19 фактов о том, как шоколадной пасте Nutella удалось завоевать мир и стать любимым десертом миллионов людей
5 февраля поклонники самой знаменитой шоколадной пасты в мире празднуют Всемирный день Nutella. Фанаты бренда отмечают этот день с 2007 года. Они обмениваются в соцсетях фотографиями, готовят на основе Nutella разные блюда, пишут о своей любви к ней и делятся рецептами.
Мы в AdMe.ru верим, что в этот день можно не опасаться за фигуру, поэтому отметим его бутербродом с Nutella и расскажем вам самые интересные факты о ней. Но стоит помнить, что рекомендуемая компанией Ferrero норма — 2 чайные ложки пасты в день.
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Nutella придумали в Италии, и ее предшественницу сначала называли Giandujot. Пьетро Ферреро, кондитер из Пьемонта, после Второй мировой войны изобрел шоколадную пасту, в которую добавил много фундука. В послевоенной стране с шоколадом было туго, а вот орехов было очень много.
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Он продавал ее кондитерам, и изначально паста была твердой и больше напоминала плитки шоколада. Лето 1946 года выдалось жарким, шоколад начал таять, и предприимчивые владельцы кондитерских решили попробовать намазать его на хлеб. Получилось очень вкусно. Новый продукт назвали Super Crema.
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Сын Пьетро, Мишель Ферреро, перенявший дело отца, слегка модифицировал старый рецепт, а в 1964 году придумал название Nutella и стал продавать пасту в другие страны. Первыми в Европе ее полюбили Германия и Франция.
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Спустя 50 лет после создания компании Мишель Ферреро был признан самым богатым итальянцем и занял 30-е место в списке самых богатых людей в мире. Он умер 14 февраля 2015 года, и теперь самой богатой итальянкой признана его вдова.
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Мировые продажи Nutella оцениваются в € 2 млрд в год.
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В 2007 году Nutella вошла в топ-10 простейших идей, принесших миллиардные доходы.
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Кстати, по задумке изобретателей, название должно произноситься как «Ньютелла». Но, похоже, так произносят только американцы и французы. Даже в родном итальянском четко слышится звук «у».
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Такая популярность не могла не отразиться на повседневной жизни людей. Французская пара, поклонники бренда, решили дать своей дочери имя Нутелла. На них подали в суд, но не производитель, а французские чиновники. По закону они могут обратиться в суд, если сталкиваются со странными решениями родителей. Решением суда было запрещено называть так девочку. Это обосновали тем, что ребенок будет подвергаться насмешкам. Было рекомендовано дать малышке имя Элла.
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Все банки Nutella имеют одинаковый дизайн, но вот в Италии он может отличаться. Долгое время итальянская версия выпускалась в виде стакана. Сейчас это также банка характерной формы, но иногда оформлена в цветах национального флага. Ценители считают, что именно итальянский вариант пасты самый вкусный в мире. Но компания никогда не делала официальных заявлений по этому поводу.
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Однако согласно статистике, страна, в которой едят больше всего шоколадной пасты, вовсе не Италия. Это Франция. Каждый год французы потребляют 1 кг Nutella на человека.
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Этим фактом была обеспокоена министр экологии Франции, которая в 2015 году заявила, что итальянская паста небезопасна для здоровья граждан. Она считала, что продажи нужно запретить, потому что пальмовое масло, которое входит в ее состав, вредное, и добывают его, нанося урон природе. Но Европейский парламент признал масло, которое используют в пасте, «устойчивым», то есть продуктом высокого качества.
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Банка десерта весом 5 кг — это не миф. Но такой объем достаточно редкий и используется в основном кондитерскими компаниями. Кроме того, можно сделать спецзаказ на банку пасты весом 20 кг.
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Когда в 2013 году в Чикаго открыли первый Nutella-бар, чтобы попасть туда, люди выстроились в огромную очередь. В баре подают блинчики, фирменный хлеб, пирожные, и заведение пользуется невероятной популярностью и сейчас. Каждую неделю посетители съедают более 100 кг пасты и 15 000 блинчиков.
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Считается, что если взять все банки Nutella, которые были выпущены за 1 день, и поставить их друг на друга, то получится башня высотой 160 км. Это равно высоте 492 Эйфелевых башен.
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Ferrero — одна из немногих семейных компаний, о владельцах которой мало что известно. Они избегают лишних упоминаний в прессе, редко дают интервью, их личные фотографии очень сложно найти в сети.
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Хотя ингредиенты пасты всем известны, точный рецепт хранится в строгом секрете.
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Производство пасты точно выверено, поэтому считается, что каждая банка одинакова по виду и вкусу и содержит 50 орехов.
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Ежегодный праздник Nutella придумала и учредила американский блогер Сара Россо.
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Поклонники Nutella все время придумывают новые способы поедания любимой пасты — от привычных до самых оригинальных. Например, встречаются рецепты, в которых пасту намазывают на хот-дог.
А вы любите Nutella? Предпочитаете классическое сочетание с белым хлебом или у вас есть другие варианты?
Фото на превью Ghislain & Marie David de Lossy / Getty Images