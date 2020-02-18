19 приспособлений, которых нет на кухне только у тех, кто о них ничего не знает

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Приготовление пищи может быть сущим наказанием, а может стать увлекательнейшим занятием. И немалую роль в том, как мы это воспринимаем, играет наличие разнообразных приспособлений.

Мы в AdMe.ru можем часами зависать на таких сайтах, как Amazon или AliExpress, и восхищаться различными устройствами, созданными для того, чтобы облегчить нам кухонные заботы. Очередные наши находки так хороши, что мы просто не можем хранить их от вас в тайне. А в бонусе вы найдете гаджеты, как будто пришедшие к нам из будущего.

Электрическая мешалка

Медитативный процесс помешивания готовящейся еды по нраву не всем. Освободит нас от этой занудной обязанности электрическая мешалка. Ставим прибор в кастрюлю, включаем и занимаемся своими делами. Также мешалка вполне может выступить в роли миксера. Оригинальную мешалку Stirr можно купить тут, а аналог подешевле — здесь.

Погружной су-вид

Теперь для приготовления пищи по модной технологии су-вид нам больше не нужны ни громоздкий термостат, ни не менее массивная печь: достаточно компактного прибора, который легко помещается в любой кухонный ящик.

Силиконовая чаша-форма для выпечки

В удобной силиконовой чаше можно не только замесить тесто, но и отправить его в духовку. В такой форме сохраняются оптимальная температура и влажность, поэтому хлеб или булки получатся такими, какими им положено быть, — с золотистой корочкой и мягким мякишем.

Легкоочищающийся венчик Whisk Wiper

Whisk Wiper создан для тех, кто давно мечтал очищать венчик одним легким движением руки. Простая насадка позволяет собрать крем или тесто до последней капли.

Подставка для приготовления чипсов без жира

При помощи такой подставки и микроволновой печи можно легко приготовить золотистые хрустящие чипсы не только из картошки, но и из многих других овощей и фруктов.

Многоразовые соломинки

Одноразовые соломинки, через которые так приятно пить многие напитки, загрязняют окружающую среду. Выход прост — поменять их на многоразовые. Можно выбрать соломинки из стали или из гибкого силикона. Чистить такие соломинки очень легко: к ним прилагается специальная щеточка.

Форма для контроля порций

При помощи такой формы легко контролировать не только то, сколько мы едим, но и полноценность рациона. Бонус — красивая сервировка.

Защитная крышка для миксера

Взбивать крем или тесто и уляпать всю кухню — знакомо? Чтобы такое не повторилось, можно купить аккуратную защитную крышечку и наслаждаться процессом, не думая о том, что потом придется все отмывать.

Чаша для нарезки овощей

В это гениальное приспособление помещаются все овощи, фрукты и зелень, из которых мы хотели бы приготовить салат. Продукты нарезаются через прорези, затем крышка поворачивается и содержимое измельчается еще раз. И так до тех пор, пока все не будет нарезано так мелко, как нам нравится.

Резак для трав

Такой резак с интуитивно понятным дизайном «вставляй и тяни» позволит одним движением руки отделить жесткие стебли от нежных листиков. А острая кромка поможет нарезать зелень или удалить ненужное — корни, жилки.

Практичная овощечистка

На работе, в походе и даже дома — такая овощечистка позволит избавить овощи и фрукты от кожицы, не засыпая все вокруг очистками.

Вакуумная крышка

При помощи такой крышки мы с легкостью запечатаем в вакууме любые продукты или блюда, причем в любой посуде — на тарелке, в миске, в сковороде или кастрюльке.

Стеклянные кастрюли и ковши

Во-первых, это красиво, а во-вторых, такая посуда быстро нагревается, позволяет следить за кипением, не снимая крышки, а еще она устойчива к различным кислотным и щелочным продуктам.

Дуршлаг Drop («Капля»)

Дуршлаг Drop («Капля») от итальянского дизайнера Вивианы Дегранди позволяет быстро и, что немаловажно, экономно вымыть и высушить травы, овощи, фрукты, ягоды. В ручку заливается вода, затем дуршлаг стоит несколько раз встряхнуть, и вот уже чистые и сухие продукты готовы к употреблению. Купить дуршлаг можно здесь.

Губка-кольчуга для чугуна

Любители изделий из чугуна знают, что мыть их не так-то просто. Естественная антипригарная пленка, образующаяся на них при правильном уходе, не переносит агрессивных чистящих средств. Зато с помощью такой губки можно легко отмыть даже застарелую грязь.

Силиконовый разделитель для противня

Такое простое приспособление позволяет легко размещать на противне для запекания сразу несколько блюд — рыбу и мясо, с соусом и без, два вида гарнира. Больше нет необходимости выбирать или тратить в два раза больше времени на приготовление пищи.

Чаша для приготовления шашлыка в микроволновке

При помощи этого приспособления можно приготовить целую партию разнообразных шашлыков, даже если у вас нет гриля или духовки — достаточно микроволновой печи. Шашлыки будут готовиться на пару, без масла.

Система для хранения zip-пакетов

Zip-пакеты — удобная тара для хранения любых продуктов, но если их просто класть в холодильник или кухонный шкафчик, то они займут массу места, да и отыскать нужный будет непросто. Система Zip n Store — гениальное решение этой проблемы. Приобрести ее можно здесь.

Вкладыши для хранения овощей и фруктов

Dualplex — так называются эти пенные вкладыши с антиплесневым покрытием. Они способны не только защитить овощи и фрукты от влаги и плесени, но и впитать запахи. Приобрести их можно здесь.

Бонус

Очень умные весы

Эти весы не только взвешивают продукты, но и сообщают нам о том, сколько в них калорий, а также их состав — белки, жиры и углеводы. Все данные они «сливают» в специальное приложение, которое помогает следить за питанием.

Палочка-охлаждалочка

Эта «палочка» благодаря своей особой форме и материалам способна за считаные секунды охладить не только напитки, но и любые другие жидкости, включая суп, до оптимальной температуры. Стик внутри полый, и в него можно также засыпать заварку или пряности.

Система для идеальной прожарки

Умная индукционная горелка автоматически регулирует температуру нагрева специальной сковороды, следуя пошаговым рецептам приготовления из приложения.

Микроволновка наоборот

За считаные секунды система Juno охладит чай и кофе, вино и пиво, сок и газированную воду до нужной температуры.

Идеальная система для заваривания чая

Этот футуристический гаджет способен создать для каждого вида чая идеальные условия: он меняет температуру, время заварки, аэрирует воду, чтобы в результате у вас получился божественный напиток.