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20 доказательств того, что некоторых людей лучше не подпускать к кухне

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Есть люди, которые гордятся своими кулинарными успехами, а есть те, кто не стесняется показывать провалы. Вторые нравятся нам даже больше. Ведь искренность и умение посмеяться над собой — почти такой же талант, как и умение приготовить вкусный и красивый торт.

AdMe.ru с интересом разглядывал кулинарные «шедевры» героев статьи и решил, что все же от кухни им лучше держаться подальше.

1. «Торт на день рождения мужа. Ему так повезло, что у него есть я»

© aant85 / reddit

2. «Заказал салат за $ 15 в местном ресторане»

© ThisssBabe / reddit

3. Всего 2 ингредиента

© dooooozenberg / reddit

4. «Да, я испек хлеб»

© DinkyGhost / reddit

5. «Посмотрите! Мои макароны»

© ismiruna / reddit

6. «Так в магазине возле моего дома выглядит экзотический салат»

© space_waves / reddit

7. «Это блюдо стоило мне $ 10. Никогда больше не приду в это заведение»

© rubey419 / reddit

8. «Решил приготовить торт в виде лего... Есть еще над чем поработать, но по крайней мере это узнаваемо, правда?»

© MargoBakes1228 / reddit

9. Тост, который страшно есть

© 9999monkeys / reddit

10. «Вам должен понравиться пирог, который я испек»

© JustAnotherElsen / reddit

11. «Вот еще один»

© JustAnotherElsen / reddit

12. «Моя первая попытка сделать чай с лимоном»

© Unusual-Tone-2974 / reddit

13. Рецепт нужен?

© FakeBenson / reddit

14. Подача сыра как в мишленовских ресторанах

© Xyphen / reddit

15. «Мой шеф ест этот депрессивный обед каждый день»

© Xnuclearwarhead / reddit

16. «Приготовил торт как на картинке»

© Seratius_ / reddit

17. «Впервые приготовил чизкейк»

© Digital_Beagle / reddit

18. «Эта пицца делает меня грустным»

© PostComa / reddit

19. «Я сделал сэндвич с арахисовой пастой и желе»

© PolymerPussies / reddit

20. «Шоколадный торт, в который я случайно положила чайную ложку муки вместо чашки»

© Ryabsui / reddit

У вас случаются кулинарные провалы? Расскажите об одном из них.

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