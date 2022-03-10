20 случаев, когда люди заказали еду, а открыв упаковку, опешили от того, что там увидели

Как здорово, что в наше время не нужно стоять часами за плитой, чтобы приготовить себе ужин. Можно в любое время дня и ночи заказать любимое блюдо из любого ресторана. Только вот эта привилегия современного сервиса иногда преподносит сюрпризы — приятные, но иногда и досадные. Никогда не знаешь, что найдешь: дополнительную котлету в бургере или камень в фасоли.

Мы в AdMe.ru тоже частенько заказываем еду и иногда попадаем впросак, как и пользователи этой подборки.

«В закусочной каким-то образом поджарили только одну половину хлеба, а другая сторона вообще не поджарилась. Честно говоря, я даже не злюсь, я просто в шоке»

Когда вы заказываете двойную пеперони для любителей поострее, но они вместо этого слышат «двойную корочку»

Да кто вообще может захотеть двойную корочку? © DapperFlatworm4431 / Reddit

«Решил заказать бургер после моей 13-часовой смены, а они просто забыли его приготовить»

«В моем буррито оказался крошечный камешек»

«Это пицца барбекю, которую я заказал. Да, и здесь просто картофель фри и ломтики американского сыра»

Выглядит как мусор в коробке из-под пиццы. © jedv37 / Reddit

«Заказал буррито в местном кафе. Открываю свой заказ, а там около килограмма сырой говядины»

Однажды я случайно дал клиенту контейнер с пико-де-гайо вместо бобов, которые он на самом деле заказал. Не потребовалось много времени, чтобы понять, куда они делись, но было уже слишком поздно. © AceofJoker / Reddit

«Заказали пиццу в виде Бэтмена, а там вопросительный знак»

«Попросил дополнительную порцию соленых огурцов и в итоге получил аж 25 кусочков»

«Курьер решил не запариваться и вез пиццу боком в термосумке»

«Потом исправились и привезли новую пиццу бесплатно. Уже в нормальном виде».

«Я заказал бургер и получил дополнительную котлету»

Мммм, бургер с бонусом — хороший день. Большинство людей пишет, что в их бургер вообще забыли положить котлету. © Snug_The_Cat / Reddit

«Я заказал бокс с 6 куриными наггетсами, а получил 7»

Я только что заказал 20, а получил 18, так что тебе, вероятно, достался один из моих пропавших. © Lurked4EverB4Joining / Reddit

«В мой заказ с обычной пахлавой мне положили еще и вот такую фиолетовую»

«Мой папа заказал жареную картошку с чили и сыром и получил вот это»

Я бы просто выпил это прямо из коробки. © snarkicon / Reddit

«Заказал сыр на гриле, а они поджарили только сыр, а про хлеб забыли»

«Я заказал шарики из будена (колбаса), а они просто разрезали палку будена и поджарили его»

«В месте, где я заказал еду навынос, мне дали огромный пакет булочек для маленькой тарелки грибного супа»

Может быть, у булочек истекал срок годности, и, вместо того чтобы выбросить, они отдали их покупателю, прежде чем те испортятся. © MediaofaSocialNature / Reddit

«Когда я заказывал к пицце дополнительную порцию креветок, я думал, что их порежут, как и все остальные ингредиенты»

«Что я заказывал и что мне доставили. Просто 5 подгоревших мясных шариков без соуса»

«В маленьком городке в закусочной я заказал сэндвич с курицей. Совсем не такого я, конечно, ожидал»

«Заказал чизкейк навынос, а позже обнаружил, что он оказался с плесенью»