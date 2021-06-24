20+ человек, которые были рождены, чтобы печь, и делают это просто божественно

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Практически ни один праздник не обходится без сладкого. Даже Хагрид испек торт для Гарри Поттера на его 11-й день рождения. А когда кулинары творчески подходят к приготовлению угощения, рождаются настоящие шедевры. Героям нашей подборки креатива уж точно не занимать.

Мы в AdMe.ru тоже любим сладкое и не смогли пройти мимо этих фотографий. Радует, что от их просмотра калорий точно не прибавится.

«Племянница захотела на свой день рождения торт с драконом»

«Мой очень талантливый двоюродный брат приготовил торт — рахат-лукум»

«Мама и брат приготовили мне на день рождения торт „Ход королевы“. Помогите, внутри шахматная доска!»

Торт на день рождения бабушки, она ​​великолепная вязальщица

«Моему племяннику сегодня исполняется 5 лет, поэтому я испекла ему торт»

«Каждый год я делаю своему парню праздничный торт с тематикой шоу, которое мы смотрим в это время»

Надпись на торте: «Приключения Шерлока Холмса. Сэр Артур Конан Дойл».

«Дочка попросила сделать ей торт в виде аксолотля»

Аксолотль — личинка некоторых видов амбистом. Похож на крупного головастого тритона. Переводится как «водяная собака» или «водяное чудище».

«Вчера вечером испекла свой первый торт-макарон!»

«Я приготовила чизкейк в виде сыра»

«Потому что я люблю птиц и выпечку»

Покрытие торта велюр (как будто бархат). Все фигурки сделаны из шоколада вручную

«Этого милого ленивца я ​​испекла около года назад. Один из моих любимых»

«Ребята, только взгляните на мой торт!»

Для приготовления использовалась королевская глазурь. Заказчик остался доволен, торт получился очень вкусным

«Веганский торт — походный костер на день рождения для моей второй половинки»

На фото торт весом 5 кг. Начинка — медовик. Единственный несъедобный элемент — это пергамент под тортом

«Знаю, что все начнут сомневаться, но посмотрите внимательно на листья салата. Они немного меня выдают».

«Я впервые пробую технику декорирования мастихином. Мне понравился конечный результат»

«Мама сделала этот „железный трон“! Он получился немного кривым, но мне кажется, что выглядит потрясающе»

«Он будет отлично смотреться на торте в стиле Ланнистеров».

«Торт на пляжную тематику, который я испекла на 7-летие моего ребенка. Ванильный с манговым маслом»

«Я испекла шоколадный торт с соленым карамельным кремом, вылепила шоколадную бочку. Розы и пионы — из сахарной пасты»

«Приготовила желейный торт на День отца. Желе кристально прозрачное, поэтому отлично видно все фрукты внутри»