20+ идей от людей, которые знают секрет того, как приучиться есть больше овощей и фруктов
Многие из нас обещают себе есть как можно больше разных овощей и фруктов — ведь это так полезно для здоровья. Но это как раз тот случай, когда легче сказать, чем сделать. Иногда на пути между нами и здоровой диетой стоит убеждение, что жевать изо дня в день одно и то же — невкусно и скучно.
Мы в AdMe.ru решили поискать идеи вкусных и ярких блюд из фруктов и овощей у пользователей сети. Отличных рецептов оказалось так много, что теперь хочется закатить пир на весь мир.
«В детстве я думала, что не люблю салаты. Став взрослой, узнала, что они на самом деле могут быть вкусными»
«Готовил в воскресенье еду на неделю. Выбрать здоровую еду на обед и ужин проще, если она уже будет ждать тебя в холодильнике»
«Муж согласился целую неделю есть салаты на ужин. День первый»
«Жена помогает мне питаться правильно»
- Ваша жена потрясающая. Если бы моя еда была такой харизматичной, для меня было бы честью съесть ее. © OvernightStalker19 / Reddit
Потрясающий фруктовый торт
- Если бы я когда-нибудь сделала такое произведение искусства, то не уверена, что смогла бы заставить себя съесть его! © FashionBusking / Reddit
Вегетарианский пирог. Стоит каждой спирали
- Если бы мне подали такое в ресторане, я был бы самым впечатленным и самым счастливым клиентом. © MichelleEllyn / Reddit
«Собираю контейнеры с закусками раз в неделю, чтобы иметь быстрый доступ к отличному выбору, а не к дрянной еде»
«Салат из курицы, авокадо, овощей и маринованного лука с соевым соусом и кунжутной заправкой. Ем палочками, потому что ненавижу мыть вилки»
«Пирог-галета с нектарином. Мне понадобился час, чтобы вот так нарезать фрукты»
«Здоровый обед на сегодня. Просто захотелось съесть тарелку, полную разноцветных овощей, с моим домашним хумусом и соусом ранч»
«Кто-нибудь хочет мою версию фруктового пирога?»
- Я думаю, это действительно чертовски круто. Выглядит красиво, освежающе и в целом как нечто такое, чего я никогда не видел в своей жизни. © ***Ho5711 / Reddit
«Паста примавера. Мне нравятся блюда с радугой овощей. Всегда выглядят красиво и вкусно»
«Сорбет из манго. Замороженное манго, смешанное с миндальным молоком и украшенное замороженными ягодами»
«Обед для 2-летнего ребенка и его папы, то есть меня: бутерброды с салатом из нута на многозерновом хлебе с остатками жареных овощей»
- Нелегко заставить 2-летнего ребенка съесть столько растительной пищи. Аплодирую стоя! © MontefioreCoin / Reddit
Фруктовая тарелка на день рождения
Лучший способ съесть сырые овощи — сделать спринг-ролл
- Боже, как ты их красиво завернул! Я пробовал — и вышло ужасно. Но, увидев ваши роллы, хочу попробовать еще раз. © ChelseaStarr13 / Reddit
«Недавно кто-то сказал мне, что нет смысла разжигать гриль, если не собираешься готовить мясо. В корне не согласен»
Фруктовые суши
«Мой любимый салат. Никогда не надоедает, потому что я кладу разные сыры и виды мяса. Заправка не нужна, только соль, перец и сок лимона или лайма»
Вот тут можно посмотреть рецепт.
Жареная морковь с фарро (цельнозерновая пшеничная крупа с ореховым ароматом. — Прим. AdMe.ru), нутом и соусом тахини с травами
Обжаренные нектарины с козьим сыром, медом и грецкими орехами
Севиче (изначально блюдо из сырой рыбы или морепродуктов, приправленных цитрусовым соком и специями. — Прим. AdMe.ru) из цветной капусты и нута
Возвращение в детство — фруктовая пицца
«Раньше не любила овощи. Брокколи, брюссельская капуста, грибы и спаржа были для меня и моей второй половины под запретом. Кажется, мы никогда не жарили их»
Kesäkeitto — финский летний овощной суп
- Нам готовили его, когда мы были детьми, но лишь из самых молодых и свежих овощей. Он действительно подчеркивает их вкус и сладость. © qw46z / Reddit
Оладьи из цукини с фетой и соусом с труднопроизносимым названием цацики
А вы какое необычное блюдо можете приготовить из овощей или фруктов?
Фото на превью scarrawr / Reddit
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