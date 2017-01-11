22 крутые штуковины для кухни, которые хочется купить прямо сейчас
AdMe.ru собрал для вас самые необычные гаджеты для кухни, которые облегчат жизнь. Наверняка в нашей подборке вы найдете для себя то, чего вам так долго не доставало, и процесс готовки станет еще приятнее и быстрее.
Устройство для разлива жидкостей
Никакой пролитой воды и других жидкостей на вашей кухне благодаря этому приспособлению.
Заглушка для щелей
С таким «умным» изобретением у вас больше никогда не будет крошек и капель в щелях между кухонной мебелью.
Удобная разделочная доска с отделом для мусора
Очень удобная доска, с которой не придется думать, куда сложить очистки.
Перегородка для защиты от брызг
Теперь чистить плиту придется в 2 раза реже!
Ложка для распределения теста
Невероятно крутая идея! Вы забудете, что такое пальцы в тесте, и не вымажете ими ничего на кухне.
Держатель для пакетов с зажимами
Все время просыпаете содержимое пакета? С этим приспособлением такого больше не произойдет.
Крутящийся пресс для чеснока
Наконец-то никаких чесночных и липких рук.
Диспенсер для теста
Теперь вы сможете идеально дозировать количество теста.
Крышки, предотвращающие выкипание
С такими крышками плита еще дольше будет оставаться чистой.
Дозатор для масла
Очень удобный дозатор, с которым больше не придется каждый раз закручивать масляную крышку.
Слайсер для сыра
Теперь можно без труда нарезать сыр даже на самые тонкие ломтики.
Бумажный мешочек для тостов с начинкой
Разогревать тосты с начинкой теперь вполне реально. В тостер не прольется ни капли.
Устройство для нарезки булочек
Булочки можно разрезать, не разбросав по всему столу крошки.
Устройство, собирающее излишки жира
Данный гаджет работает по принципу льда, хранится в холодильнике и без труда собирает лишний жир из вашего блюда на свою холодную поверхность.
Диспенсер для сыпучих продуктов
Контролировать количество сыпучих продуктов с таким диспенсером не составит труда.
Пресс для приготовления различных пюре и соусов
Благодаря такому прессу вы сможете без особых усилий быстро приготовить любое пюре, будь то картофельное или фруктовое, также он поможет и в приготовлении соусов.
Удобная подставка под крышку и ложку
Больше никаких капель еды и воды на столе во время и после готовки.
Венчик, отделяющий желток
И почему же раньше не придумали такой венчик? Теперь желтки и белки точно не смешаются.
Приспособление для сушки домашней лапши
Для любителей домашней лапши это станет настоящей находкой, очень нужной в хозяйстве.
Держатель для ложек, предотвращающий стекание капель
С таким милым держателем вы больше никогда не увидите капель еды на вашем столе.
Очки для резки лука
Наконец-то можно чистить лук, не обливаясь при этом слезами.
Гибкий ланчбокс
Ланчбокс, который занимает очень мало места и невероятно удобен в использовании.
Фото на превью amazon.com
По материалам buzzfeed.com , jeab.com