20+ человек, которые захотели гастрономических открытий и отхватили впечатлений по полной программе
Мы привыкли выбирать еду, полагаясь в основном на свой вкус. Но что делать, если глаза показывают одно, язык подсказывает другое, а нос кричит о третьем? Огуречные арбузы, жареная пицца, шоколадный сыр и кофейная вода — вот сочетания, которые вызовут у ваших 4 органов чувств настоящее потрясение.
Мы в AdMe.ru разыскали продукты, чей вкус и вид могут произвести неизгладимое впечатление даже на самого опытного дегустатора. А в конце статьи вас ждет бонус — истории, которые без улыбки прочитать будет сложно.
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Виноград сам по себе аппетитный фрукт, но если добавить этим плодам вкус сладкой ваты, то сочетание будет неожиданным. Агроном Дэвид Кейн (David Cain), презрев генетику и искусственные подсластители, создал новый сорт Cotton Candy. Основной идеей было сохранить естественную сладость винограда, которая часто теряется при хранении и перевозке. А получился сочный фрукт со вкусом детского праздника.
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Бананы, чей вкус напоминает ванильное мороженое, — это не выдумка. Растут эти странные плоды на Гавайях и в Юго-Восточной Азии. Их называют «Голубая Ява». Если вам посчастливится найти такую ягоду (да-да, бананы, как и арбузы, относятся к этому виду плодов) в магазине, то берите без размышлений. Голубоватый оттенок кожуры, нежная мякоть и сладкий ванильный вкус — это, пожалуй, самый необычный банан.
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«Белый швед» — это не завистливая характеристика мужественного скандинава, а редкий сорт клубники. Ягода похожа на бледный призрак своей красной родственницы. Помимо кремового цвета плода и красных семечек, ее отличает особый вкус, напоминающий вкус ананаса. Ягоды не придется делить с пернатыми разбойниками: птиц клубника такой расцветки ставит в тупик.
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Забавные «пучеглазые» плоды аки растут на Карибских островах и в Африке. Причем есть их можно как в сыром виде, так и в готовых блюдах. Не стоит добавлять кусочки аки в йогурт или хлопья — сочетание будет обескураживающим. Дело в том, что по вкусу эти плоды напоминают омлет. Самые отважные могут попробовать традиционный ямайский рецепт — вареные аки с соленой рыбой, например хеком.
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Хотите на глазах у изумленной публики съесть целый грейпфрут или несколько долек редьки и даже не поморщиться? Тогда вам понадобятся «чудесные ягоды», или путерия сладковатая. Это растение можно найти в Западной Африке, и оно славится тем, что способно менять вкусовые ощущения. Обычно эффект длится пару часов. Любые кислые и горькие продукты приобретают нежную сладость. Сами ягоды сложно найти в магазинах, зато большой популярностью пользуются таблетки на основе экстракта. Лимоны, перцы чили, горчица и хрен приобретают совершенно неожиданный вкус.
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Мечтаете обратить знакомого в вегетарианство, а он тоскует по вкусу жареной свинины? Тогда стоит набить холодильник джекфрутами. Правда, учитывая размер плодов (а они весят около 10–20 кг), поместится туда только один. Желтая нежная мякоть фруктов в сыром виде по вкусу похожа на жвачку. Но если волокна обжарить с луком и овощами, то это блюдо можно легко спутать со свиным рагу. Можно даже попробовать сотворить шашлык из «джеков».
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Шоколадные пудинги, растущие прямо на деревьях, — мечта любого сластены и реальность жителей Центральной Америки. Фрукт относится к роду «хурма» и чем-то похож на привычные нам оранжевые плоды. Но внутри мякоть почти черная и по вкусу похожа на шоколадный десерт. Есть можно и в сыром виде, но лучше добавить в пирог. Сочно, сладко, шоколадно, полезно.
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Оранжевый вытянутый фрукт, усыпанный шипами, называют рогатой дыней, или кивано. На вид это настоящий пришелец из фантастического фильма, который вполне может отрастить ножки или щупальца, выбраться из холодильника и отправиться на поиски невинных жертв. Зато на вкус это нечто среднее между огурцом и киви, а перезрелый фрукт похож на банан. Самое удивительное, что подают его обычно с приправой из лимона и соли.
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Яблоки такие хрустящие и сочные — вот бы они еще были и очень сладкими. Одной американской компании пришло в голову наделить эти продукты вкусом винограда. Для этого плоды выдерживают в специальном концентрате из воды и виноградного сока. На выходе получается сочное, но несколько обескураживающее лакомство. Предполагается, что граппли будут пользоваться бешеной популярностью у детей.
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Что-то похожее пытался провернуть McDonald’s, когда представил миру брокколи со вкусом жевательной резинки. Однако юные клиенты подобное новшество не оценили. Похоже, люди предпочитают страдать, но есть полезные овощи, бесконечно жалуясь на отвратительный вкус, а не поглощать капусту, напоминающую клубнику.
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Если кто-то обещает угостить вас миниатюрными арбузами, не верьте. Скорее всего, на вашем столе окажутся необычные огурцы — мелотрии. Маленькие овальные плоды, чья расцветка точь-в-точь повторяет арбузную, относятся к семейству тыквенных. Их можно есть сырыми и маринованными. На вкус это самые обыкновенные огурцы с солоноватым привкусом.
- «Десертный сыр» — знакомое словосочетание. Но вот «шоколадный сыр» или «мятный сыр» звучит уже странно. А если добавить к молочному продукту оба этих вкуса? Мятная свежесть и кусочки шоколада в сыре обескураживают. Получается даже более нежное сочетание, чем козий сыр с медом. Хотя и его стоит попробовать.
- Сыр со вкусом базилика, вяленых томатов и красного перца — дело уже привычное. Но сыровары продолжают экспериментировать, и их свежее изобретение — черный сыр. Темный, как южная ночь, чеддер обладает привкусом... угля. Что неудивительно, так как английская компания решила добавить в сырную массу именно это йоркширское черное золото. Результат получился на удивление хорошим. Правда, чеддер, наделенный вкусом портера, все-таки вкуснее.
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Чашка крепкого кофе с утра заставляет иначе взглянуть на мир. И почистить зубы еще раз, чтобы избежать желтоватого налета. Поэтому компания CLR CFF решила осчастливить кофеманов прозрачным кофе. На вид жидкость — чистая вода, а на вкус — двойной эспрессо. Изобретение не для мнительных, но это стоит попробовать. Хотя шведская традиция добавлять сыр в чашку кофе выглядит еще более странно.
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Если увидите исландцев, орудующих лопатами у гейзера, не удивляйтесь: они выкапывают свежий хлеб. Это местный деликатес хверабрёйд (hverabrauð), который обязательно стоит отведать. Готовое ржаное тесто кладут в специальную кадушку и зарывают на сутки в песок вблизи гейзера. Когда емкость выкапывают, внутри находится теплый свежеиспеченный каравай. Хлеб очень нежный, и в сочетании с маслом и маринованной селедкой исчезает со стола в одно мгновение.
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Хотели бы попробовать фрукт, который одновременно сладкий, кислый и соленый, немного похож на крыжовник, чуть-чуть на смородину и слегка на помидор? Тогда вам стоит попробовать тамарилло. Правда, для этого придется отправиться в Южную Америку. Эти плоды слишком нежные и не выдерживают транспортировку и длительное хранение.
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Часто на вкус блюд влияют наши собственные предубеждения. Все внутренности для нас по определению «фу». Но если не знать, из чего конкретно приготовлена еда, то можно действительно получить удовольствие от трапезы. Например, существует шашлык из куриных сердечек. Подают их обычно с лимоном. Исчезают со шпажек вмиг. Или кебаб из бараньей печени и жира. Звучит не очень, но нежные, покрытые хрустящей корочкой кусочки мяса просто тают во рту.
- Тараканы, червяки, кузнечики — все это, пожалуй, несколько чересчур для обычного человека. А вот жареные лягушачьи лапки очень даже вкусные. Особенно если вы не знаете, что едите. Многие вообще считают, что им подали перепелов. На вкус мясо немного напоминает курятину с легкой рыбной ноткой.
- Сюда же можно отнести и филе крокодила. Можно жарить на углях или запекать в духовке с травами, чесноком и помидорами. В жареном виде зубастое чудовище похоже на курицу. При приготовлении на гриле кусочки лучше нарезать потоньше.
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Ох, милый сердцу доширак с таким привычным вкусом глутамата натрия! Но на простых рецептах человечество не остановилось. Йогурт, черника, свекла, бекон — вот короткий список добавок, которыми производители решили обогатить лапшу, чтобы сделать ее более аппетитной для различных регионов. Но самым вкусным вариантом считается лапша с чеддером. Это сочетание изобрели в Южной Корее, и оно пришлось по вкусу всем.
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Колбаски и купаты бывают на любой вкус: кровяные, белые, луковые. Но одни из самых вкусных — это итальянские инвольтини. Начинку из сыра, пряностей, базилика, а иногда даже изюма заворачивают в слайсы говядины и тушат в томатной пасте. У каждой хозяйки есть свой рецепт, так что попробовать стоит разные варианты.
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Если не знать, из чего приготовлена черная паэлья, и особо не приглядываться к самому блюду, то все опасения затмит насыщенный морской привкус. Многие брезгуют пробовать это блюдо, испытывая отвращение к чернилам каракатицы, которые придают ему такой цвет. Но если побороть брезгливость и выбрать ресторан с плохим освещением, то ужин будет незабываемым.
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Шотландия славится своим хаггисом. Но это не единственное странное блюдо, изобретенное в этой стране. Пицца, приготовленная во фритюре, — звучит странно, но на вкус очень даже ничего. Лучше всего для приготовления подходят замороженные полуфабрикаты. Другое шотландское лакомство — шоколадные батончики фри.
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К странным вещам, которые готовят в кипящем масле, можно отнести и угрей. Это один из изысков каджунской кухни. Несмотря на то, что угорь и так довольно жирное блюдо, после обжарки во фритюре он становится на удивление вкусным.
Бонус: истории от пользователей сети
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Решилась попробовать новое японское блюдо. Получаю вполне привычный ролл, увенчанный желтой студенистой массой. Я всегда утверждала: «Можно и не есть, но попробовать надо обязательно». А потому вздохнула, зажмурилась и отправила это в рот. Как только неприятные ощущения от текстуры прошли, мой рот наполнила целая гамма вкусов: соленый, сладкий и чуть горьковатый. Незабываемое воспоминание. Вкуснее ничего не ела. © Michele Stewart / Quora
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Заказал блюдо в китайском ресторане. Вижу, несут мне большую плошку риса, за ней — тарелку с грибами, из которой задорно торчат... куриные лапы и головы. Кулинария, как и судьба, любит смелых. И я принялся обгладывать конечности. Оказалось вкусно. Лапы были нежные, мягкие и сочные. Не думаю, что рискну еще раз отведать эту еду, но опыт был на удивление приятным. © Dan Hunter / Quora
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Была по делам в Ливане. Мой приятель сказал, что я обязана попробовать одно блюдо. Название звучало невинно, но выглядело блюдо подозрительно. Розовая масса, политая чем-то маслянистым. Оказалось, что это сырой фарш из ягненка. Сверху он был сдобрен луковым пюре и присыпан зеленью. Надо признаться, мне потребовалось немалое мужество, чтобы съесть первый кусочек. Как-то сырое мясо до сих пор не попадало в мое меню. Но это был шедевр. И все оставшиеся дни я заказывала только киббех. © Linda Walls / Quora
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Это жареная кока-кола. Когда я осмелился откусить в пятый раз, начал впадать в гипергликемическую кому © Amorette Dye / Quora
- 1.5 года семьей жили во Вьетнаме, привычных нам молочных продуктов там не было, поэтому я готовила ребенку творог дома из молока и лимонного сока. Cоседка-вьетнамка поинтересовалась, что это, и я предложила ей попробовать. Надо было видеть, как она плевалась... Зато позже она с таким смаком поглощала яйцо с вполне уже подросшим птенцом внутри — плохо было уже мне. © Tamara Basilashvili / Facebook
- Давайте я расскажу о любопытном мексиканском деликатесе huitlacoche. Бесценным было мое выражение лица, когда я, жуя эту прелесть, обнаружила, что это совсем не грибы. Местные, заметив мое замешательство, начали знатно надо мной потешаться. Как вы уже поняли, это грибок, который паразитирует на кукурузе! Мексиканцы специально им заражают целые поля и потом употребляют в пищу. Причем стоимость пораженных початков кукурузы выше обычной. На вкус очень похоже на обычные грибы. И даже мегаполезно. В России, кстати, кукурузу от этого лечат (пузырчатая головня называется). © ksavyena / Pikabu
Cписок можно продолжать бесконечно, так как в придумывании новых странных блюд, вкусных и не очень, человечество на редкость изобретательно. А какие удивительные, но аппетитные продукты пробовали вы?