20+ крутых лайфхаков, о которых я узнала на дорогих кулинарных курсах

У лука-порея съедобна не только белая часть, но и верхняя, зеленая. Она прекрасно идет в яичницы и запеканки, пироги, салаты, заменяя там зеленый лук. А часть лука-порея с корнями можно поставить в стеклянный стакан или банку с небольшим количеством воды, оставить на солнечном подоконнике — и он начнет расти снова (так же можно поступить с молодым зеленым луком, сельдереем и салатом).

Бонус

Есть секрет удачного званого обеда или ужина. Он звучит так: «что-то старое, что-то новое, что-то купленное и что-то вчерашнее». То есть в качестве основного блюда вы берете что-то, что вы уже готовили не один раз, то, с чем не будет проблем и заминок. На закуску, в качестве гарнира или на десерт можно подать что-то новое, что ваши гости раньше не пробовали в вашем исполнении. Нет ничего плохого в том, чтобы поставить на стол что-то покупное. Это может быть и торт или пирожные из модной кондитерской, и ассорти сыров, и корзиночки с икрой. И последнее. Чтобы не перенапрягаться с готовкой, подберите какое-то блюдо, которое вы можете приготовить заранее, причем не обязательно до готовности: если его нужно будет только поставить в духовку, тоже хорошо. Собрав таким образом меню, вы гарантированно все успеете, у вас все получится и вы проведете время с гостями, а не хлопоча весь вечер на кухне.