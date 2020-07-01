20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
Удовлетворенность пищей зависит и от условий, в которых она принимается. Об этом пишет профессор психологии Оксфордского университета Чарльз Спенс в книге «Гастрофизика. Новая наука о питании». По его словам, цвет, размер и форма посуды также влияют на удовольствие, которое мы в итоге получим от трапезы.
Мы в AdMe.ru догадываемся, что креативная посуда способна не только скрасить прием пищи, но и сделать день. Вы только посмотрите на эту подборку.
«Нашла эту банку для хранения кофе. Полюбила. Купила»
Лучше чашки для утреннего кофе не придумаешь
Чаша для лапши с держателем для палочек. Его зовут Удон
Эта кружка как будто создана специально для какао с зефирками
Кажется, здесь кто-то кому-то насолил
Тоторо лишним не бывает
«Я очень сожалею, что не купил ее»
Ягоды вкуснее из чаши в виде животика гиппопотама
Маленькие симпатичные привидения для соли и перца
Блюдо с осьминогом для неординарных личностей
Так и хочется налить в эту пиалу зеленый чай и насладиться картиной
Тарелка в виде попы корги. Разве она не милая?
Солонка и перечница. Нам показалось или эта парочка повздорила?
Эта чашка предназначена для незваных гостей?
Зайчики на краю чаши проследят, чтобы все было съедено
Медвежата-поварята: держатель для салфеток, сахарница и сливочник, солонка и перечница
Вам тоже хочется погладить пальцем котенка?
Это из кухонного шкафчика любителя фэнтези?
«Я был удивлен, когда нашел их стоящими рядом»
Милее котика может быть только морской котик
Темперамент — это у них семейное
«Ковальски, доложить ситуацию!»
А у вас есть какая-нибудь необычная посуда?