20+ секретов профессиональных поваров, которые я узнала за годы работы в ресторанах

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Повар — одна из тех профессий, где образование без опыта практически бесполезно. Зачастую на кухню приходят люди, любящие кулинарию и желающие овладеть всеми тонкостями профессии, которые не оканчивали соответствующих учебных заведений. Конечно, начинать приходится с самого простого: в первое время неофиту доверяют только чистку овощей и лишь со временем допускают до простых блюд. Я тоже пришла на кухню ресторана, что называется, с улицы и осталась в этом бизнесе на несколько лет, успев поработать с лучшими поварами своего города, от которых и узнала немало секретов.