20 блюд для пикника, глядя на которые хочешь наготовить еды и побежать наслаждаться природой
Лето уже почти окутало нас своими теплыми объятиями, и сейчас многие начинают потихоньку выбираться на природу. Только представьте себе: дорогие вам люди, непринужденная беседа, солнце, шелест листвы или легкий плеск водоема. Для полной картины не хватает вкусной еды, приготовленной с любовью.
Именно поэтому редакция AdMe.ru решила, что сейчас самое время показать вам, как можно особенно аппетитно и привлекательно оформить блюда для пикника.
Это просто рай в корзине
Блюдо с сыром и соусом и фокачча с садовым пейзажем
Сытные коробочки со сладостями, мясом и сыром
«Прощальный обед для друга, который уезжает за границу»
Такой вот будет весенний пикник
«Я попытался красиво разложить еду для моей девушки»
- Если бы мне такое приготовил мой парень, я бы расплакалась от счастья. © happyunicorndust / Reddit
«Я поделился картинкой с кучей знакомых, и все они визжат от восторга»
«Приготовила разные лимонные батончики»
«На солнечный обеденный перерыв у меня тако с цветной капустой»
Вегетарианские блюда и роскошный вид
Лепешки с изюмом со взбитыми сливками
Просто завораживающий набор для пикника
Идеальная нарезка от моей двоюродной сестры
Чтобы было чем перекусить в походе
«Бутерброды ванпаку. Сделала их вегетарианскими, поджарив грибы вместо курицы»
«Пикник, который я устроил для своей девушки»
Вот такое свидание на берегу реки
Очаровательные заготовки для пикника
Блюда для семейной вылазки на природу
Это мой первый набор для пикника. У меня появилось новое хобби
А вы любите устраивать пикники? Что вы обычно берете с собой?
Фото на превью Ink-Flamingo / Reddit
AdMe/Кухня/20 блюд для пикника, глядя на которые хочешь наготовить еды и побежать наслаждаться природой
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