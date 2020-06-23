19 человек, чьи кулинарные идеи хочется взять на заметку

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Человек, который много и охотно готовит, поневоле вырабатывает на своей кухне некие приемы и техники. С их помощью он упрощает процесс готовки или улучшает конечный результат. А после делится открытиями с другими домашними кулинарами.

Мы в AdMe.ru любим креативный подход к приготовлению пищи и предлагаем устроить обмен опытом с помощью этой подборки фотографий.

«Дно бутылки — отличный пресс для равиоли»

Яичница-болтунья получится идеальной, если добавить в яйца ложку сметаны

«Запекайте брюссельскую капусту вместе с беконом. Жир от бекона будет капать на овощи, и они приготовятся вместе»

Завтрак можно сделать ярче, пожарив яйца в кольцах болгарского перца

«Я поместил зип-пакет поверх чеснока и прошелся по нему молотком для отбивных. Отличные спагетти будут сегодня!»

Стебли брокколи обычно выбрасывают, но их можно измельчить в стружку и приготовить вместе с макаронами, добавив их за 2 минуты до конца варки. На выходе получится более полезное блюдо

Ингредиенты для смузи распределите по порционным пакетам и заморозьте. Чтобы приготовить себе освежающий напиток, вам останется лишь соединить в блендере содержимое пакета с йогуртом или водой

«Это просто лайфхак века»

Пицца на тостовом хлебе за 10 минут

Когда закончились бумажные формочки для кексов, нарвите пергамент квадратами и вставьте каждый в углубление формы

Порежьте зелень, уложите ее в формы для льда, залейте оливковым маслом и заморозьте. В следующий раз, когда будете делать салат, используйте эту полезную и удобную заготовку

Такой хрустящей корочки не добиться, если пожарить бутерброд на сливочном масле. Лучше намазать перед жаркой на хлеб майонез

Фруктовый салат сохранится свежим дольше, если хранить его в сите в большой миске

Когда форма для пирога слишком большая, используйте фольгу

«Разрежьте пополам лаймы, извлеките из них мякоть и используйте в качестве формочек для желе. После застывания еще раз разрежьте. Они будут выглядеть как мини-арбузы»

«Когда мне нужно быстро измельчить приготовленную курицу, я использую миксер»

Можно фаршировать вареные ракушки сырной начинкой и замораживать про запас

Остатки риса можно смешать с яйцами и овощами и жарить как оладьи

«Я смешиваю натертую отварную свеклу с сыром, выкладываю на тост, сверху разбиваю яйцо и запекаю. Так я добавляю больше красок и пользы в свой рацион»