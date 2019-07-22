20+ простейших хитростей, без которых не обойтись на кухне и в продуктовом магазине

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Хорошие повара и опытные хозяйки неплохо разбираются не только в том, как среди сотен продуктов выбрать качественный, но и в том, как правильно его приготовить. Иногда для этого нужно внимательно читать текст на упаковке или готовить и хранить продукт непривычным способом. Например, вы когда-нибудь варили макароны в сковороде с холодной водой или, может, обливали свежую рыбу кипятком, чтобы быстро снять кожу?

Мы в AdMe.ru разобрались в малоизвестных фактах о продуктах и проверили на себе простые хитрости, которые наверняка пригодятся на кухне каждому.

21. Маркировка яиц обозначает не качество, а их размер и свежесть

Буква Д означает, что это диетическое яйцо или свежее. Свой статус оно сохраняет в течение первых 7 дней после того, как его снесла курица, поэтому только неделю такое яйцо можно продавать как свежее. После оно становится просто столовым.

«С» — так маркируют столовое яйцо, которое необходимо продать в течение 25 дней. Практически во всех магазинах продаются яйца с такими символами, хотя среди них могут быть и свежие. Так производитель страхует себя, ведь продать яйцо за 25 дней легче, чем за неделю.

3, 2, 1, «О» или «В» — это обозначения размера яиц. Самое маленькое получит цифру 3, на самых крупных будут отметки «О», то есть отборное, или «В» — высшей категории. Яйцо высшей категории в 2 раза крупнее, чем яйцо 3-й категории. Лучше всего выбирать яйца с маркировкой СВ или СО. Чтобы они как можно дольше хранились в холодильнике, раз в неделю переворачивайте их.

20. Чтобы оживить завядшую зелень, поставьте ее в стакан, накройте пакетом и плотно затяните резинкой

Получится мини-теплица с высоким уровнем влажности, и уже через час зелень снова станет свежей, словно ее только что сорвали с грядки.

19. Чтобы быстро сварить кукурузу, положите ее в микроволновку на пару минут, не срезая листьев

Когда она будет готова, отрежьте корень, очистите початок от листьев и посыпьте его солью.

18. Вода для детей может нанести вред малышу

Только питьевая вода высшей категории качества, не содержащая серебро и диоксид углерода, может называться детской. Такую воду можно найти только среди продуктов детского питания. Ее состав могут обогатить различными минералами (кальцием, магнием, фтором) до требуемого уровня, но от этого она не будет называться минеральной. Но иногда яркие картинки на упаковке, знакомые детям персонажи и словосочетания «для детей» вводят покупателей в заблуждение, и они покупают обычную питьевую или минеральную воду, думая, что она тоже является детской. Осторожнее, такая вода может быть вредной и даже токсичной для малыша, которому меньше 3 лет.

17. Макароны не будут склеиваться, если готовить их на сковороде в холодной воде

А еще это в 2 раза быстрее. Просто положите макароны в сковороду, залейте их привычным количеством воды, главное, чтобы она была холодной, и готовьте на среднем огне 10 минут. В результате такой тепловой обработки они не слипнутся, а в получившемся бульоне можно приготовить соус.

16. По буквам на дне консервов можно узнать, что внутри, если этикетка потерялась

Первая строчка маркировки обозначает дату изготовления продукта, а изучив последние буквы, можно узнать о том, что находится внутри. Например, если это буква М, то внутри молочный продукт, «К» — овощи, фрукты или ягоды, «Р» — рыба, а «А» — мясо.

15. Оладьи можно приготовить за пару минут в микроволновке

Вам понадобятся: 1 стакан муки

1 ст. л. сахара

1 ч. л. пекарского порошка

3/4 стакана молока

2 ст. л. горячего сливочного масла

1 яйцо Смешайте ингредиенты, чтобы получилось густое тесто. Добавьте 1 ст. л. растительного масла и снова перемешайте. Затем положите бумагу для запекания на тарелку, на ней распределите немного теста, накройте сверху другим листом бумаги для запекания и чуть придавите. Сверху распределите еще немного теста и продолжайте собирать «горку». Затем поставьте тарелку в микроволновку на пару минут. Готово!

14. Чтобы хлеб не потерял свой вкус и не покрылся плесенью, его надо хранить в морозильной камере

Вне зависимости от того, что входит в состав хлеба, сразу после покупки для хранения его можно положить только в морозильную камеру на пару месяцев, а потом «размораживать» при комнатной температуре в хлебнице. В холодильнике создается благоприятная среда для размножения бактерий, поэтому там хлеб начинает портиться уже в первые часы.

13. Чтобы пюре получилось вкусным, не нужно сливать бульон, а лучше сразу варить картошку в молоке и масле

Достаточно очистить картошку и сварить ее в молоке с добавлением некоторого количества воды, масла и сливок, а затем горячую массу перемешать миксером. Так пюре получит более насыщенный вкус и нежную текстуру.

12. Если нужно быстро остудить горячий напиток, просто положите в чашку пару чайных металлических ложек

Металл быстро нагревается, забирая часть тепла на себя, и вам не нужно портить напиток, разбавляя его водой или молоком. Особенно удобно, если вы готовите что-то для детей.

11. Чтобы получить хорошо взбитые сливки, добавьте в них обычный сливочный сыр для бутербродов

Не всегда сливки достаточно жирные для того, чтобы превратиться в густой крем при взбивании с сахаром. Но есть маленькая хитрость: вмешайте туда обычный сливочный сыр, чтобы получить идеальный крем для любого десерта.

10. Буквы на упаковке мясных продуктов обозначают количество мяса внутри, а не его качество

На упаковках мясных продуктов и полуфабрикатов из говядины и свинины указывают буквы, обозначающие количество мяса в продукте. Если вам нужны хорошие стейки, антрекоты или замаринованное мясо для шашлыка, лучше брать те продукты, на которых указана буква А — они содержат более 80 % мяса в составе. Если речь идет о пельменях или котлетах, то лучше брать продукты с буквой Б: в составе будет 60–80 % мяса, а остальное придется на жир и добавки. Продукты, в которых меньше 60 % мяса, называются мясосодержащими. Отдавать им предпочтение можно, если вы покупаете, например, суповой набор или манты, в состав которых входит не только мясо, но и какая-то овощная начинка.

9. Пока разогреваете сковороду, первые пару блинов можно превратить в закуску к супам

Приготовить из блинного теста крипсы для супов можно, если немного остудить разогретую перед жаркой сковороду: разлейте массу для блинов, чтобы получился тонкий блинчик, и жарьте чуть дольше обычного, пока блин не покроется хрустящей корочкой. Сделайте пару таких блинов, раскрошите их на кусочки и сложите в банку. Используйте для посыпки крем-супа.

8. Вчерашнюю пиццу лучше всего подогревать на сковороде, сбрызнув холодной водой

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на слабый огонь, положите туда пиццу, сбрызните ее несколькими каплями воды и накройте крышкой или алюминиевой фольгой. Уже через пару минут она снова будет вкусной и сочной, как будто ее только что приготовили. Микроволновка тоже подогреет ее, но вытянет всю жидкость, сделав более черствой.

7. Лимонный сок делает мясо мягким и сочным

Повара рекомендуют готовить из лимонного сока маринад, смешивая со специями. Мясо помещается туда на полчаса, а затем готовится в духовке или на гриле. После этого готовое блюдо можно дополнительно сбрызнуть соком, чтобы подчеркнуть «мясной» вкус.

6. Слейте первый бульон, чтобы он стал менее жирным и калорийным

Чтобы дополнительно уменьшить калорийность мясного бульона в 2–3 раза, слейте первый навар, образовавшийся в первые 30–40 минут варки. Затем добавьте воды и продолжайте готовить. Рекомендуется для детских и диетических супов.

5. Общипать листья зелени легче с помощью дуршлага

Достаточно вставить веточки зелени в дуршлаг и потянуть за кончики с другой стороны: в дуршлаге останутся только листья.

4. Чтобы сыр не засыхал в холодильнике, просто смажьте его срезанные края сливочным маслом

А затем уберите в холодильник на верхнюю полку, закрыв крышкой емкость для хранения или обернув продукт пищевой пленкой. Так вы продлите свежесть сыра еще на несколько дней.

3. К сковороде ничего не прилипнет при жарке, если разогревать ее, посыпав солью

А уже затем добавляйте масло. Этот же прием используйте, если планируете приправить блюдо специями и чесноком: кратковременная обжарка помогает им раскрыться и передать маслу нужные вкус и запах.

2. Превратите фруктовое пюре в прохладные лакомства, чтобы успокоить ребенка

На бумаге для запекания размажьте густое детское фруктовое пюре в виде фигурок, а затем уберите в морозильную камеру на несколько часов. Готовые замороженные лакомства можно давать малышам, чтобы охладить десны и снять боль от растущих зубов.

1. Снять со свежей рыбы кожу можно за секунды, облив ее кипятком

Тот же прием используется, когда снимают кипятком кожицу с помидоров. Просто ошпарьте свежую рыбу, пока не увидите, что кожа начала собираться, а края чуть приподнялись. Затем возьмите за любой край и потяните на себя. Готово!