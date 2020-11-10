18 способов подать еду так круто, что ни в какой ресторан идти не захочется

Все знают, что на впечатление от блюда влияет не только вкус, но и внешний вид, и посуда, и окружающая обстановка. Но не все готовы заморачиваться с декорированием картофельного пюре художественно нарезанной морковкой. И все же применить творческие способности на кухне и не перенапрячься возможно. Стоит переложить салат в стакан или сделать симметричный завтрак для двоих, и прием пищи покажется настоящей ресторанной трапезой.

Мы в AdMe.ru ко всему подходим творчески, так что наши завтраки, обеды и ужины никогда не бывают скучными. Призываем вас тоже воплотить ваши кулинарные фантазии, и вот вам подборка фото для вдохновения. А в конце статьи вас ждет бонус: мы покажем, что бывает, когда в приготовление еды вмешивается сам Саурон.

1. При сервировке можно обойтись и без тарелок. «Вот так мы оформили стол с сыром и мясными закусками для нашей вечеринки на 75 гостей»

2. Попробуйте необычную сервировку: салат в стеклянных стаканах

3. Или тирамису в бокалах

4. Сделайте симметричный завтрак для себя и для любимого человека

5. Украшайте ваши блюда: тыквенный супчик с привидениями

6. Фигурки, вырезанные из поджаренного в тостере хлеба, — небанальный декор для салата

7. Как сделать так, чтобы ребенок полюбил брокколи? Соорудить из них заросли, в которых прячется лев!

8. Уткоблинчики

9. Котики уместны всегда и везде!

10. На брускетту (итальянский поджаренный хлеб) можно положить что угодно: от меда с бананами до копченого лосося с рикоттой. Идеальный завтрак

11. Даже простое блюдо можно подать эффектно

12. Создайте съедобное произведение искусства: куриные окорочка, запеченные с виноградом и апельсинами

13. Специальная посуда для подачи кушанья тоже важна: картофель фри и соусы на вращающемся блюде

14. Можно объединить закуски по цветам

15. Фантазируйте! Это торт из стейков и картофельного пюре с луком, огурцами и томатным соусом для девушки, которая не любит сладкое

16. А вот корабль с закусками на свадьбе в стиле викингов

17. Попробуйте делать сами то, что обычно покупаете в магазине. «Парочка яиц от моей курицы; грибы, которые я собрал, и хлеб, который я испек»

18. Ну а самое главное за столом — хорошая компания!

Бонус: «Саурон испортил мой оладушек»