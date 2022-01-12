20+ человек, которые навсегда забыли дорогу в свой любимый ресторан, потому что в один прекрасный день на них решили сэкономить

Ресторанный бизнес — дело непростое. Чтобы заведение приносило стабильный доход, а гости всегда были довольны, нужно постоянно совершенствовать свои навыки, а главное, любить людей и свою профессию. К сожалению, некоторые рестораторы делают ставку на быструю прибыль, а в итоге теряют клиентов.

Мы в AdMe.ru собрали истории о том, как владельцы ресторанов хотели сэкономить, но в результате лишились постоянных посетителей, ведь скупой платит дважды.

Девушка, с которой я был на свидании, настояла на том, что сама заплатит за себя, но у нее было очень мало денег. Она тщательно изучила цены в меню и заказала то, что могла себе позволить. Когда нам принесли чек, она обнаружила, что еда вышла дороже. Она попросила маленький стакан апельсинового сока, а в чеке был указан средний из трех позиций в меню. Она позвала официанта, и он объяснил, что стакан сока среднего размера у них называется маленьким, а если кто-то хочет самый дешевый сок, то ему следует просить самый маленький. © David Schwartz / Quora

Однажды мы пришли в любимое кафе, куда ходим минимум раз в неделю. Мы много раз отмечали там праздники и рекомендовали это место своим друзьям. В тот раз хозяйки не было, работал ее брат. Мы никогда не встречали его раньше, но представились. Поели, немного с ним поболтали, заплатили и ушли. На следующей неделе мы вернулись, хозяйка была на месте. После того как мы сделали заказ, она сказала, что ее брат на прошлой неделе забыл включить в меню один пункт, поэтому она добавит его в наш чек. Мы не заметили тогда, что в чеке чего-то не хватало. Каждый раз мы берем одно и то же и платим одну и ту же сумму. Они заставили нас, постоянных клиентов, почувствовать себя воришками, хотя мы относились к ним почти как к друзьям. После этого мы просто не смогли к ним вернуться. © James Griffiths / Quora

Зашел в кафе, сделал заказ. Среди прочего заказал хлебную корзинку. Хлеба так и не принесли. Попросил счет. Думаю, не будет хлеба — хорошо, будет — попрошу принести или вычеркнуть. В итоге хлеб в чеке был, даже с маслом, но стоил он ₽ 0. © P**Bear / Pikabu

Пришел в ресторан в свой день рождения. Там как-то об этом узнали и преподнесли мне кусок торта в качестве сюрприза. А потом вдруг бац — и включили его в счет. © hobbitlover / Reddit

Мы с женой отправились в круиз. Однажды вечером ужинали в одном из модных ресторанов, сели около стойки с хлебом и столовыми приборами. Я с изумлением наблюдал, как одни официанты ставят наверх «неиспользованные» ложки, вилки и ножи, а другие кладут их вместе с теми, которые принесли из посудомоечной машины. Я также видел, что они повторно подают оставшийся на столах хлеб. До конца круиза мы ели в буфете. © Chris Sherman / Quora

В ресторанах используют свиную вырезку вместо телятины. Когда мясо тонко нарезано или отбито, очень трудно понять разницу. © Jonathan Hatch / Quora

Много лет назад у нас был открыт местный стейк-хаус. Официанты спрашивали: «Хотите подливку (пауза) или грибы к стейку?» Это звучало так, как будто у вас было всего 2 варианта ответа. Но когда дело доходило до оплаты, вы понимали, что был еще и 3-й вариант: ничего. © Ray Butterworth / Quora

Я был в Венгрии. Когда зашел в ресторан и сел за столик, вскоре заметил, что страницы меню на венгерском и английском языке различаются. Описания блюд на английском выглядят несколько расплывчато и двусмысленно: неясно, что входит в подачу блюда, а что нет. Официанты этим пользуются. Они уносят меню после того, как вы заказали, а потом возвращаются к столу и начинают задавать вопросы: «Вам нужен хлеб? А салат? Хотите ли вы то и это?» Если вы отвечаете утвердительно, то можете быть уверены, что сумма счета существенно увеличится. Со мной так и происходило в разных ресторанах 2 вечера подряд. © Michael Burden / Quora

Мы с семьей часто ходили в один ресторан. Однажды решили развернуться и заказали премиальные стейки. В меню увидели несколько позиций разного веса по разной цене. Я заказал порцию 340 г за $ 14,95. Стейк был восхитителен. Когда принесли счет, я заметил, что с меня взяли на $ 3 больше, чем было указано. Когда я спросил об этом официантку, она сказала, что мне нужно поговорить с владельцем. Тот объяснил, что они отрезали кусок больше 340 г и что я должен заплатить за то, что мне принесли. Невероятно, что они заставляют посетителей доплачивать за неспособность нарезать стейки нужного размера! Я заплатил, и мы больше туда не вернулись. Через год заведение закрылось. © Douglas Graves / Quora

Делая заказ, сказал официанту: «Без креветок». Когда начал есть, стал краснеть и чесаться. На мою претензию официант ответил: «Повар не меняет свои рецепты». Этот недотепа мог мне об этом сказать пораньше. © highly_caffinated / Reddit

Есть один неполезный трюк, который используем мы, повара, чтобы овощи всегда оставались зелеными даже после приготовления: добавляем соду. И еще. Мы жарим куриные стрипсы на гриле. Если они остаются после обеда, подаем их на шведском столе. Чтобы приготовить самсу, куриные колбаски или рагу на следующий день, мы их пропариваем и очищаем. Так мы зарабатываем деньги. Максимально перерабатываем продукты, чтобы снизить расходы. © Douglas Nixa / Quora

Нашел жучка в еде. Сказал официанту. Тот сообщил менеджеру, который настоял на том, чтобы я полностью оплатил блюдо, потому что я мог положить его туда намеренно. Конечно, я принес жука в кармане и, пока никто не видел, бросил его себе в еду. Больше я в этом заведении не был ни разу. © fogle1 / Reddit

Когда принесли счет, мне показалось, что мы делали заказ по другим ценам. Я позвала официантку и попросила посмотреть меню. Она принесла мне новое меню, дизайн был другим. Я сказала, что это не то, по которому мы заказывали, и описала его. Она извинилась и ответила, что то было старым, и пригласила менеджера. Мы не стали бы брать некоторые блюда, если бы знали, сколько они стоят. © Elizabeth Johnston / Quora

Заказали еду более чем на $ 20 в ресторане фастфуда, но кто-то другой забрал наш заказ. Мы показали менеджеру квитанцию, чтобы доказать, что это была наша еда, а он ничего не сделал, чтобы вернуть нам деньги или блюда. © Sunbound / Reddit

Я работал в заведении, которое с одной стороны было стейк-хаусом, а с другой — мексиканским рестораном. Кухня там была общая. В качестве гарнира к стейкам подавали запеченный картофель. Если его не использовали за день, то мы вычищали внутренности, шкурки обжаривали во фритюре, добавляли сыр, шнитт-лук, бекон и продавали это как закуску. А внутреннюю часть картофелины пропускали через пресс-пюре и добавляли в огромный чан с мясной начинкой для тако (никогда не видел, чтобы туда клали мясо). За секунды картофельная мякоть приобретала цвет и вкус этой субстанции, и визуально ее нельзя было отличить от мяса. Не припомню, чтобы хоть в одном рецепте тако в кулинарной школе я видел картофель. © Don Biesen / Quora

Cамые «грязные» трюки, которые порой проделывают высококлассные рестораны, — это использование некачественных ингредиентов. Чтобы размягчить дешевые куски говядины или свинины, их маринуют и продают как премиальное мясо. Их окунают в вустерский и соевый соус, чтобы имитировать цвет и вкус 20-дневной вырезки. Толстый край выдают за поясничный отруб, стейк тибон — за портерхаус. Это не значит, что вам подают плохую еду. Просто вы не получаете то, за что переплачиваете 2 000 %. © Maurice Sasseville / Quora

Я работал в маленьком ресторане в Коста-Брава в Испании. Пицца, которую там подавали, стала для меня большим сюрпризом: мы разогревали дешевую замороженную пиццу из супермаркета и добавляли в нее сыр. На вкус она была отвратительная. Босс также химичил с ценами. У него существовало 2 версии меню: обычное для каталонцев и с ценами повыше для англоговорящих посетителей. Цен на напитки в меню вообще не было. Когда в ресторан пришла большая группа людей, которые выглядели как туристы из богатой страны, он обслуживал их сам. А после зарядил за еду в 4 раза больше обычного. © Filip Chrobak / Quora

Я обедал в китайском ресторане, где заказывают рис большими мисками. Со своего места мне было видно, как официанты кладут недоеденный рис из мисок обратно в рисоварку. © chubby_hamster / Reddit

В моем жареном яйце оказалась маленькая муха (кажется, дрозофила). Меня это не особо расстроило, я нескандальный человек. Я не просил заменить мне все блюдо, просто хотел другое яйцо. Официантка вернулась из кухни и сказала: «Шеф-повар настаивает на том, что это травы, которые он использует для приготовления еды». У мухи можно было разглядеть лапки и крылья. Но официантка была так настойчива, что я понял: спорить не стоит. Это было новое заведение. Я думал, они хотят заполучить постоянных клиентов. © titangrove / Reddit

А из-за чего вы перестали ходить в любимый ресторан, кафе или магазин? Расскажите, как на вас попытались сэкономить.

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.