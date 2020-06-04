20 героев, которые сбросили вес и стали совсем другими людьми

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Избыточный вес часто приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, нарушениям функционирования опорно-двигательной системы и некоторым онкологическим заболеваниям. Поэтому от лишних килограммов, после консультации доктора и подбора подходящей диеты, лучше избавляться.

Героям новой подборки от AdMe.ru это удалось.

1. «Спустя 3 года и 45 килограммов могу застегиваться на обе пуговицы без страха, что они отвалятся»

2. «Одно и то же платье, но 13 килограммов разницы»

3. До и после

4. «Минус 43 килограмма»

5. «Мое новое лицо»

6. «Похудела на 31 килограмм»

7. «Мне еще многое предстоит сделать, но я горжусь собой»

8. «На первой фотографии мне 17 лет, на второй — 28»

9. «Со 156 до 87 килограммов. Впервые за 25 лет вижу свой подбородок»

10. «Трансформация за 12 месяцев»

11. «Похудел на 112 килограммов»

12. «Стала легче на 33 килограмма»

13. «Посмотрите, как изменилось мое лицо»

14. «Между этими снимками прошло 3 года»

15. «Результат всего за 4 месяца интервального голодания»

16. «Теперь я совсем другой человек»

17. «Начинал со 131 килограмма, сейчас вешу 95»

18. «Оказывается, у меня есть подбородок»

19. Похудели вместе

20. Счастлив тогда и счастлив сейчас