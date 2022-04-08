19 гурманов, которые едят такое, что у ресторанных критиков волосы дыбом встают. Ну и пусть

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Говорят, сколько людей, столько и мнений. Но и вкусов насчитается не меньше. Блины с лапшой, хлеб с мороженым, шоколадное печенье и ветчина — это не случайные комбинации продуктов, а реальные блюда, которые с удовольствием едят некоторые люди.

Мы в AdMe.ru любим эксперименты, в том числе гастрономические. И если некоторые сочетания продуктов в сегодняшней подборке вызывают сомнения, то другие мы определенно возьмем на заметку.

«Я сделала мясной торт»

«Свиные рулетики со специями под глазурью из сыра фета. Ко всему этому парфе из куриной печени. Украшено острыми красными перцами с черенками от вишни».

«Сладкие корнишоны, колбаса и сливочный сыр. Свернула и ела как тако. Это потрясающе»

«Что вы думаете о моем блинчике с лапшой?»

«Я не могла решить, что съесть, так что вот — макароны с мороженым»

«Моя девушка считает, что я кладу слишком много перца в яичницу. Может кто-нибудь, кроме моего бати, сказать, что яичница так и должна выглядеть?»

Ты слишком много хочешь от перца. Я думаю, что тебе уже пора переходить на острый соус. © MillerTimePod / Twitter

«Моя дурацкая выдумка. Недоеденную булочку с корицей нарезать и высушить, а затем посыпать сахаром с корицей. Получаются хрустящие домашние хлопья»

Хот-дог с картошкой, почему бы и нет

«Странный способ приготовления лазаньи, надо попробовать»

Я ждала, что в итоге все это будет запанировано и обжарено во фритюре. © cathatesrudy / Reddit

Бургер с жареной курочкой вместо булок

«Попросил официанта меня удивить. Он принес вот такой хот-дог. В лепешке, с салатом цезарь и картошкой фри»

Что ж, он справился с просьбой. © Bepo_Apologist / Reddit

Ты это заслужил. Нужно оставить чаевые на 50 % от чека. © ComprehensiveKnee284 / Reddit

Лайфхак для любителей суши: берите глазированную ветчину, если дома нет рыбы

Точно надо будет попробовать. © feralkatze / Reddit

Сочетание не для слабых желудком: хот-доги, острая лапша, молочный коктейль с манго и клубникой

«Я пожарил рис. Кляр из миндальной муки, яиц и молока»

Еще одна нескучная начинка для хот-дога: бекон, лук, перец халапеньо и макароны с сыром

Когда нет времени позавтракать отдельно хлопьями с молоком и кофе, можно попробовать все совместить

«Ужин моей сестры: натертая моцарелла, острые чипсы, шрирача. И в микроволновку»

Шрирача — это острый соус с перцем чили в составе.

«Моя жена заказала бургер „только с мясом“»

Сэндвич с мороженым

«Меня не волнует чужое мнение. Я считаю, что шоколадное печенье, завернутое в ветчину, — это отличная закуска»