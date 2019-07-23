20+ впечатляющих тортов, которые запоминаются лучше самого торжества

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Торты больше не являются быстрым и вкусным способом набрать лишний вес — они стали настоящим искусством. Нам остается только догадываться, как трудно воплощать в жизнь (и нарезать) подобные шедевры. Они выглядят настолько реалистично, что трудно поверить, что перед вами всего лишь большое пирожное. Не верите? Тогда убедитесь сами!

В AdMe.ru собрались те еще сладкоежки, поэтому мы с большим удовольствием просмотрели тонны фото шикарных тортов, прежде чем показать их вам. Осторожно, от их вида может разыграться аппетит!

1. Идеальный способ поздравить и подразнить подростка одновременно

2. Этот гамбургер с шоколадом должен быть вдвойне вкуснее

3. Таким замком можно накормить целый город

4. Стивену Кингу понравилось бы

5. Хотите кусочек кури... торта?

6. Теперь «Тюряга-Майк» и в съедобном виде

7. Мечта о Хогвартсе стала реальностью

8. Книга — лучший подарок, а книга-торт — просто идеальный

9. Кремовая шалость

10. Многим девушкам знаком такой беспорядок

11. Самый сладкий способ отметить принятие в ряды полицейских

12. «Торт, который моя подруга сделала на 21-й день рождения своей дочери»

13. Кажется, в этой сумке полно взбитых сливок

14. Сладкие съедобные воспоминания

15. Торт, проникнутый духом Лондона

16. Когда тебе всего 2 года, а ты уже босс

17. Принцессы должны держаться вместе

18. Вкусный способ выучить правила дорожного движения

19. Любовь витает в воздухе

20. Крайне аппетитный бардак

21. Если вам когда-нибудь хотелось попробовать жирафа

22. Особый торт для любителя динозавров

23. «Звездные войны» в реальности

Бонус: мы не всегда получаем то, чего ожидаем

Для вечеринки в честь помолвки этой девушки заказали капкейки. Судя по их виду, символом свадьбы станет не кольцо с бриллиантом, а серебряный стульчак

А вы когда-нибудь заказывали необычный торт для торжества? Поделитесь своими впечатлениями!