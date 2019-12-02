20+ продуктов, которые мы упорно храним в холодильнике, хотя им там не место

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Мы привыкли убирать большинство продуктов в холодильник, чтобы те как можно дольше оставались свежими. Но оказывается, это не совсем правильно: не все съестные припасы следует хранить при низких температурах, поэтому многие продукты в наших холодильниках просто занимают место на полках, теряя свои вкусовые качества и полезные микроэлементы.

AdMe.ru внимательно изучил тему и убедился, что хранение в холоде ухудшает внешний вид и вкус не только многих продуктов, но и блюд.

Овощи

Картофель. Картофельный крахмал под воздействием низких температур превращается в сахар, поэтому подмороженная картошка теряет свой вкус, зато приобретает сладкий привкус. При воздействии низких температур вода внутри картофеля расширяется и образует кристаллы, которые разрушают структуру клеточной стенки. Это делает овощ мягким и непригодным в пищу.

Чеснок и лук из-за отсутствия циркуляции воздуха и избыточного уровня влаги гниют.

Морковь и свекла от хранения в холодильнике начинают вянуть, а затем прорастать и гнить.

Помидоры в холодильнике теряют все свои вкусовые качества и становятся водянистыми.

Баклажан — крайне капризный овощ. Будет слишком холодно — станут водянистыми и потеряют свои полезные свойства, излишне тепло — высохнут.

Кабачки и патиссоны в холодильнике станут мягкими, и на них появится плесень.

Огурцы. Садоводы знают, что огурцы — овощи теплолюбивые, то же касается и их хранения. При низких температурах огурцы становятся мягкими и рыхлыми, на них появляются темные точки и склизкие пятна — продукт попросту начинает гнить. Как правильно? Овощи любят сухие места, с хорошей циркуляцией воздуха и вдали от света. Подойдет деревянный ящик. Картофель, помидоры и перцы лучше хранить отдельно, в том числе и друг от друга, так как они активно выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу находящихся рядом фруктов и овощей. Для лука и чеснока есть проверенные методы — подвесить в сетке или хранить в капроновых чулках, как делали наши мамы и бабушки.

Фрукты

Бананы . Эти фрукты созревают при температуре 15–20 °C, так что если вы купили их зелеными, в холодильнике им не место. Как и спелым, шкурка которых при низких температурах начинает темнеть.

Персики, киви, абрикосы, манго, хурма, гранаты . Если фрукты твердые, не убирайте их в холод, так как он препятствует процессу созревания. Сами же продукты подвергаются более высокому риску быть испорченными. А вот мягкие фрукты вроде хурмы просто станут водянистыми.

Цитрусовые. Все цитрусовые лучше сохраняются при температуре выше 0 °C. Холодный воздух в холодильнике может им навредить: из-за повышенной влажности фрукты начнут гнить. А еще лимоны и лаймы хорошо поглощают различные запахи. В холодильник их можно помещать только на короткий срок в целях замедления их перезревания. Как правильно? При комнатной температуре. Можно уложить фрукты в бумажные пакеты: незрелые фрукты дозреют, а спелые не испортятся. Главное условие — вокруг них должен циркулировать воздух. Бананы, яблоки, груши, абрикосы, киви, манго, персики и сливы выделяют этилен, так что их стоит положить отдельно.

Десерты

Шоколад . Холод для него так же губителен, как и жара. При низких температурах шоколад покрывается белым налетом, который вызван конденсатом — это часть сахара растворяется и кристаллизуется. А еще шоколад быстро впитывает запахи, так что на выходе есть риск получить шоколад с ароматом квашеной капусты.

Мед . Низкие температуры заставляют его кристаллизоваться и затвердевать — другого эффекта от низкой температуры нет. При правильном хранении срок годности меда практически не ограничен.

Арахисовая и шоколадная паста. Единственное, чего вы добьетесь, спрятав эти продукты в холодильник, — их станет сложно намазывать на хлеб. Кстати, о сроках и способах хранения можно прочитать на упаковке изделий. Как правильно? Мед нужно хранить в плотно закрытой стеклянной банке, в темном месте и при комнатной температуре. Пастам комфортно и в кухонном шкафу, если иное не указано на упаковке, шоколаду — в темном месте, но прохладном, чтобы он не начал плавиться и горчить.

Заправки и соусы

Острые соусы . В остром соусе более чем достаточно уксуса, чтобы он не испортился и без холодильника.

Кетчуп . От того, что он в холодильнике, нет никакого эффекта — просто занимает место на полке. Высокий уровень уксуса и соли препятствует порче продукта.

Соевый соус . Срок годности некоторых видов достигает 3 лет. В нем столько соли, что его не нужно хранить в холодильнике даже после вскрытия.

Заправка для салата. Многие заправки на основе масла и уксуса отлично хранятся и без низких температур. То же касается салатов, заправленных оливковым маслом или уксусом. Как правильно? Если на этикетке нет иных рекомендаций, храните соусы в кухонном шкафу — в том, что находится подальше от плиты.

Мучные изделия

Хлеб . Если вы собираетесь съесть хлеб в течение нескольких дней, не кладите его в холодильник. Низкая температура изменяет структуру хлеба, и он теряет вкус, а из-за высокой влажности на нем довольно быстро может появиться плесень.

Выпечка. При низких температурах конденсация сделает вкусные булочки и пироги «вялыми» и сырыми на вкус. Как правильно? Булочки заворачиваем в бумажный пакет и храним при комнатной температуре. Пироги накрываем пергаментом и убираем в прохладное место. Хлеб — в хлебницу, лучше из стекла или нержавейки.

Варенья, джемы, соленья

Маринованные огурцы . Они защищены от порчи консервирующим веществом. Это касается всех продуктов, содержащих маринад или рассол, соль, уксус и специи, что присутствуют в домашних консервациях.

Варенье или джем. При условии что соблюдена рецептура и варенье правильно запечатано внутри стерилизованной банки, его можно хранить вне холодильника до 2 лет, а вот холодильник для него не лучшее место. Хранение в холоде может стимулировать рост плесени. Каждый раз, когда вы открываете дверцу холодильника, баночка «рискует»: в зазор между банкой и крышкой поступает теплый воздух, и образуется конденсат, создавая идеальную среду для прорастания бактерий. Как правильно? Не храните в холодильнике открытые банки — только банки с закрывающимися крышками. Закрытые маринады, варенья, джемы можно хранить в прохладном темном шкафу или на балконе.

Ягоды, орехи, сухофрукты

Ягоды . Они имеют больше шансов остаться свежими при комнатной температуре. Влага холодильника испортит их. Также рекомендуется мыть их только перед тем, как их есть.

Орехи . С одной стороны, низкие температуры могут помочь сохранить натуральные масла в орехах, с другой — орехи имеют тенденцию впитывать вкусы и ароматы других продуктов.

Сухофрукты. Помещение сухофруктов в холодильник только добавит нежелательную влагу. Как правильно? Если вы планируете использовать орехи в ближайшие несколько дней или недель, лучше всего хранить их в герметичном контейнере в кухонном шкафу. Однако, если вы хотите, чтобы они хранились несколько месяцев, положите их в морозильник. Оптимальная температура для хранения сухофруктов — 0–10 °C, но их нужно периодически проветривать и перебирать. Что касается ягод, то тут 2 варианта: либо сухое прохладное место, если вы собираетесь их съесть в ближайшее время, либо заморозка — если есть не собираетесь.

Холодильник и так разгружен. Что еще?

Оливковое масло . На холоде в нем быстро образуется осадок, масло становится мутным. Храните его при комнатной температуре — так оно сохранит цвет и консистенцию, только место должно быть темным.

Яйца . Прежде чем возмущаться, вспомните, что в магазинах упаковки с яйцами стоят на полке просто так, без соблюдения особого температурного режима. А вообще это факультативная тема: яйца можно хранить как в холодильнике, так и вне его, как и сливочное масло — в прохладном темном месте. Суть в том, чтобы обеспечить стабильную температуру хранения. Если все же решили по традиции убрать в холодильник, не храните яйца на боковой полке, а ставьте вглубь холодильника, чтобы защитить от перепадов температур.

Сливочное масло. Высокое содержание жира не даст ему быстро испортиться. Его совершенно безопасно хранить в закрытой посуде в прохладном месте в течение дня или двух — так его будет проще намазывать на хлеб.

Сырокопченая колбаса . Хотите убирайте в холодильник, хотите нет: просто плотно оберните пергаментом и поместите в холодное место, там она может не портиться в течение месяца. Но при условии, что герметичная заводская упаковка или пленка не была вскрыта.

. Хотите убирайте в холодильник, хотите нет: просто плотно оберните пергаментом и поместите в холодное место, там она может не портиться в течение месяца. Но при условии, что герметичная заводская упаковка или пленка не была вскрыта. Арбузы и дыни . До того, как их разрежете, в холоде им делать нечего. Арбузы, хранящиеся при комнатной температуре, содержат значительно больше антиоксидантов и других питательных веществ, чем те, что лежат в холодильнике.

. До того, как их разрежете, в холоде им делать нечего. Арбузы, хранящиеся при комнатной температуре, содержат значительно больше антиоксидантов и других питательных веществ, чем те, что лежат в холодильнике. Кофе. Влага — главный враг кофейных зерен. Поставив баночку в холодильник, ждите образования конденсата. Изменяется клеточная структура, что приводит к потере масла, придающего кофе его аромат, и вся кофейная магия улетучивается. Каждый день, доставая и снова убирая банку, вы вредите ему еще больше: колебания температуры делают продукт безвкусным. Кофе следует хранить в герметичном контейнере в темном месте при комнатной температуре.

Температура внутри холодильника не везде одинакова. Например, самой жаркой зоной являются полочки на двери. Продукты лучше хранятся при определенных температурах, поэтому взгляните на рекомендации по хранению в различных зонах.