20+ тортов, в которых прекрасно все, вот только есть их жалко

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Сегодня обычным «Рыжиком», «Наполеоном» или «Мишкой на Севере» никого не удивишь. Современные кондитеры научились делать не просто вкусные, но и безумно красивые торты, которые и резать-то жалко. Нам пришлось дважды посмотреть на некоторые десерты, чтобы понять: это можно и нужно есть.

Признаемся честно, мы в AdMe.ru любим сладкое и с удовольствием попробовали бы кусочек этих шедевров кулинарного мастерства.

«— Сегодня мой 25-й день рождения, мой муж-кондитер сделал мне торт. — Твой муж настоящий художник!»

«Я подумал, что есть кое-что поинтереснее, чем 24... 25!»

«Я целую минуту пыталась понять, где на фотке торт, пока не поняла, что „Дошик“ — это он и есть. Восхитительно!»

Кому съедобную гитару на день рождения?

«Этот торт-рамен моя мама сделала сестре на день рождения»

«Однажды у меня закажут торт с цветочками и ягодками, но не сегодня, не сегодня...»

«Друзья настолько хорошо знают о моей любви к домашним пельменям, что подарили мне на день рождения торт в виде миски пельменей. Да, это торт, и каждый пельмень — отдельное пирожное с марципаном»

«— Это торт в виде шаурмы? — Нет, в виде шавермы...»

«Торт на мой 22-й день рождения. У меня есть странная мечта: поймать лосося из реки и съесть его. Этот торт позволяет мне сделать это!»

«Девочки, с 8 Марта!»

«Сегодня мой 40-й день рождения, и моя жена сделала этот торт для меня. Обалдеть!»

«Не трогай, это на Новый год»

Удивительный торт. Такие приятные цвета!

И совсем не кисло!

Король фруктов. Вы когда-нибудь пробовали? Какой сорт дуриана ваш любимый?

Воспоминание о лете и сезоне арбузов

Малыш коалы, которого хочется обнять, а не съесть

По словам кондитера, в этом торте съедобно все: зерна граната, цветы и драгоценные камни

Эскимосская девочка

Баклажанный торт с желатиновыми каплями вместо воды

Торт «Магистр Йода»

Съедобные суккуленты

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Милейший еж. И как его есть?

Шоколадный бисквит с карамелью

Какой из этих тортов вы бы хотели себе на день рождения?