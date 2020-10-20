20+ человек, которые захотели гастрономических открытий и отхватили впечатлений по полной программе

Часто на вкус блюд влияют наши собственные предубеждения. Все внутренности для нас по определению «фу». Но если не знать, из чего конкретно приготовлена еда, то можно действительно получить удовольствие от трапезы. Например, существует шашлык из куриных сердечек. Подают их обычно с лимоном. Исчезают со шпажек вмиг. Или кебаб из бараньей печени и жира. Звучит не очень, но нежные, покрытые хрустящей корочкой кусочки мяса просто тают во рту.