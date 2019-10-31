18 способов понять, что ресторан не заботится о своих гостях. Даже если это на первый взгляд не заметно

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Старейший в мире ресторан под названием Sobrino de Botín находится в Мадриде. В 2025 году он отметит 300-й день рождения. Вряд ли заведению удалось бы продержаться так долго, если бы его хозяева не были по-настоящему гостеприимны. Далеко не все рестораторы так держат марку. Порой обычный бизнес-ланч или торжественный ужин может быть испорчен, если сервису или качеству блюд уделяют недостаточно внимания. Но снизить риск испорченного вечера и блюда можно, зная несколько секретов.

Редакция AdMe.ru отыскала лайфхаки постоянных посетителей общепита и готова приоткрыть завесу тайны: какие жесты выдают плохих официантов, а какие звуки — плохую кухню.

Позвоните в ресторан. Возможно, уже это заставит вас отказаться от его посещения

Если поход в ресторан планируется заранее и вы звоните, чтобы забронировать столик, засеките время. Вы не должны висеть на телефоне, ожидая ответа. В хорошем месте трубку берут сразу. Это признак того, что персонала в заведении достаточно, обязанности между сотрудниками распределены и администратор не режет салат вместо того, чтобы ответить на звонок.

В случае, когда вы намерены всерьез протестировать ресторан, попробуйте попросить администратора сделать для вас что-то, что будет некомфортным для других гостей. Например, поинтересуйтесь, можно ли будет для вашего столика поставить действительно громкую музыку. Если вам пойдут навстречу, это повод задуматься.

Полистайте отзывы о заведении в интернете. Понятно, что они будут разными: даже у мэтров бывают неудачи. Но хороший признак — вежливая реакция представителей ресторана в комментариях. Это значит, что репутация места важна для его владельцев.

Оцените вход в ресторан. Плитка со сколами на крыльце, старый и грязный коврик говорят сами за себя, а точнее за владельцев.

Вид зала и официанта поможет оценить сервис

Обратите внимание на униформу официантов. Как правило, в серьезных заведениях фартуки на них ниже колена. Такая длина надежнее защищает сотрудника, если он, например, случайно опрокинет на себя тарелку с горячим блюдом.

Важный момент — чистота столиков. Хорошим тоном считается привести место в порядок в течение 2 минут после ухода гостя. Если за столом никого нет, а посуда или использованные салфетки не убраны, официант недостаточно расторопен. Если на столе остались крошки, персонал пренебрегает своими обязанностями.

О том, что в туалете должно быть чисто, знают, пожалуй, уже все. Оцените не только чистоту, но и наличие средств гигиены. На поверхности зеркал не должно быть отпечатков и пятен. Поднимите взгляд к потолку: пыль на светильниках подскажет, что к уборке относятся без энтузиазма.

Состояние меню расскажет о привычках персонала

Если вы уже выбрали место за столиком, снова засекайте время. Меню гостю должны предложить не позже, чем через 5 минут. Если ожидание затянулось, будьте готовы к тому, что официант и во время обеда вниманием вас баловать не будет.

Сам стиль описания блюд способен рассказать об уровне заведения. Если вам предлагают нечто вроде «нежнейшего мяска юного ягненка с вкуснейшей картошечкой и свежайшим зелененьким укропчиком» — это признак дилетантства. Хорошая еда не нуждается в попытках украсить ее пышными описаниями. А вот что должно быть в меню, так это состав, вес и цена блюда.

Большой выбор — тоже плохо. При огромном ассортименте блюд продукты залеживаются на кухне. К тому же повар не может специализироваться сразу на всем. Если в списке итальянского ресторана есть борщ, хинкали и суши, подумайте, будет ли хоть какое-то блюдо похожим на оригинал.

Присмотритесь к самой папке с меню. Согласно исследованию, это самый грязный предмет во всем ресторане: на нем можно найти 185 000 бактерий. Если увидите пятна или отпечатки пальцев на меню, которое служит лицом заведения, представьте, что творится за закрытыми дверями кухни.

Небрежность официантов выдает простое действие

Первое впечатление об официанте вы можете составить еще до заказа. Если он находится в зале и развлекает беседой бармена, вряд ли можно рассчитывать на его высокую квалификацию. В серьезных местах разговоры не о работе между персоналом в зале запрещены.

Обратите внимание на то, как официант держит бокал: он не должен брать его за верхнюю часть. Присмотритесь и к самому бокалу с напитком: если это правило соблюдали не только у вас на глазах, на стекле не будет отпечатков пальцев.

Бросьте взгляд на руки официантов. Неухоженные ногти — повод задуматься, как в заведении относятся к гигиене.

Наконец, еще одно простое правило, соблюдение которого легко проверить. Подавая каждое блюдо, официант должен назвать его. Если тарелку просто ставят на стол, ресторан набирает персонал без должной подготовки.

Один звук способен выдать секреты кухни

Попробуйте прислушаться. Если в зале не слишком громкая музыка и кухня находится недалеко, то вы можете услышать предательский сигнал микроволновки, в которой размораживают или разогревают блюдо.

Если у вас уже есть некоторые сомнения относительно свежести блюд, при заказе попросите убрать один из ингредиентов. Если официант откажется, возможно, еду вам подают не из-под ножа, а из морозилки. Такие подозрения могут возникнуть у гостя и в том случае, если сложное блюдо выносят ему очень быстро.

Наконец, температура еды. Слишком высокой она может быть после той же микроволновки. Если в вашем заказе были алкогольные коктейли, они, напротив, не должны быть чересчур холодными. Иногда сотрудники пытаются так замаскировать низкое качество ингредиентов: вкус ледяного напитка ощущается хуже.

Бонус: если вас примут за «тайного посетителя», можно получить обслуживание по высшему классу

Иногда для проверки уровня заведения приходят «тайные гости». Их задача — выявить все слабые места ресторана. Попросите официанта подробно раскрыть состав нескольких блюд, спросите, чем отличаются два похожих салата, например «Греческий» и «Шопский». Персонал вполне может счесть, что в вашем лице нагрянула инспекция, и постарается создать у вас приятное впечатление.

Мы теперь внимательнее будем присматриваться к бокалам с напитками. А на что обращаете внимание вы, когда посещаете ресторан?