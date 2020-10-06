20 доказательств того, что некоторых людей лучше не подпускать к кухне

Есть люди, которые гордятся своими кулинарными успехами, а есть те, кто не стесняется показывать провалы. Вторые нравятся нам даже больше. Ведь искренность и умение посмеяться над собой — почти такой же талант, как и умение приготовить вкусный и красивый торт.

AdMe.ru с интересом разглядывал кулинарные «шедевры» героев статьи и решил, что все же от кухни им лучше держаться подальше.

1. «Торт на день рождения мужа. Ему так повезло, что у него есть я»

2. «Заказал салат за $ 15 в местном ресторане»

3. Всего 2 ингредиента

4. «Да, я испек хлеб»

5. «Посмотрите! Мои макароны»

6. «Так в магазине возле моего дома выглядит экзотический салат»

7. «Это блюдо стоило мне $ 10. Никогда больше не приду в это заведение»

8. «Решил приготовить торт в виде лего... Есть еще над чем поработать, но по крайней мере это узнаваемо, правда?»

9. Тост, который страшно есть

10. «Вам должен понравиться пирог, который я испек»

11. «Вот еще один»

12. «Моя первая попытка сделать чай с лимоном»

13. Рецепт нужен?

14. Подача сыра как в мишленовских ресторанах

15. «Мой шеф ест этот депрессивный обед каждый день»

16. «Приготовил торт как на картинке»

17. «Впервые приготовил чизкейк»

18. «Эта пицца делает меня грустным»

19. «Я сделал сэндвич с арахисовой пастой и желе»

20. «Шоколадный торт, в который я случайно положила чайную ложку муки вместо чашки»