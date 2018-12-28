20 идей, чем заменить оливье и селедку под шубой на новогоднем столе

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До Нового года осталось совсем мало времени. Нужно успеть купить всем подарки, украсить дом и составить меню праздничного ужина. И если вам тоже не хочется в новогоднюю ночь есть стандартные салаты с майонезом, то самое время для кулинарных экспериментов.

AdMe.ru нашел 20 вкусных и несложных рецептов, которые составят конкуренцию традиционным новогодним блюдам.

1. Закуска с салями и сливочным сыром

Смажьте салями сливочным сыром, сверните в рулетик и заколите зубочисткой с оливкой. Вкусная и быстрая закуска готова!

2. Виноградные шарики из козьего сыра

Обваляйте виноград в козьем сыре. Затем смажьте шарики небольшим количеством меда и посыпьте сверху фисташками или фундуком. Поставьте в холодильник на час, чтобы охладить. Подавать можно как разрезанными, так и целыми.

3. Канапе с красной рыбой и лавашем

Для этой закуски вам понадобится лаваш, красная рыба и любой соус на ваш вкус (хорошо сочетаться будет сметана с укропом или тартар). Выложите ингредиенты слоями, затем нарежьте и закрепите зубочисткой.

4. Медовая тыква с фетой и клюквой

Нарежьте тыкву кубиками и запеките с оливковым маслом. Затем в миске смешайте тыкву с сыром фета, клюквой и зеленью. Заправьте медом и добавьте специи по вкусу.

5. Селедка под шубой «Новогодние свечи»

Оригинальная и красивая замена стандартному салату, которая впечатлит ваших родных и близких. Вам понадобятся: ржаной хлеб, лимон, свекла, майонез, селедка, желатин и специи. Пошаговый рецепт вы можете прочитать здесь.

6. Яблочно-ореховый салат

В большой тарелке смешайте тонко нарезанные яблоки, клюкву, грецкие орехи, листья салата и сыр фета. Для приготовления заправки используйте яблочный уксус, яблочный сок, мед и специи по вкусу.

7. Салат «Капрезе»

Разложите помидоры и шарики моцареллы по кругу на тарелке. Полейте сверху оливковым маслом и посыпьте итальянскими травами. Для соуса приготовьте бальзамическую глазурь: смешайте в кастрюле уксус с сахаром и варите на маленьком огне до загустения.

8. Салат «Шишка»

Этот новогодний салат делается слоями. Сначала выкладывается натертый отварной картофель, затем — мелко нарезанная копченая курица, а сверху — лук. 4-й слой — консервированная кукуруза или горошек. Натертый плавленый сыр смешайте с дроблеными орехами. Придайте салату форму шишки и украсьте миндалем и веточками розмарина.

9. Рождественская говядина

Запеченную в духовке говядину смажьте смесью из паштета и измельченных в блендере жареных грибов с луком, затем оберните мясо в слоеное тесто и выпекайте 25 минут. Пошаговый рецепт вы можете найти здесь.

10. Фаршированные баклажаны

Разрежьте баклажаны пополам, достаньте середину и поставьте «лодочки» в духовку на 25–30 минут.

В сковородке потушите овощи и фарш со специями. В готовые баклажаны выложите начинку и украсьте йогуртом, гранатом и помидором.

11. Желатиновый салат с клюквой

В малиновый желатин добавьте протертую клюкву, измельченный ананас и цедру апельсина. Залейте в форму и поставьте в холодильник, чтобы желе застыло. Благодаря кислому вкусу этот салат может стать, например, отличным гарниром к мясу. А если вы добавите взбитые сливки, то превратите его во впечатляющий десерт.

12. Шпинатное рождественское дерево

Чтобы «вырастить» елочку на свой праздничной стол, вырежьте слоеное тесто в форме треугольника. Смажьте его смесью из замороженного шпината и крем-сыра, сверху посыпьте тертым твердым сыром. Затем накройте еще одним таким же треугольником и, разрезав на прямоугольники, закрутите веточки. Выпекайте до золотистой корочки.

13. Мятные брауни

Испеките классические брауни, добавив в тесто 2 ст. л. мятного ликера, — это подарит десерту освежающую прохладу. Нарежьте бисквит кружочками и смажьте по бокам шоколадной глазурью. Украсьте разноцветной присыпкой и рождественскими леденцами.

14. Запеченные груши с орехами

Очистите груши, в серединки положите орехи и ягоды, сверху посыпьте корицей, ванилином и мускатным орехом. Выпекайте 20–25 минут. При подаче можно украсить шариком мороженого.

15. Зефирные олени

Это лакомство точно понравится детям. Наденьте зефирку на палочку и обмакните в шоколад, с помощью цветных драже сделайте оленю глазки и носик, а из соленого крекера — рога. Поставьте в холодильник, чтобы шоколад застыл.

16. Оливье с авокадо и креветками

Какой Новый год без оливье? Сделать салат более полезным и не таким калорийным вы сможете, заменив колбасу и картошку на авокадо и вареные креветки. Также откажитесь от покупного майонеза и самостоятельно сделайте заправку для салата из яиц, оливкового масла и горчицы.

17. Маринованная моцарелла

Для приготовления вам понадобится моцарелла, пара зубчиков чеснока, соль, перец и пряные травы. Сырные шарики залейте оливковым маслом и перемешайте с остальными ингредиентами. Плотно закройте баночку со смесью и поставьте в холодильник на 2 дня, чтобы сыр пропитался специями.

18. Салат «Гранатовый браслет»

Этот салат достаточно сытный и очень эффектно выглядит. Для приготовления вам понадобятся: куриное филе, лук, картофель, свекла, грецкие орехи и гранат. Поэтапный рецепт вы найдете здесь.

19. Жареные оливки

Обмакните оливку в муку, затем в яйцо и панировочные сухари. Поджарьте на сковороде до золотистой корочки. При подаче присыпьте зеленью и тертым сыром. Также вы можете поэкспериментировать с начинкой и купить оливки с креветками или лимоном.

20. Пьяный виноград

Приготовление этого легкого и освежающего десерта не отнимет у вас много времени. Вам понадобятся: виноград, 2 ст. л. сахара и 2 стакана белого сухого вина. Смешайте виноград с вином и сахаром, залейте в банку и закройте крышкой. Поставьте в холодильник на ночь — за это время ягоды впитают алкоголь. Затем достаньте виноградины, обваляйте в сахаре и поставьте еще на пару часов в морозильник.

Бонус: как красиво подать бокал с шампанским

В бокал с шампанским насыпьте замороженные ягоды клюквы или граната — они будут красиво смотреться и к тому же приятно охлаждать напиток. Также добавьте веточку розмарина, которая будет ассоциироваться с елкой и тем самым создаст новогоднее настроение.