подсолнечное масло
- Увидели осадок в бутылке — сразу забудьте о покупке этого масла. Осадок указывает на то, что масло успело окислиться и будет ощутимо горчить.
Сливочное масло
- Натуральное сливочное масло без добавок отличается высокой жирностью — никак не меньше 72,5 %. Если же процент жирности ниже, то не обошлось без добавок: ароматизаторов, пищевых красителей и эмульгаторов.
- Будучи очень жирным, сливочное масло не оставляет никаких следов ни на фольге, ни на любой другой упаковке. Так что если вы отогнули краешек пачки и заметили на ней белые отметины, то натуральностью это масло и не пахнет.
- Цвет настоящего сливочного масла не белоснежный, а скорее светло-желтый. Любые другие оттенки указывают либо на неправильный состав и низкое качество, либо на большое количество пищевых красителей.
Фото на превью commons.wikimedia.org