20+ тортов, в которых прекрасно все, вот только есть их жалко
22
19k
Сегодня обычным «Рыжиком», «Наполеоном» или «Мишкой на Севере» никого не удивишь. Современные кондитеры научились делать не просто вкусные, но и безумно красивые торты, которые и резать-то жалко. Нам пришлось дважды посмотреть на некоторые десерты, чтобы понять: это можно и нужно есть.
Признаемся честно, мы в AdMe.ru любим сладкое и с удовольствием попробовали бы кусочек этих шедевров кулинарного мастерства.
«— Сегодня мой 25-й день рождения, мой муж-кондитер сделал мне торт.
— Твой муж настоящий художник!»
«Я подумал, что есть кое-что поинтереснее, чем 24... 25!»
«Я целую минуту пыталась понять, где на фотке торт, пока не поняла, что „Дошик“ — это он и есть. Восхитительно!»
Кому съедобную гитару на день рождения?
«Этот торт-рамен моя мама сделала сестре на день рождения»
«Однажды у меня закажут торт с цветочками и ягодками, но не сегодня, не сегодня...»
«Друзья настолько хорошо знают о моей любви к домашним пельменям, что подарили мне на день рождения торт в виде миски пельменей. Да, это торт, и каждый пельмень — отдельное пирожное с марципаном»
«— Это торт в виде шаурмы?
— Нет, в виде шавермы...»
«Торт на мой 22-й день рождения. У меня есть странная мечта: поймать лосося из реки и съесть его. Этот торт позволяет мне сделать это!»
«Девочки, с 8 Марта!»
«Сегодня мой 40-й день рождения, и моя жена сделала этот торт для меня. Обалдеть!»
«Не трогай, это на Новый год»
Удивительный торт. Такие приятные цвета!
И совсем не кисло!
Король фруктов. Вы когда-нибудь пробовали? Какой сорт дуриана ваш любимый?
Воспоминание о лете и сезоне арбузов
Малыш коалы, которого хочется обнять, а не съесть
По словам кондитера, в этом торте съедобно все: зерна граната, цветы и драгоценные камни
Эскимосская девочка
Баклажанный торт с желатиновыми каплями вместо воды
Торт «Магистр Йода»
Съедобные суккуленты
Подарок на день рождения косметической компании
Милейший еж. И как его есть?
Шоколадный бисквит с карамелью
Какой из этих тортов вы бы хотели себе на день рождения?
Фото на превью AlyonaFonya / Twitter