20+ сочетаний продуктов, которые выглядят бредом, а оказываются шедевром
Сочетание вкусов — это непростое искусство, которое позволяет поварам создавать новые блюда из привычных ингредиентов. Конечно, не всегда удается с первого раза найти верную комбинацию продуктов, но некоторые люди не оставляют попыток. В результате порой появляется нечто неожиданное, но очень вкусное.
В AdMe.ru всецело поддерживают тягу к кулинарным экспериментам, поэтому мы с большим интересом узнаем, какие несочетаемые на первый взгляд продукты, оказывается, можно и нужно есть вместе.
Сочетания с фруктами: чеснок, тунец, бекон
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Бельгийская закуска Pęches au thon. Открываем консервированного тунца, добавляем майонез. Мешаем. Консистенция должна получиться кремовой. Берем консервированные персики. Выкладываем их на тарелку. Хорошенько покрываем их тунцом. Посыпаем зеленью. Как бы это ни было странно, оно сочетается. Оно вкусно сочетается! © evgeshka.**** / Pikabu
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Мама фаршировала чернослив перемолотыми орехами с чесноком и заливала его сметаной, взбитой с сахаром. Объедение. © Tanya Bilokin / Facebook
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В Испании готовят финики с беконом, финик заворачивают в бекон и обжаривают. Миллион калорий, но очень вкусно. Ну и хамон с дыней. Еще пекут что-то типа лепешки из дрожжевого теста со шкварками очень-очень мелко нарезанными, шкварки вмешиваются в тесто, сверху посыпается сахаром и кедровыми орехами. Когда ешь, то совсем не понятно, что там за жесткие кусочки в тесте. © Veronika Minaeva / Facebook
Новый взгляд на овощи
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Редиска со сливочным маслом — так ела моя прабабушка, это очень вкусно. И мы все так едим — семейный рецепт. © Елена Сафиуллина / Facebook
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Я думала, надо мной издеваются, когда предложили макать ломтики холодного хрустящего огурца сорта «родничок» в мед. Как оказалось, это так сочетается и так вкусно! © Наталия Наталия / Facebook
А это точно десерт?
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Я сидела на диване, смотрела телек, и внезапно мне дико захотелось чипсов с шоколадной пастой. Какое-то время я сдерживалась, но потом окунула ломтик картофельных чипсов в «Нутеллу». И еще один, и еще. Тут мне в голову пришла одна мысль, я кое-что посчитала, обулась, сходила в аптеку... И да, оказалось, что я беременна! © Deepthi Unnikrishnan / Quora
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У меня хороший знакомый шеф-повар, теперь владелец ресторана, он создал чесночное мороженое. Сладкое, но с остротой и вкусом чеснока. Это шедевр. Было время, что и в магазинах было в продаже чесночное мороженое в стаканчике. В таллинском ресторане Balthasar подают его с клубникой, веточкой мяты и сиропчиком. Это шикарно. © Руфина Завьялова / Facebook
Сладкие бутерброды с сыром и не только
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Самый мой любимый и вредный бутерброд — белый батон, сливочное масло, сверху российский сыр — и сверху все щедро полить сгущенкой. © Рита Магомедова / Facebook
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А шведы берут тост с маслом, сыр эдам и апельсиновый мармелад. Тоже очень вкусно. © Алла Бистере / Facebook
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Я обожаю тосты с маслом, джемом и сверху сыром чеддер. Сначала казалось, суперстранное сочетание, а сейчас кажется странным, что раньше так не ела... а также тост с рыбным паштетом и сыром. © Yelena Maltseva / Facebook
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Мой муж смотрит на меня с недоверием, когда на сладкую булочку я мажу масло, а сверху кладу соленую рыбу или сырокопченую колбасу. Не понимает такого сочетания сладкого с соленым. А вот дети оценили, им нравится. © Оксана Бондарева / Facebook
Сахар в основных блюдах
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Мы с моим мужем из Швеции готовили вместе, делали соус для свиных отбивных. После того, как они были готовы, я положила в ту же сковородку нарезанный лук. Муж добавил немного чеснока. Мы деглазировали сковороду, посолили и поперчили. Я капнула бальзамического уксуса и масла, а он добавил немного кленового сиропа. Так, стоп, что? Я была в шоке и спросила, для чего он это сделал. Он просто сказал мне попробовать. И это был соус, который я делала десятки раз, но на этот раз вкус был невероятным! © Michele Stewart / Quora
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Моя подруга из Тайваня готовила блюдо с помидорами, слегка поджаренными со взбитыми яйцами и небольшим количеством сахара. Оказывается, помидоры с сахаром — это очень вкусно! © lordorwell7 / Reddit
Привычная еда с необычными добавками
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Я путешествовала по Европе и в Турции попробовала самое необычное сочетание вкусов. В ресторане, где никто не говорил по-английски, я увидела, как люди ели какое-то овощное блюдо с белым соусом. Я решилась заказать такое же. Это оказались виноградные листья, фаршированные рисом и небольшими кусочками мяса (ну, наверное) и политые йогуртом! Невероятная комбинация! © Debby Claughan / Quora
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Гречневая каша со сметаной. Ем так более 40 лет. Узнала о вкусе случайно, хватанув обжигающей каши, захотелось быстро холодным заесть. Вот и открылся вкус. Сейчас сметану заменила йогуртом. © Наташа Наташа / Facebook
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Люблю сбрызгивать картофель фри лимонным соком. Особенно если картофель прямо из масла, и вы можете слышать это шипение, когда капли сока попадают на горячую картошку. © spwf / Reddit
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А мы едим окрошку не с вареной колбасой, а с соленой селедкой. Мне по-другому невкусно. А муж говорит, что при знакомстве со мной такая окрошка дала мне огромнейший плюс! © Анастасия Завернина / AdMe
Паста с сюрпризом
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В той части Италии, где я живу, есть традиционное блюдо, тортелли креммаски, и это самое странное сочетание вкусов, которое только можно придумать. Вообще это пельмени с начинкой, тесто стандартное, но начинка... Это смесь печенья амаретти, мускатного ореха, желтков, сыра грана падано, а еще там лимонная цедра, мята, изюм и горчица. Это основное блюдо, а не десерт, хотя казалось бы. Моя мама приехала из города, который находится в получасе езды, и никогда не слышала о тортелли креммаски до того, как встретила моего отца. И когда она попробовала это блюдо впервые, то возненавидела его. Возможно, со мной что-то не так, но мне нравится готовить тортелли креммаски для моих друзей, не рассказывая им, что внутри. © Giorgio Taietti / Quora
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Спагетти с соусом «Болоньезе» и яблочным пюре в качестве дополнения. Я не могу описать, насколько великолепно сочетание говяжьего «Болоньезе» и сладкого яблочного пюре, когда они одновременно касаются ваших вкусовых рецепторов. © iamd****rat3 / Reddit
Арбуз сочетается со всем
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Однажды признался одной знакомой, что обожаю арбуз с хлебом, особенно со свежей корочкой, на что она сказала, что не знает ни черта вкуснее, чем арбуз с котлетой. © owtin / Pikabu
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С детства для меня не было ничего необычного в том, чтобы немножко присаливать арбуз. Но потом я пришел в гости к другу и увидел, как его семья посыпает арбузы сахаром. Не то чтобы это было странным, но зачем делать что-то сладкое еще более сладким? А вот когда я попросил соль, они выглядели напуганными. © Michael Kitmura / Quora
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Отрежьте кусочек холодного сыра, например бри, положите на тост и заешьте все это арбузом. Да, а потом запейте чаем. Очень вкусно! © jellybean191992 / Reddit
Многие из этих идей явно заслуживают того, чтобы воплотить их в жизнь. Расскажите, какой рецепт приглянулся вам?