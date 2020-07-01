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20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает

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Удовлетворенность пищей зависит и от условий, в которых она принимается. Об этом пишет профессор психологии Оксфордского университета Чарльз Спенс в книге «Гастрофизика. Новая наука о питании». По его словам, цвет, размер и форма посуды также влияют на удовольствие, которое мы в итоге получим от трапезы.

Мы в AdMe.ru догадываемся, что креативная посуда способна не только скрасить прием пищи, но и сделать день. Вы только посмотрите на эту подборку.

«Нашла эту банку для хранения кофе. Полюбила. Купила»

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© Mary Ruggeri / facebook

Лучше чашки для утреннего кофе не придумаешь

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© SINDstudio / etsy

Чаша для лапши с держателем для палочек. Его зовут Удон

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© mystic00l / reddit

Эта кружка как будто создана специально для какао с зефирками

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© ClaudiaLeia / reddit

Кажется, здесь кто-то кому-то насолил

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© HannahTurnerShop / etsy

Тоторо лишним не бывает

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© kittychow420 / reddit

«Я очень сожалею, что не купил ее»

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© amberannnicole / reddit

Ягоды вкуснее из чаши в виде животика гиппопотама

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© lorecki / reddit

Маленькие симпатичные привидения для соли и перца

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© BarruntandoCeramics / etsy

Блюдо с осьминогом для неординарных личностей

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© SPMorganStudio / reddit

Так и хочется налить в эту пиалу зеленый чай и насладиться картиной

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© Halfearcat / etsy

Тарелка в виде попы корги. Разве она не милая?

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© Peacebandit / reddit

Солонка и перечница. Нам показалось или эта парочка повздорила?

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© PosyMarket / etsy

Эта чашка предназначена для незваных гостей?

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© creaturecups / etsy

Зайчики на краю чаши проследят, чтобы все было съедено

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© TramaiCeramics / etsy

Медвежата-поварята: держатель для салфеток, сахарница и сливочник, солонка и перечница

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© Anaforia / etsy

Вам тоже хочется погладить пальцем котенка?

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© misunrie / etsy

Это из кухонного шкафчика любителя фэнтези?

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© FaienceFigurines / etsy

«Я был удивлен, когда нашел их стоящими рядом»

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© insertnamehere02 / reddit

Милее котика может быть только морской котик

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© BarruntandoCeramics / etsy

Темперамент — это у них семейное

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© ToTheBonePottery / etsy

«Ковальски, доложить ситуацию!»

20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает
© KHT5 / reddit

А у вас есть какая-нибудь необычная посуда?

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