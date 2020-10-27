20+ посетителей кафе поделились случаями, когда подача блюд ввела их в откровенный ступор

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Когда приходишь в ресторан или кафе, иногда хочется попробовать что-нибудь эдакое. Но фантазия поваров порой зашкаливает. То принесут взрослый коктейль в детской бутылочке или в ведре, то поставят на стол непонятный ящик для инструментов с пластиковым шприцем.

AdMe.ru предупреждает: кадры, которые вы увидите ниже, могут вызвать смех, а некоторые — даже недоумение. А в конце вас ждет сочный зеленый бонус — доказательство того, что в хозяине кафе иногда может проснуться еще и дизайнер интерьера.

А вы бы стали пить из этого восхитительного «бокала»?

Хочется верить, что упаковка новая и в ней до этого не лежали яйца

Когда официант устал носить стаканы с водой и подошел к решению проблемы радикально

А какими были бы ваши эмоции, если бы вам подали блюдо в такой лапке?

Просто десерт на раздавленной банке «Пепси»

«Кафе называлось „Коричневый пес“. Но я не ожидал, что моя еда будет в собачьей миске»

«В мотеле мне подали этот поднос с завтраком за $ 15 вместе с тостером и 2 л молока»

Просто брокколи на колючей проволоке

Разве не было бы проще приготовить кукурузу в початках?

А вы пробовали когда-нибудь поесть из обуви?

«Нашу закуску подали в раковине»

«Я простой человек: вижу шприц — снимаю штаны. Почему меня выгнали?»

Как думаете, это было хотя бы вкусно?

Угольный утюг на стейке

«Просто дайте мне лопату своей лучшей еды!»

Вот так может выглядеть блюдо, которое вы закажете в ресторане с оценкой 5 звезд

Интересный способ поесть хлеб в Андалусии, Испания

Как насчет того, чтобы приправить блюдо солью, перцем и кирпичной пылью?

Шоколадный пудинг в пепельнице с кунжутным пеплом

«Мое первое блюдо в ресторане в Джайпуре, Индия. Я понятия не имел, почему мне на стол поставили ящик для инструментов с пластиковым шприцем»

А где автомобиль?

Бонус: ну а тут удивительное начинается уже со столов