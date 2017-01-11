22 крутые штуковины для кухни, которые хочется купить прямо сейчас

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru собрал для вас самые необычные гаджеты для кухни, которые облегчат жизнь. Наверняка в нашей подборке вы найдете для себя то, чего вам так долго не доставало, и процесс готовки станет еще приятнее и быстрее.

Устройство для разлива жидкостей

Никакой пролитой воды и других жидкостей на вашей кухне благодаря этому приспособлению.

Заглушка для щелей

С таким «умным» изобретением у вас больше никогда не будет крошек и капель в щелях между кухонной мебелью.

Удобная разделочная доска с отделом для мусора

Очень удобная доска, с которой не придется думать, куда сложить очистки.

Перегородка для защиты от брызг

Теперь чистить плиту придется в 2 раза реже!

Ложка для распределения теста

Невероятно крутая идея! Вы забудете, что такое пальцы в тесте, и не вымажете ими ничего на кухне.

Держатель для пакетов с зажимами

Все время просыпаете содержимое пакета? С этим приспособлением такого больше не произойдет.

Крутящийся пресс для чеснока

Наконец-то никаких чесночных и липких рук.

Диспенсер для теста

Теперь вы сможете идеально дозировать количество теста.

Крышки, предотвращающие выкипание

С такими крышками плита еще дольше будет оставаться чистой.

Дозатор для масла

Очень удобный дозатор, с которым больше не придется каждый раз закручивать масляную крышку.

Слайсер для сыра

Теперь можно без труда нарезать сыр даже на самые тонкие ломтики.

Бумажный мешочек для тостов с начинкой

Разогревать тосты с начинкой теперь вполне реально. В тостер не прольется ни капли.

Устройство для нарезки булочек

Булочки можно разрезать, не разбросав по всему столу крошки.

Устройство, собирающее излишки жира

Данный гаджет работает по принципу льда, хранится в холодильнике и без труда собирает лишний жир из вашего блюда на свою холодную поверхность.

Диспенсер для сыпучих продуктов

Контролировать количество сыпучих продуктов с таким диспенсером не составит труда.

Пресс для приготовления различных пюре и соусов

Благодаря такому прессу вы сможете без особых усилий быстро приготовить любое пюре, будь то картофельное или фруктовое, также он поможет и в приготовлении соусов.

Удобная подставка под крышку и ложку

Больше никаких капель еды и воды на столе во время и после готовки.

Венчик, отделяющий желток

И почему же раньше не придумали такой венчик? Теперь желтки и белки точно не смешаются.

Приспособление для сушки домашней лапши

Для любителей домашней лапши это станет настоящей находкой, очень нужной в хозяйстве.

Держатель для ложек, предотвращающий стекание капель

С таким милым держателем вы больше никогда не увидите капель еды на вашем столе.

Очки для резки лука

Наконец-то можно чистить лук, не обливаясь при этом слезами.

Гибкий ланчбокс

Ланчбокс, который занимает очень мало места и невероятно удобен в использовании.