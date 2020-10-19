20+ находчивых кулинаров, чьи уловки стали достоянием всего интернета

Иногда ну очень хочется съесть что-то вкусненькое, а идти в магазин и искать десятки ингредиентов поздно или просто лень. Совсем не обязательно подавлять аппетит. Можно в два счета приготовить хрустящие снеки из пюре, сделать чипсы за 7 минут или вернуть вчерашней пицце былую сочность.

Редакция AdMe.ru уверена: вкусно не значит дорого и сложно. Поэтому мы раздобыли для вас нехитрые, но оригинальные лайфхаки, которые пригодятся на каждой кухне. В бонусе покажем несколько трюков, которые выведут поход в магазины на новый уровень.

1. Чтобы сделать аккуратные и одинаковые корзиночки, используйте половник

2. Простой способ разогреть на плите пиццу и вернуть ей хрустящую корочку, не дав пригореть

3. У меня были остатки пюре, и я решила обжарить его. Отличные снеки!

4. Если нужно извлечь из вишни косточки, но под рукой нет специального приспособления, можно воспользоваться деревянной шпажкой

5. Если у винограда вышел срок годности, отправьте его на несколько часов в духовку (на малой мощности), чтобы сделать изюм. Прекрасно подойдет для каши!

6. Чтобы сделать быстрый и модный десерт, полейте булочки с черничной начинкой глазурью на скорую руку — из молока и сахарной пудры

7. Пицца может быть низкоуглеводной, если вместо теста для хрустящей корочки использовать мясо. 1 фунт (0,45 кг — прим. AdMe.ru) куриного фарша, 1 яйцо и 1/2 стакана панировочных сухарей — основа для пиццы готова

8. Хочется разогреть 2 пиццы, но у вас только 1 противень? Нет проблем!

9. Чтобы сделать чипсы в микроволновке, нарежьте картофель как можно тоньше, сбрызните тарелку маслом и посыпьте морской солью. Поставьте в микроволновую печь на 3–4 минуты, переверните и готовьте еще 2–3 минуты

10. После Дня благодарения остались пюре, сыр, макароны с сыром, индейка и клюквенный соус — у нас из этого получилась эмпанада

11. Как сохранить стебли брокколи: измельчите их, опустите в воду, в которой готовили спагетти, на 2 минуты. Добавьте в пасту: они увеличат содержание питательных веществ и снизят калорийность без сильного изменения вкуса

12. Добавьте в маринад для мяса свежий ананасовый сок или измельченный ананас. Это не только придаст мясу естественную сладость, но и здорово смягчит его

13. Как увеличить количество супа рамен? Добавьте несколько кружек замороженных овощей. 320 калорий в одной миске!

14. Если добавить 2 яйца и 1/2 стакана масла к смеси для торта, можно получить тесто для печенья

15. В приготовлении шоколадного торта поможет вафельница

16. В ней же можно приготовить стейк

17. Остатки ребрышек + барбекю + острый чеддер = ковбойская кесадилья

18. Складывайте очистки от овощей в пакете и храните их в морозильнике. Когда пакет будет заполнен, вы сможете сварить овощной бульон

19. Когда у меня нет какао-порошка или сита, чтобы его просеять, я использую 2 половинки Oreo для украшения десертов

20. Очистить морковку быстро и без ножа поможет обычная губка-сетка

21. «Я вообще-то считал, что знаю все о поедании сладостей. Но вот смотрите, как, оказывается, надо есть круглые, типа голландских, вафли»

Кладешь их сверху на чашку горячего чая, вафля нагревается, карамельная начинка тает, и получается вкуснее. © otoahnacto / Pikabu

22. «Я люблю все жареное, но при этом не хочу, чтобы попа перестала вмещаться в джинсы. Поэтому все, абсолютно все я жарю без масла и до красивой румяной корочки»

Просто стелю на дно сковородки пергаментную бумагу для выпечки. Жарю на ней, как и всегда, но без масла. © «Подслушано» / VK

23. «Есть такой салат — латук, который обычно продается в магазинах. Он запаян в пакет и продается сразу в горшочке. Обычно все выкидывают этот горшочек, но зря. Из него ведь можно повторно вырастить салат»

«Для этого достаточно выбрать лист с наиболее толстым и твердым стеблем, после этого поставить горшочек в воду на треть высоты. Выдерживать около 3 дней и менять воду раз в день».

24. Лайфхак для мам

Бонус

Сегодня в магазине видела, как девушка подошла к шоколадкам с миндалем, взяла несколько штук, прощупала каждую, затем кинула одну к себе в корзинку и спокойно пошла дальше. Эта девушка — гений! А у меня теперь всегда в шоколадке будет много орешков. © Лайфхаки / VK

Если хотите узнать, обманывают ли весы в супермаркете, просто поставьте на них бутылку воды 0,5 л из того же магазина. Если весы показали больше 500 г — зовите начальство. © Лайфхаки / VK (Учитывайте вес бутылки. — прим. AdMe.ru).