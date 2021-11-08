20+ блюд, которые точно попали бы в музей еды, если бы их не слопали коварные гурманы
У каждого из нас есть собственное фирменное блюдо, которым мы привыкли баловать друзей и родных. Но при виде пельмешек в виде рыбок и совершенного круассана хочется взять да и приготовить что-нибудь эдакое, чтобы весь инстаграм вздрогнул, а близкие порадовались.
Мы в AdMe.ru аккумулируем восхищение мастерски приготовленной едой, чтобы как-нибудь воскресным утром опробовать один из рецептов. Вот и вам решили подкинуть порцию вдохновения, ловите. А в конце статьи вас ждут бонусы: фото тортов, которые больше, чем просто торты.
«Испекла его сегодня утром»
- Сразу видно, что этот круассан посещал частную школу и не имел никаких проблем в жизни. © Smart_spock / Reddit
- Я отказываюсь верить, что это не компьютерная графика. © snchzls / Reddit
Яблочный пирог
Рожок «Эдемский сад» из кафе-мороженого в Тайване
Сладкий рулет с рисунком, нанесенным прямо на бисквит
Булочки-кролики с начинкой из сладкой фасолевой пасты и засахаренных каштанов
Тарт с черной смородиной и кокосовым кремом
Слойки-яблочки
Идеальные роллы с лососем
Макароны в виде поросят-русалок
Шоколад «Ночное небо» с лесным орехом и соленой карамелью
Торт, нежный как первый снег
Рисовые котики
Торт-букет
Макароны-тучки
Торт для тех, кто любит минимализм. И клубнику
Торт в винтажном стиле
Хлеб леопардовой расцветки
«Попробовал вот такой леденец на палочке»
«Не заняла призового места в конкурсе, в котором участвовала, но все равно очень горжусь своей работой»
Хлебушек с сюрпризом
Пельмени-дамплинги от тайваньского повара-самоучки Минмин Чанг
«Приготовила кунь-аман»
- Я не знаю, что это — торт, хлеб или мясо, но я хочу это. © Nawaf-Ar / Reddit
- Это что-то типа круассана, но в нем больше масла и сахара. Чертовски вкусно. © IAmTheWaller67 / Reddit
Бонус № 1
- Недавно я вышла из токсичных отношений, и выпечка стала для меня терапией. Сегодня я решилась на такой, полностью черный торт. © starstruck007 / Reddit
Бонус № 2
- Единственный подарок, который отец хотел на день рождения, — торт, сделанный его детьми. Папы нет уже 25 лет, но я все еще каждый год пеку его торт. © Acceptable_Tourist_4 / Reddit
А какое у вас коронное блюдо? Делитесь рецептом!
Фото на превью input36 / Reddit
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