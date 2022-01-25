19 человек, которые хотели просто спокойно перекусить, но у Вселенной были свои планы

«Пока у вас во рту есть еда, вы решили все свои проблемы на данный момент», — утверждал Франц Кафка. Следующим пользователям сети не так повезло, поскольку в ту минуту, когда они решили перекусить, в дело вмешался случай.

На просторах интернета AdMe.ru обнаружил фотоистории людей, чьи мирные планы пообедать на корню загубила Вселенная, и решил поделиться ими.

«Это молоко в моей школе»

«Я купила бургер, а он без котлеты. Что это за троллинг?»

Чизкейк прибыл с опозданием на 2 дня. Похоже, что он пару дней находился при комнатной температуре и теперь небезопасен для еды

59,7 °F — это около 15,4 °С. — Прим. AdMe.ru.

«Соседка по комнате взяла и выбросила мою еду, чтобы освободить место в холодильнике для своих салатных смесей»

Вы, должно быть, хотели сказать «бывшая соседка по комнате»? © nejkiu1 / Reddit

«Скажите моей жене, что я не тупой и это могло случиться с кем угодно»

«Лакомства для собак».

«Вышел на улицу, чтобы выбросить банку в мусор. Свой сэндвич оставил как можно дальше от края столешницы. Но он все-таки успел съесть салат, индейку и сыр»

Трудно винить песика, я бы тоже не стал есть этот тост. © ViNCENT_VAN_GOKU / Reddit

«В моих кусочках „Макчиза“ не было сыра»

«Жена съела мое последнее яблоко, но я ей отомстил»

Сэндвич с помидорами и сыром из самолета

«Возле моего места работы есть лишь одна-единственная закусочная. И это уже 3-й раз, как мне путают заказ. Только посмотрите на этот „картофель фри“»

«Пришла домой после длинной смены, пошла за едой, а в ней была мышь»

«Моя девушка уже во рту почувствовала, что в еде есть что-то постороннее. Это оказался лейкопластырь»

«Купил пачку чипсов. И все, что в ней оказалось, — это 4 ломтика и куча спрессованных приправ»

«Блендер взорвался, когда я делал смузи»

«30 минут ждал, пока мне приготовят куриный сэндвич. Пришел домой и сел поесть его в полумраке во время просмотра фильма. А когда включил свет, увидел это»

Эта упаковка еще и продавалась по завышенной цене в аэропорту

«Эта псина съела еду, которую доставили моим соседям»

«Сегодня вечером решил поужинать этим мясным рулетом. Я ел эту коричневую часть 5 минут, прежде чем до меня дошло, что это бумага, а не корочка»

«Вчера на футбольном матче я отдал $ 5,5 (больше ₽ 400) за эти „сырные чипсы“»