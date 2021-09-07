19 человек, которые готовят так виртуозно, что могут устроить мастер-класс самому Гордону Рамзи

Когда мы выбираем новую одежду или посуду, мы хотим, чтобы покупка радовала глаз. И еда здесь не исключение. Разумеется, в первую очередь пища должна быть полезной и вкусной. Но есть люди, для которых так же важно, чтобы блюдо было эстетичным. Эти кулинары-любители способны даже из простой фокаччи сделать произведение искусства.

Мы в AdMe.ru делали подборку и боролись с неконтролируемым желанием попробовать все эти блюда, поэтому предупреждаем: не читайте на пустой желудок. А в конце статьи вас ждет бонус про супружескую пару и их попытку испечь круассаны.

«Моя девушка испекла ванильные кексы!»

Фокачча, похожая на картину

Я не знаю, что такое фокачча, но это красиво! Вы должны написать об этом Гордону Рамзи в твиттере. © Denny_204 / Reddit

«Моя первая попытка приготовить рататуй»

«Пошли в поход. Собрали чернику. Приготовили блинчики»

Медовый пирог с курицей барбекю в горшочке

Это не пирог в горшочке, а произведение искусства! © TheBigJebowski / Reddit

«Впервые приготовил тонкоцу рамен»

Лапша с луковым маслом

Торт из мини-кексов в виде меча

Я надеюсь, что кто-то любит меня так сильно, что сделает торт с мечом в стиле Minecraft, когда мне исполнится 84 года. © TetrasSword / Reddit

Карбонара по-домашнему

«Я впервые приготовила карбонару. Добавила петрушку для красоты, потому что мне нравятся яркие цвета. Я бы не назвала свое блюдо аутентичным, потому что я не итальянка, а просто человек, которому нравится готовить».

Домашние веганские суши и соусы

Выглядит потрясающе! Вам пора открывать свой ресторан. Я бы прилично заплатил за такое застолье. © BenjiBoo420 / Reddit

Cахарное печенье с глазурью

Стейк фахитос

Сейчас 6 утра, и я хочу это. Все это. © Weensucks / Reddit

«Приготовил лазанью, пока за окном лил дождь»

«Испек шоколатин. У меня нулевой опыт, и я на 100 % самоучка. Cделал это для моей девушки!»

Как бывший пекарь одного из величайших французских ресторанов, могу сказать, что ваша выпечка прекрасна и на ее приготовление требуется немало времени. © Silkypips / Reddit



«В первый раз сделала крок-мадам»

«Домашний лимонный пирог украсила свежими съедобными цветами из моего сада»

«Мой брат приготовил стейк для всей семьи, а мне сделал этот веганский вариант из сладкого картофеля. Было очень вкусно»

Я думал, это стейк из лосося! Выглядит потрясающе. © Justjoss_isfine / Reddit

Я уже 32 года не ем мясо и очень впечатлена! Какой у вас любящий и понимающий брат! © RecycleTheWorld / Reddit

«Что-то вроде английского завтрака»

После такого количества углеводов мне понадобится двухчасовой сон. © sarahbear0 / Reddit

«Моей беременной девушке все равно, что на улице 38 °С, — она захотела рамен, поэтому я приготовил ей рамен»

Бонус: когда подача подкачала, но вы все равно старались

«Сегодня с женой попытались испечь круассаны. Чуть до развода не дошло, но мы справились».