19 фактов о том, как шоколадной пасте Nutella удалось завоевать мир и стать любимым десертом миллионов людей

Nutella придумали в Италии, и ее предшественницу сначала называли Giandujot. Пьетро Ферреро, кондитер из Пьемонта, после Второй мировой войны изобрел шоколадную пасту, в которую добавил много фундука. В послевоенной стране с шоколадом было туго, а вот орехов было очень много.

Он продавал ее кондитерам, и изначально паста была твердой и больше напоминала плитки шоколада. Лето 1946 года выдалось жарким, шоколад начал таять, и предприимчивые владельцы кондитерских решили попробовать намазать его на хлеб. Получилось очень вкусно. Новый продукт назвали Super Crema.

Сын Пьетро, Мишель Ферреро, перенявший дело отца, слегка модифицировал старый рецепт, а в 1964 году придумал название Nutella и стал продавать пасту в другие страны. Первыми в Европе ее полюбили Германия и Франция.

Спустя 50 лет после создания компании Мишель Ферреро был признан самым богатым итальянцем и занял 30-е место в списке самых богатых людей в мире. Он умер 14 февраля 2015 года, и теперь самой богатой итальянкой признана его вдова.

Мировые продажи Nutella оцениваются в € 2 млрд в год.