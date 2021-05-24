22 блюда из мишленовских ресторанов, после походов в которые можно остаться голодным, но невозможно уйти без впечатлений

Красный гид «Мишлен» — один из самых влиятельных ресторанных рейтингов в мире. Его составители отмечают понравившиеся заведения звездами. Одна звезда означает, что ресторан хорош в своей категории, 2 — что ради этого заведения можно отклониться от своего маршрута, 3 — что ради этого места стоит предпринять отдельное путешествие.

Мы в AdMe.ru с интересом разглядываем фото из таких мест и понимаем, что чаще всего люди ходят в подобные заведения не для того, чтобы плотно покушать, а для того, чтобы набраться впечатлений.

Ресторан Grön в Хельсинки (Финляндия) с 1 звездой «Мишлен»

2 вида мороженого.

Блюдо в ресторане с 3 звездами «Мишлен»

Пирог со сливами.

Японский ресторан Kondo с 2 звездами

Рис с креветками, дыня.

Спаржа и рыба в кляре.

«Мне посчастливилось пообедать в парижском ресторане с 3 звездами „Мишлен“»

Гороховый мусс.

Блюдо из краба, сельдерея и икры в ресторане с 3 звездами «Мишлен»

Краб, сельдерей и икра.

Утиная грудка, свекла.

Грибы с песто.

У заведения, которое подает это блюдо, 1 звезда

Рамен.

Японский ресторан Nakamura открылся 180 лет назад, сейчас у него 3 звезды «Мишлен»

Рис, хурма.

Часть ужина в миланском ресторане Maaemo (3 звезды)

Ферментированная форель с луком-пореем, утиная печень с ревенем.

Эмульсия норвежских плоских устриц с теплым соусом из мидий и укропа, гребешок.

Утка с каштанами и брусникой, консервированные сосновые шишки в меде.

Десерт из соленого масла, гречишный шоколад.