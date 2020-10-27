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20+ посетителей кафе поделились случаями, когда подача блюд ввела их в откровенный ступор

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Когда приходишь в ресторан или кафе, иногда хочется попробовать что-нибудь эдакое. Но фантазия поваров порой зашкаливает. То принесут взрослый коктейль в детской бутылочке или в ведре, то поставят на стол непонятный ящик для инструментов с пластиковым шприцем.

AdMe.ru предупреждает: кадры, которые вы увидите ниже, могут вызвать смех, а некоторые — даже недоумение. А в конце вас ждет сочный зеленый бонус — доказательство того, что в хозяине кафе иногда может проснуться еще и дизайнер интерьера.

А вы бы стали пить из этого восхитительного «бокала»?

© Poromon / reddit

Хочется верить, что упаковка новая и в ней до этого не лежали яйца

© alizaman1995 / reddit

Когда официант устал носить стаканы с водой и подошел к решению проблемы радикально

© tommyservo / reddit

А какими были бы ваши эмоции, если бы вам подали блюдо в такой лапке?

© dlcious / reddit

Просто десерт на раздавленной банке «Пепси»

© Jake1272 / reddit

«Кафе называлось „Коричневый пес“. Но я не ожидал, что моя еда будет в собачьей миске»

© meyerim / reddit

«В мотеле мне подали этот поднос с завтраком за $ 15 вместе с тостером и 2 л молока»

© nickykeeng / reddit

Просто брокколи на колючей проволоке

© oldfashioned24 / reddit

Разве не было бы проще приготовить кукурузу в початках?

© slicedmoonstone / reddit

А вы пробовали когда-нибудь поесть из обуви?

© max_miller_82 / reddit

«Нашу закуску подали в раковине»

© cwsphotographer / reddit

«Я простой человек: вижу шприц — снимаю штаны. Почему меня выгнали?»

© dialecticsoupy / twitter

Как думаете, это было хотя бы вкусно?

© SonofShenadoah / reddit

Угольный утюг на стейке

© unknown / imgur

«Просто дайте мне лопату своей лучшей еды!»

© CrazyRyu / reddit

Вот так может выглядеть блюдо, которое вы закажете в ресторане с оценкой 5 звезд

© Skoldaed / reddit

Интересный способ поесть хлеб в Андалусии, Испания

© superzake1 / reddit

Как насчет того, чтобы приправить блюдо солью, перцем и кирпичной пылью?

© beardedwelshy / reddit

Шоколадный пудинг в пепельнице с кунжутным пеплом

© kzmat / reddit

«Мое первое блюдо в ресторане в Джайпуре, Индия. Я понятия не имел, почему мне на стол поставили ящик для инструментов с пластиковым шприцем»

© FearlessTravels / reddit, © FearlessTravels / imgur

А где автомобиль?

© allaraciouza / reddit

Бонус: ну а тут удивительное начинается уже со столов

© SkyUnderMyFeet / reddit

А вам когда-нибудь подавали блюда настолько необычными способами? Если да, будем рады увидеть фото в комментариях.

Фото на превью dialecticsoupy / twitter
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