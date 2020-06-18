20+ блюд, которые вы не найдете в модных тревел-шоу. О них знают только местные жители
Что позволяет узнать неизведанную страну? Достопримечательности, природа, искусство, общение с местными жителями. Этот список был бы неполным без кухни. В кулинарных традициях отражается колорит местности, а иногда и ее история.
Мы в AdMe.ru обожаем кулинарию и путешествия, поэтому постарались выяснить, какие блюда рекомендуют местные жители в разных странах. Их сможет позволить себе даже турист с небольшим бюджетом.
1. Египет — кошари: «Идеальное блюдо, когда ваш бюджет ограничен: паста, рис, нут, чечевица и 3 вида соуса»
2. Малайзия — пулут пангганг: «В студенчестве это блюдо помогло мне выжить на $ 30 в месяц. До сих пор люблю его за контрастный вкус»
3. Италия — панелла: «Если сможете съесть 2 штуки в день, вы — чемпион! В этот сэндвич кладут обжаренное тесто из нута»
4. Исландия — кракен: «Его готовят по-разному, но это всегда сытно, вкусно и забавно»
5. Сирия — фалафель: «Местные шутят, что могут терпеть все, кроме повышения цен на фалафель»
6. Таиланд — «Токийский десерт»: «У тайцев странная привычка называть еду в честь места, которое не имеет к ней отношения. „Токийский десерт“ — это блинчики с разными начинками: от сливок до сосисок»
7. Индия — пани пури: «Это одна из самых необходимых вещей во время поездки в страну. Не стоит недооценивать размер этих острых водяных шариков»
8. Белиз — тамале: «Кукурузное тесто с мясом в банановом листе, приготовленное на пару. Очень вкусно и популярно во всей стране»
9. Греция — кулури: «Эти колечки напоминают кунжутный хлеб. Их можно найти в каждой пекарне всего за пол-евро»
10. Турция — чиг-кёфте: «Изначально блюдо готовили из сырого мяса, но в уличных кафе чаще делают вегетарианский вариант, чтобы мясо не портилось»
11. Китай — рисовый отвар с курицей: «У меня китайские корни. Мама готовила рисовый отвар с рубленым куриным мясом, соевым соусом, луком и жареным хлебом. В детстве я просыпался, чтобы поесть это блюдо»
12. Саудовская Аравия — муттабак: «Лепешки с начинкой из рубленого мяса и яиц, обжаренные на сковороде. Их едят в качестве закуски или гарнира»
13. Норвегия — суп из желтого гороха с ветчиной: «Чтобы удешевить рецепт, моя мама использовала копченую свиную голень. Подавать с хрустящей лепешкой или булочками»
14. Филиппины — мами: «Суп с пельменями из свинины или мясом будет стоить всего несколько песо»
15. Нидерланды — стропвафли: «Друг познакомил меня с этим блюдом в Амстердаме. Не понимаю, почему такой вкуснятины нет там, где я живу»
16. Канада — десерт «Хвост бобра»: «Величайшее изобретение! Но я не уверен, что их продают за пределами Канады»
17. Австралия, Новая Зеландия — анзак: «Это лучшее печенье, которое вы когда-нибудь попробуете. Его история тянется со времен Первой мировой войны»
18. Япония — такояки: «Жареный осьминог в маленьких шариках из теста. Отличный вкус и необычная текстура»
18. Финляндия — лакрица: «Лучшие сладости Финляндии. Остальные всегда считались второстепенными»
19. Сальвадор — пупуса: «Это толстая обжаренная кукурузная лепешка, фаршированная свининой, бобами или сыром. Можно добавить маринованную капусту или томатный соус»
20. Германия — зауэрбратен: «Жаркое, маринованное в уксусе и специях. Кстати, традиционно его готовили из конины, а сейчас — из говядины»
21. Мексика — атоле: «Мало кто знает мексиканские горячие напитки (странно, если учесть, что здесь был изобретен горячий шоколад)»
А какое блюдо или напиток вы бы предложили попробовать иностранцу, который приехал бы в вашу страну?
Фото на превью sanvitoweb / reddit