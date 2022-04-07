19 случаев, когда шеф-повар перемудрил с подачей. Да так, что гостям хотелось крикнуть: «Принесите же мне обычную тарелку!»

Креативность, нестандартное мышление — это, конечно, хорошо. Особенно в сфере ресторанного бизнеса, когда нужно постоянно впечатлять гостей, создавать атмосферу и быть уникальными, чтобы те не ушли к конкурентам. Но иногда замыслы шеф-повара или директора ресторана могут понять только они сами. А посетителям остается лишь задаваться вопросом, как такое вообще могло в голову кому-то прийти, а главное, как теперь это есть.

Мы в AdMe.ru любим вкусно поесть в заведениях, но порой нас сильно удивляет подача блюд. Как и героев этой подборки.

«Подача такос напомнила мне сушку белья после стирки»

«Они подали грибы прямо на настоящем кактусе»

Меня уже слегка подташнивает, когда я смотрю на это и думаю о том, что бы такого заказать в ресторане. © croakerqueenie / Reddit

«Заказал попить, а мне принесли целую ванну»

«Надеюсь, что они хотя бы помыли эту руку»

Тот случай, когда в тарелке больше декора, чем еды

Я вот теряюсь в догадках, как они его продезинфицировали. Или они их повторно используют, или там просто неподалеку лес деревьев без коры. © koalasarentfer****** / Reddit

Пирог со стейком в кувшине — та еще идея

Однажды я пошел в ресторан, где отдельно подавали «начинку для пирога». Затем они положили на нее большой шар из слоеного теста. Вот это было странно. © ChuffChuff101 / Reddit

Суп в пробирке в деревянном бруске

Выглядит в точности как охлаждающая жидкость, которую я заливаю в свою машину. © ****lez / Reddit

Знаете, я вот никогда не возвращаю еду в ресторанах. Просто съедаю плохое блюдо и не беспокою персонал. Но даже я бы отправил это обратно. © Sam_Pendragon / Reddit

Жидкий соус на тарелке без каймы. Это, конечно, весело до тех пор, пока не происходит вот так — жидкость просто стекает на стол

«А ведь некоторым людям нравится. Но меня просто бесит этот тренд — еда, подаваемая на палочках в стакане»

И вот еще закономерный вопрос: это представлено в меню в разделе блюд или напитков? © nakmuay18 / Reddit

Куриные палочки в стиле Золушки

Похоже, это подставка для кексов. Хорошая посуда, просто используется неправильно

Они были так близки к тому, чтобы использовать настоящую тарелку

Крайне странная подача еды, если только это не ресторан в тематике сказки про Золушку

«Насколько я теперь могу судить, масло в Исландии всегда подается на камне»

А теперь попробуйте представить: вы заглядываете на кухню, а посудомоечная машина работает над очисткой кучи садовых камней. © Neon_Camouflage / Reddit

Может быть, таким образом шеф-повар хотел сказать, что еда не достается легко

Вот был бы поворот сюжета, если бы это на самом деле оказался ресторан для кошек. © PutthegundownRobby / Reddit

«Да принесите уже мне обычную тарелку»

Жареные кусочки оленины... на рогах

Это уже просто за гранью пафоса. © According_Gazelle472 / Reddit

Рулетики с креветками в ящике стола

Мы были буквально застигнуты врасплох. Официанту пришлось прийти и открыть это. Надо сказать, весьма профессионально. © sundayultimate / Reddit

Кажется, цель здесь состоит в том, чтобы принести еду, которая сразу бы оказалась на уровне рта