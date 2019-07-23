20+ впечатляющих тортов, которые запоминаются лучше самого торжества
Торты больше не являются быстрым и вкусным способом набрать лишний вес — они стали настоящим искусством. Нам остается только догадываться, как трудно воплощать в жизнь (и нарезать) подобные шедевры. Они выглядят настолько реалистично, что трудно поверить, что перед вами всего лишь большое пирожное. Не верите? Тогда убедитесь сами!
В AdMe.ru собрались те еще сладкоежки, поэтому мы с большим удовольствием просмотрели тонны фото шикарных тортов, прежде чем показать их вам. Осторожно, от их вида может разыграться аппетит!
1. Идеальный способ поздравить и подразнить подростка одновременно
2. Этот гамбургер с шоколадом должен быть вдвойне вкуснее
3. Таким замком можно накормить целый город
4. Стивену Кингу понравилось бы
5. Хотите кусочек кури... торта?
6. Теперь «Тюряга-Майк» и в съедобном виде
7. Мечта о Хогвартсе стала реальностью
8. Книга — лучший подарок, а книга-торт — просто идеальный
9. Кремовая шалость
10. Многим девушкам знаком такой беспорядок
11. Самый сладкий способ отметить принятие в ряды полицейских
12. «Торт, который моя подруга сделала на 21-й день рождения своей дочери»
13. Кажется, в этой сумке полно взбитых сливок
14. Сладкие съедобные воспоминания
15. Торт, проникнутый духом Лондона
16. Когда тебе всего 2 года, а ты уже босс
17. Принцессы должны держаться вместе
18. Вкусный способ выучить правила дорожного движения
19. Любовь витает в воздухе
20. Крайне аппетитный бардак
21. Если вам когда-нибудь хотелось попробовать жирафа
22. Особый торт для любителя динозавров
23. «Звездные войны» в реальности
Бонус: мы не всегда получаем то, чего ожидаем
Для вечеринки в честь помолвки этой девушки заказали капкейки. Судя по их виду, символом свадьбы станет не кольцо с бриллиантом, а серебряный стульчак
А вы когда-нибудь заказывали необычный торт для торжества? Поделитесь своими впечатлениями!
Фото на превью OctopussSevenTwo / imgur