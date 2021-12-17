20+ человек, которые пошли готовить, но их темная половина взяла верх

Кулинарные шедевры могут иметь много разных обличий. А иногда, отправляясь на кухню, мы начинаем готовить, казалось бы, простой завтрак, но внезапно в дело вступает воображение — потом все как в тумане, а в итоге получается нечто такое, что не каждый отважится съесть.

Мы в AdMe.ru признаем, что в этой подборке какие-то блюда умиляют, а от каких-то можно впасть в ступор.

«Мой сын попросил „бабушкину запеканку с энчиладой“. Я честно пытался. Ну что ж, в другой раз. В другой раз»

Когда твои племянники едят только 2 вида еды

«В общем, семья была недовольна моей презентацией ежегодного приготовления индейки»

А ты уверен, что это не инопланетянин из фильма «Нечто»? © todd56 / Reddit

«Я просто бросаю в миску все, что есть, и съедаю. „Боул из всего“ — так я это называю»

«Мой младший брат, который переезжает через 2 недели, пытался приготовить пиццу»

Предлагаю купить ему книгу «Как вскипятить воду». © GeorgePug / Reddit

Попросил однажды соседа по комнате в колледже положить пиццу в духовку. В итоге я понял, что он никогда раньше не готовил замороженную пиццу, и в возрасте 19–20 лет ему не хватило здравого смысла, чтобы не сжечь кусок картона в духовке. © Death4Frm4Above / Reddit

«Мой тыквенный пирог с индейкой вышел похожим на истории из ужастиков Лавкрафта»

Так выглядит завтрак человека, у которого есть куча плодовитых кур

У меня мозг болит, когда я на это смотрю. © OldDust8123 / Reddit

«Хрустящий ролл с гарниром. В общем, я повеселился, пока готовил это»

«У меня было слишком много бананов, и нужно было увеличить их соотношение с хлебом»

Когда слишком сосредоточился на видео в YouTube, разогревая пиццу в духовке

10-летний мальчик попросил «жуткое лицо зомби» в качестве своего праздничного торта

Пусть и вас посетит Фея ветчины

Вомлетт, акт настоящего кулинарного варварства. Полтора воппера, луковые кольца, острый перец и сыр в омлете из 10 яиц

Так, перестань подавать идеи «Бургер Кингу». © MarchingMan95 / Reddit

Хрустящий рамен с парфе

Кейк-попсы снеговики с декором из помадки — у каких-то из них день явно не задался, было слишком солнечно

Боже мой, эти малыши на заднем плане растаяли. © SprinklesNo73 / Reddit

Розмарин и брокколи способны превратить простую картошку в мультяшных героев

Один десерт — никаких правил

Пирог с орехами пекан, мороженое с мятой и шоколадной крошкой, шоколадная скорлупа, чашки с арахисовым маслом Reese’s.

«Мой жених приготовил пиццу — покебол»

«Сделал соленый огурец из кусочков соленых огурцов»

Да это же соленый огурец Франкенштейна. © Jeynarl / Reddit

Это просто талант. Как тебе удалось его поставить? © dudemike1998 / Reddit

«Мой завтрак. Вафли с шоколадной крошкой, жареное яйцо и сосиски, сваренные в микроволновке»

«Мой сын спросил, может ли он приготовить себе хот-дог, чтобы перекусить после школы. Я сказал „да“. Слышу, как они с сестрой смеются на кухне. Пошел посмотреть и увидел это»

А у вас хоть раз брала верх фантазия при готовке? Что выходило из этого?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.