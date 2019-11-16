20+ советов от пользователей Reddit, с которыми согласятся даже профессиональные повара

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Одной из древнейших кулинарных «книг» на планете примерно 4 тыс. лет — именно такой возраст у глиняных табличек, найденных на территории существовавшего некогда государства Месопотамии. Совсем недавно ученым удалось восстановить один из рецептов туху (tuh’u) — блюда, в состав которого входит баранина и свекла, и теперь каждый может насладиться этим древним кушаньем. Впрочем, опыт современных поваров наверняка позволит сделать месопотамское яство еще вкуснее, ведь, как и любая наука, кулинария не стоит на месте.