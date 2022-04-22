20+ идей от людей, которые знают секрет того, как приучиться есть больше овощей и фруктов

Многие из нас обещают себе есть как можно больше разных овощей и фруктов — ведь это так полезно для здоровья. Но это как раз тот случай, когда легче сказать, чем сделать. Иногда на пути между нами и здоровой диетой стоит убеждение, что жевать изо дня в день одно и то же — невкусно и скучно.

Мы в AdMe.ru решили поискать идеи вкусных и ярких блюд из фруктов и овощей у пользователей сети. Отличных рецептов оказалось так много, что теперь хочется закатить пир на весь мир.

«В детстве я думала, что не люблю салаты. Став взрослой, узнала, что они на самом деле могут быть вкусными»

«Готовил в воскресенье еду на неделю. Выбрать здоровую еду на обед и ужин проще, если она уже будет ждать тебя в холодильнике»

«Муж согласился целую неделю есть салаты на ужин. День первый»

«Жена помогает мне питаться правильно»

Ваша жена потрясающая. Если бы моя еда была такой харизматичной, для меня было бы честью съесть ее. © OvernightStalker19 / Reddit

Потрясающий фруктовый торт

Если бы я когда-нибудь сделала такое произведение искусства, то не уверена, что смогла бы заставить себя съесть его! © FashionBusking / Reddit

Вегетарианский пирог. Стоит каждой спирали

Если бы мне подали такое в ресторане, я был бы самым впечатленным и самым счастливым клиентом. © MichelleEllyn / Reddit

«Собираю контейнеры с закусками раз в неделю, чтобы иметь быстрый доступ к отличному выбору, а не к дрянной еде»

«Салат из курицы, авокадо, овощей и маринованного лука с соевым соусом и кунжутной заправкой. Ем палочками, потому что ненавижу мыть вилки»

«Пирог-галета с нектарином. Мне понадобился час, чтобы вот так нарезать фрукты»

«Здоровый обед на сегодня. Просто захотелось съесть тарелку, полную разноцветных овощей, с моим домашним хумусом и соусом ранч»

«Кто-нибудь хочет мою версию фруктового пирога?»

Я думаю, это действительно чертовски круто. Выглядит красиво, освежающе и в целом как нечто такое, чего я никогда не видел в своей жизни. © ***Ho5711 / Reddit

«Паста примавера. Мне нравятся блюда с радугой овощей. Всегда выглядят красиво и вкусно»

«Сорбет из манго. Замороженное манго, смешанное с миндальным молоком и украшенное замороженными ягодами»

«Обед для 2-летнего ребенка и его папы, то есть меня: бутерброды с салатом из нута на многозерновом хлебе с остатками жареных овощей»

Нелегко заставить 2-летнего ребенка съесть столько растительной пищи. Аплодирую стоя! © MontefioreCoin / Reddit

Фруктовая тарелка на день рождения

Лучший способ съесть сырые овощи — сделать спринг-ролл

Боже, как ты их красиво завернул! Я пробовал — и вышло ужасно. Но, увидев ваши роллы, хочу попробовать еще раз. © ChelseaStarr13 / Reddit

«Недавно кто-то сказал мне, что нет смысла разжигать гриль, если не собираешься готовить мясо. В корне не согласен»

Фруктовые суши

«Мой любимый салат. Никогда не надоедает, потому что я кладу разные сыры и виды мяса. Заправка не нужна, только соль, перец и сок лимона или лайма»

Вот тут можно посмотреть рецепт.

Жареная морковь с фарро (цельнозерновая пшеничная крупа с ореховым ароматом. — Прим. AdMe.ru), нутом и соусом тахини с травами

Обжаренные нектарины с козьим сыром, медом и грецкими орехами

Севиче (изначально блюдо из сырой рыбы или морепродуктов, приправленных цитрусовым соком и специями. — Прим. AdMe.ru) из цветной капусты и нута

Возвращение в детство — фруктовая пицца

«Раньше не любила овощи. Брокколи, брюссельская капуста, грибы и спаржа были для меня и моей второй половины под запретом. Кажется, мы никогда не жарили их»

Kesäkeitto — финский летний овощной суп

Нам готовили его, когда мы были детьми, но лишь из самых молодых и свежих овощей. Он действительно подчеркивает их вкус и сладость. © qw46z / Reddit

Оладьи из цукини с фетой и соусом с труднопроизносимым названием цацики