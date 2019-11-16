20+ советов от пользователей Reddit, с которыми согласятся даже профессиональные повара
Одной из древнейших кулинарных «книг» на планете примерно 4 тыс. лет — именно такой возраст у глиняных табличек, найденных на территории существовавшего некогда государства Месопотамии. Совсем недавно ученым удалось восстановить один из рецептов туху (tuh’u) — блюда, в состав которого входит баранина и свекла, и теперь каждый может насладиться этим древним кушаньем. Впрочем, опыт современных поваров наверняка позволит сделать месопотамское яство еще вкуснее, ведь, как и любая наука, кулинария не стоит на месте.
AdMe.ru изучил советы и кулинаров-любителей, и профессионалов и выбрал те, что пригодятся и начинающему повару, и тому, кто готовит уже не первый год.
- Если вы используете алкоголь в блюде, убедитесь, что он полностью испарился и только потом добавляйте какую-либо жидкость. Если этого не сделать, то у еды будет привкус спирта. © Pizzalovingking / reddit
- Если вы готовите что-то штучное, например морские гребешки или котлеты, раскладывайте их по часовой стрелке — так вы всегда будете знать, что перевернуть в первую очередь. © Purrkinje / reddit
- Для крупных кусков мяса лучше всего подойдет крупная соль. Если вы не уверены в количестве соли, которая требуется для того или иного блюда, лучше используйте мелкую. © Pizzalovingking / reddit
- Чтобы понять, жесткое или мягкое перед вами мясо, узнайте, какой отруб лежит на прилавке. Если эта мышца находилась в подвижной части тела, например в ноге, то такое мясо будет нуждаться в длительном приготовлении. Но в то же время такое мясо обладает более ярким ароматом. © Pizzalovingking / reddit
- Если вы используете чеснок в блюдах, которые расчитаны на хранение в течение нескольких дней, например соус из помидоров, не кладите зубчики сырыми, а обжарьте их. Чем дольше хранится соус, тем больше сахара будет отдавать чеснок и тем слаще и вкуснее будет томатная добавка. © Unknown Author / reddit
- Время и температура приготовления блюда — это тоже «ингредиенты». Нельзя распоряжаться ими по своему усмотрению и надеяться получить нужный результат. © Brew78_18 / reddit
- Чтобы сделать идеальный кекс или коржи для торта, используйте одинаковое количество ингредиентов. Если вам нужно 3 яйца, взвесьте их и возьмите столько же других ингредиентов — муки, масла, сахара. То есть, если яйца весят 200 г, каждый из компонентов вашего торта должен весить столько же. © _River_Song_ / reddit
- Не готовьте все на большом огне просто потому, что вы хотите приготовить еду как можно быстрее. © SheriffComey / reddit
- Если у вас электрическая плита, просто не включайте мощность более чем наполовину, если только не кипятите воду. © manualCAD / reddit
- Если во время приготовления вы, желая ускорить время, увеличиваете жар в духовке, вы получите сырое внутри и подгоревшее снаружи блюдо.
- Тупой нож — это табу. © BigODetroit / reddit
- Не пытайтесь поймать падающий нож. Просто отойдите в сторону и дайте ему упасть. © charlesnorthpark / reddit
-
Разница между тарелкой макарон за $ 1 и тарелкой макарон за $ 12 в том, что во 2-м случае при варке в воду положили правильное количество соли (Прим.: 10 г соли на 100 г пасты и 1 л воды). © Unknown Author / reddit
- Пробуйте еду до и после добавления какого-либо ингредиента — это поможет понять, как работает тот или иной продукт. © asquier / reddit
- Никогда не открывайте кастрюлю с варящимся рисом, иначе он либо переварится, либо останется сырым. © Unknown Author / reddit
- Никогда не добавляйте специи в кастрюлю или сковороду прямо из упаковки, в которой они хранятся. Так в них попадет горячий пар и превратит порошок в монолит. © EatPreyShit / reddit
- Никогда не бросайте сковороду с раскаленным маслом под струю холодной воды. Одна девушка при мне сделала так, не послушавшись совета, и на ее шею и руки обрушился шквал горячих капель масла. © XxVerdantFlamesxX / reddit
- Если у вас есть стеклянная разделочная доска, просто выбросьте ее в помойку. © BattleHall / reddit
-
Если вам кажется, что блюдо недосолено, попробуйте добавить лимонную кислоту или лимонный сок. © FoodandWhining / reddit
- Никогда не вынимайте что-либо из духовки, используя влажное полотенце или перчатку. Влага мгновенно превратится в пар и обожжет вас. © Unknown Author / reddit
- Если вы любите чеснок, всегда используйте его вдвое больше, чем указано в рецепте. © GrundiusMaximus / reddit
- Попробуйте приготовить рис, используя вместо воды говяжий, куриный или овощной бульон. © Spock5eyebrow / reddit
- Чтобы приготовить картофель фри, сначала отварите ломтики в течение пары минут, дайте им остыть и только потом жарьте во фритюре. © c-hooks / reddit
- Переворачивайте блин только тогда, когда на его поверхности появятся пузыри. © ClownsInMyPants / reddit
- Курица «с кровью» никогда не должна оказаться на вашем столе. Только полная прожарка. © bt65 / reddit
- Говядина не должна быть полностью прожаренной. Если только это не фарш. © MrShkreliRS / reddit
- Следите за тем, чтобы в тесте не осталось комочков разрыхлителя. Они «убьют» вашу выпечку. © dzastrus / reddit
- Никогда не кладите сырой чили на раскаленную сковороду, иначе эффект перцового баллончика распространится на всю квартиру. © sriracha_everything / reddit
- Никогда не готовьте на горячем оливковом масле холодного отжима. Оно будет гореть. © PM_GUITAR_PICKS / reddit
А у вас есть хитрости, которые помогают создавать кулинарные шедевры в домашних условиях?