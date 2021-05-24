22 блюда из мишленовских ресторанов, после походов в которые можно остаться голодным, но невозможно уйти без впечатлений
Красный гид «Мишлен» — один из самых влиятельных ресторанных рейтингов в мире. Его составители отмечают понравившиеся заведения звездами. Одна звезда означает, что ресторан хорош в своей категории, 2 — что ради этого заведения можно отклониться от своего маршрута, 3 — что ради этого места стоит предпринять отдельное путешествие.
Мы в AdMe.ru с интересом разглядываем фото из таких мест и понимаем, что чаще всего люди ходят в подобные заведения не для того, чтобы плотно покушать, а для того, чтобы набраться впечатлений.
Ресторан Grön в Хельсинки (Финляндия) с 1 звездой «Мишлен»
2 вида мороженого.
Блюдо в ресторане с 3 звездами «Мишлен»
Пирог со сливами.
Японский ресторан Kondo с 2 звездами
Рис с креветками, дыня.
Спаржа и рыба в кляре.
«Мне посчастливилось пообедать в парижском ресторане с 3 звездами „Мишлен“»
Гороховый мусс.
Блюдо из краба, сельдерея и икры в ресторане с 3 звездами «Мишлен»
Краб, сельдерей и икра.
Утиная грудка, свекла.
Грибы с песто.
У заведения, которое подает это блюдо, 1 звезда
Рамен.
Японский ресторан Nakamura открылся 180 лет назад, сейчас у него 3 звезды «Мишлен»
Рис, хурма.
Часть ужина в миланском ресторане Maaemo (3 звезды)
Ферментированная форель с луком-пореем, утиная печень с ревенем.
Эмульсия норвежских плоских устриц с теплым соусом из мидий и укропа, гребешок.
Утка с каштанами и брусникой, консервированные сосновые шишки в меде.
Десерт из соленого масла, гречишный шоколад.
Вам довелось побывать в мишленовских ресторанах? Расскажете о своих впечатлениях?