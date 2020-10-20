20+ сочетаний продуктов, которые выглядят бредом, а оказываются шедевром

В той части Италии, где я живу, есть традиционное блюдо, тортелли креммаски, и это самое странное сочетание вкусов, которое только можно придумать. Вообще это пельмени с начинкой, тесто стандартное, но начинка... Это смесь печенья амаретти, мускатного ореха, желтков, сыра грана падано, а еще там лимонная цедра, мята, изюм и горчица. Это основное блюдо, а не десерт, хотя казалось бы. Моя мама приехала из города, который находится в получасе езды, и никогда не слышала о тортелли креммаски до того, как встретила моего отца. И когда она попробовала это блюдо впервые, то возненавидела его. Возможно, со мной что-то не так, но мне нравится готовить тортелли креммаски для моих друзей, не рассказывая им, что внутри. © Giorgio Taietti / Quora