19 случаев, когда шеф-повар перемудрил с подачей. Да так, что гостям хотелось крикнуть: «Принесите же мне обычную тарелку!»
Креативность, нестандартное мышление — это, конечно, хорошо. Особенно в сфере ресторанного бизнеса, когда нужно постоянно впечатлять гостей, создавать атмосферу и быть уникальными, чтобы те не ушли к конкурентам. Но иногда замыслы шеф-повара или директора ресторана могут понять только они сами. А посетителям остается лишь задаваться вопросом, как такое вообще могло в голову кому-то прийти, а главное, как теперь это есть.
Мы в AdMe.ru любим вкусно поесть в заведениях, но порой нас сильно удивляет подача блюд. Как и героев этой подборки.
«Подача такос напомнила мне сушку белья после стирки»
«Они подали грибы прямо на настоящем кактусе»
- Меня уже слегка подташнивает, когда я смотрю на это и думаю о том, что бы такого заказать в ресторане. © croakerqueenie / Reddit
«Заказал попить, а мне принесли целую ванну»
«Надеюсь, что они хотя бы помыли эту руку»
Тот случай, когда в тарелке больше декора, чем еды
- Я вот теряюсь в догадках, как они его продезинфицировали. Или они их повторно используют, или там просто неподалеку лес деревьев без коры. © koalasarentfer****** / Reddit
Пирог со стейком в кувшине — та еще идея
- Однажды я пошел в ресторан, где отдельно подавали «начинку для пирога». Затем они положили на нее большой шар из слоеного теста. Вот это было странно. © ChuffChuff101 / Reddit
Суп в пробирке в деревянном бруске
- Выглядит в точности как охлаждающая жидкость, которую я заливаю в свою машину. © ****lez / Reddit
- Знаете, я вот никогда не возвращаю еду в ресторанах. Просто съедаю плохое блюдо и не беспокою персонал. Но даже я бы отправил это обратно. © Sam_Pendragon / Reddit
Жидкий соус на тарелке без каймы. Это, конечно, весело до тех пор, пока не происходит вот так — жидкость просто стекает на стол
«А ведь некоторым людям нравится. Но меня просто бесит этот тренд — еда, подаваемая на палочках в стакане»
- И вот еще закономерный вопрос: это представлено в меню в разделе блюд или напитков? © nakmuay18 / Reddit
Куриные палочки в стиле Золушки
Похоже, это подставка для кексов. Хорошая посуда, просто используется неправильно
Они были так близки к тому, чтобы использовать настоящую тарелку
- Это что, лампа? © raccoonladycarissa / Reddit
- Нет, это воронка для моторных жидкостей, что совсем не лучше. © Fomulouscrunch / Reddit
Крайне странная подача еды, если только это не ресторан в тематике сказки про Золушку
«Насколько я теперь могу судить, масло в Исландии всегда подается на камне»
- А теперь попробуйте представить: вы заглядываете на кухню, а посудомоечная машина работает над очисткой кучи садовых камней. © Neon_Camouflage / Reddit
Может быть, таким образом шеф-повар хотел сказать, что еда не достается легко
- Вот был бы поворот сюжета, если бы это на самом деле оказался ресторан для кошек. © PutthegundownRobby / Reddit
«Да принесите уже мне обычную тарелку»
Жареные кусочки оленины... на рогах
- Это уже просто за гранью пафоса. © According_Gazelle472 / Reddit
Рулетики с креветками в ящике стола
- Мы были буквально застигнуты врасплох. Официанту пришлось прийти и открыть это. Надо сказать, весьма профессионально. © sundayultimate / Reddit
Кажется, цель здесь состоит в том, чтобы принести еду, которая сразу бы оказалась на уровне рта
А какая самая нетривиальная подача блюда вам встречалась?
Фото на превью TrueBirch / Reddit
AdMe/Кухня/19 случаев, когда шеф-повар перемудрил с подачей. Да так, что гостям хотелось крикнуть: «Принесите же мне обычную тарелку!»
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