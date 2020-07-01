20+ обитателей кухонного шкафчика, харизматичность которых зашкаливает

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Удовлетворенность пищей зависит и от условий, в которых она принимается. Об этом пишет профессор психологии Оксфордского университета Чарльз Спенс в книге «Гастрофизика. Новая наука о питании». По его словам, цвет, размер и форма посуды также влияют на удовольствие, которое мы в итоге получим от трапезы.

Мы в AdMe.ru догадываемся, что креативная посуда способна не только скрасить прием пищи, но и сделать день. Вы только посмотрите на эту подборку.

«Нашла эту банку для хранения кофе. Полюбила. Купила»

Лучше чашки для утреннего кофе не придумаешь

Чаша для лапши с держателем для палочек. Его зовут Удон

Эта кружка как будто создана специально для какао с зефирками

Кажется, здесь кто-то кому-то насолил

Тоторо лишним не бывает

«Я очень сожалею, что не купил ее»

Ягоды вкуснее из чаши в виде животика гиппопотама

Маленькие симпатичные привидения для соли и перца

Блюдо с осьминогом для неординарных личностей

Так и хочется налить в эту пиалу зеленый чай и насладиться картиной

Тарелка в виде попы корги. Разве она не милая?

Солонка и перечница. Нам показалось или эта парочка повздорила?

Эта чашка предназначена для незваных гостей?

Зайчики на краю чаши проследят, чтобы все было съедено

Медвежата-поварята: держатель для салфеток, сахарница и сливочник, солонка и перечница

Вам тоже хочется погладить пальцем котенка?

Это из кухонного шкафчика любителя фэнтези?

«Я был удивлен, когда нашел их стоящими рядом»

Милее котика может быть только морской котик

Темперамент — это у них семейное

«Ковальски, доложить ситуацию!»