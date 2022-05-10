20 блюд для пикника, глядя на которые хочешь наготовить еды и побежать наслаждаться природой

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Лето уже почти окутало нас своими теплыми объятиями, и сейчас многие начинают потихоньку выбираться на природу. Только представьте себе: дорогие вам люди, непринужденная беседа, солнце, шелест листвы или легкий плеск водоема. Для полной картины не хватает вкусной еды, приготовленной с любовью.

Именно поэтому редакция AdMe.ru решила, что сейчас самое время показать вам, как можно особенно аппетитно и привлекательно оформить блюда для пикника.

Это просто рай в корзине

Блюдо с сыром и соусом и фокачча с садовым пейзажем

Сытные коробочки со сладостями, мясом и сыром

«Прощальный обед для друга, который уезжает за границу»

Такой вот будет весенний пикник

«Я попытался красиво разложить еду для моей девушки»

Если бы мне такое приготовил мой парень, я бы расплакалась от счастья. © happyunicorndust / Reddit

«Я поделился картинкой с кучей знакомых, и все они визжат от восторга»

«Приготовила разные лимонные батончики»

«На солнечный обеденный перерыв у меня тако с цветной капустой»

Вегетарианские блюда и роскошный вид

Лепешки с изюмом со взбитыми сливками

Просто завораживающий набор для пикника

Идеальная нарезка от моей двоюродной сестры

Чтобы было чем перекусить в походе

«Бутерброды ванпаку. Сделала их вегетарианскими, поджарив грибы вместо курицы»

«Пикник, который я устроил для своей девушки»

Вот такое свидание на берегу реки

Очаровательные заготовки для пикника

Блюда для семейной вылазки на природу

Это мой первый набор для пикника. У меня появилось новое хобби