20+ блюд, которые точно попали бы в музей еды, если бы их не слопали коварные гурманы

У каждого из нас есть собственное фирменное блюдо, которым мы привыкли баловать друзей и родных. Но при виде пельмешек в виде рыбок и совершенного круассана хочется взять да и приготовить что-нибудь эдакое, чтобы весь инстаграм вздрогнул, а близкие порадовались.

Мы в AdMe.ru аккумулируем восхищение мастерски приготовленной едой, чтобы как-нибудь воскресным утром опробовать один из рецептов. Вот и вам решили подкинуть порцию вдохновения, ловите. А в конце статьи вас ждут бонусы: фото тортов, которые больше, чем просто торты.

«Испекла его сегодня утром»

Сразу видно, что этот круассан посещал частную школу и не имел никаких проблем в жизни. © Smart_spock / Reddit

Я отказываюсь верить, что это не компьютерная графика. © snchzls / Reddit

Яблочный пирог

Рожок «Эдемский сад» из кафе-мороженого в Тайване

Сладкий рулет с рисунком, нанесенным прямо на бисквит

Булочки-кролики с начинкой из сладкой фасолевой пасты и засахаренных каштанов

Тарт с черной смородиной и кокосовым кремом

Слойки-яблочки

Идеальные роллы с лососем

Макароны в виде поросят-русалок

Шоколад «Ночное небо» с лесным орехом и соленой карамелью

Торт, нежный как первый снег

Рисовые котики

Торт-букет

Макароны-тучки

Торт для тех, кто любит минимализм. И клубнику

Торт в винтажном стиле

Хлеб леопардовой расцветки

«Попробовал вот такой леденец на палочке»

«Не заняла призового места в конкурсе, в котором участвовала, но все равно очень горжусь своей работой»

Хлебушек с сюрпризом

Пельмени-дамплинги от тайваньского повара-самоучки Минмин Чанг

Я не знаю, что это — торт, хлеб или мясо, но я хочу это. © Nawaf-Ar / Reddit

Это что-то типа круассана, но в нем больше масла и сахара. Чертовски вкусно. © IAmTheWaller67 / Reddit

Бонус № 1

Недавно я вышла из токсичных отношений, и выпечка стала для меня терапией. Сегодня я решилась на такой, полностью черный торт. © starstruck007 / Reddit

Бонус № 2

Единственный подарок, который отец хотел на день рождения, — торт, сделанный его детьми. Папы нет уже 25 лет, но я все еще каждый год пеку его торт. © Acceptable_Tourist_4 / Reddit