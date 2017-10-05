18 самых странных сладостей, которые вы все равно захотите попробовать

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Производители не устают придумывать все новые продукты питания, удивляя покупателей. Особенно когда дело касается всевозможных сладостей — от обилия вкусов, форм и расцветок просто разбегаются глаза. Мы в AdMe.ru собрали для вас 18 самых странных сладостей со всего мира, которые втайне и сами мечтаем попробовать.

18. Конфеты со вкусом ушной серы

Помните конфеты Берти Боттс из «Гарри Поттера»? Если не боитесь или, наоборот, хотите попробовать сладости со вкусом ушной серы, козявок, мыла, грязи, рвоты, тухлой рыбы, носков, пива и другие вполне обычные вкусы, компания Jelly Belly Candy Company уже полторы сотни лет выпускает такие необычные конфеты.

17. Леденцы со скорпионами, червями, тараканами

Компания Hotlix уже более 25 лет создает уникальные конфеты с насекомыми. Это леденцы на палочке со скорпионами, муравьями, сверчки и черви в шоколаде, вафли с жуками. Вам и этого мало? Закусите личинками со вкусом сыра, барбекю или специй и сверчками с ароматом сметаны и лука.

16. Конфеты в виде баночек с мочой

В компании Candywarehouse создают множество безумных сладостей. Одна из них — жидкие кислые конфеты, упакованные в контейнеры, больше похожие на баночки для анализов. Марка считает эту конфету идеальной для розыгрышей.

15. Засахаренные фиалки

Засахаренные фиалки — редкий, но достаточно популярный сладкий деликатес, который производится La Violeta и реализуется в Испании. В отличие от карамелек, просто выпускаемых в форме фиалок, La Violeta для производства своих сладостей использует настоящие цветы.

14. Конфеты «Козявки гориллы»

Это угощение ужасает как на вид, так и на вкус, да еще и может нанести вред здоровью из-за высокого содержания фитоэстрогенов. «Gorilla Boogers» — особым способом высушенные и подслащенные бобы.

13. Мороженое из сырого теста

В Нью-Йорке в мегапопулярном кафе Cookie Dough Confections подается удивительный десерт — сырое тесто под видом мороженого. Это обычное тесто для печенья с различными топингами, посыпками, добавками, которое, по словам производителя, безопасно и в сыром виде, но желающие могут и запечь его дома. Клиенты выстаивают многочасовые очереди за этим уникальным лакомством и оставляют восторженные отзывы, однако находятся и те, кому стало плохо после такого лакомства.

12. Конфета в виде унитаза

Moko Moko Mokoletto — это удивительный набор, с помощью которого можно приготовить необычную конфету. Сначала надо будет собрать сам пластиковый унитаз, а затем насыпать порошок-основу в «бачок» и залить водой. Ингредиенты смешаются, и ценителю останется только выпить конфету при помощи соломинки.

11. Конфеты-суп

Еще одна суперпопулярная японская сладость — конфета в виде супа. Ценителям предлагается с помощью специальных приспособлений сначала приготовить этот «суп», а потом уже есть.

10. Pepsi со вкусом баобаба, мороженого, снежных огурцов и сладких бобов

Компания PepsiCo, производитель всемирно известных газировок, не перестает удивлять своего потребителя. Помимо пепси необычных цветов, в том числе и бесцветного, регулярно выпускаются лимитированные коллекции напитка. Мир уже успели удивить пепси со вкусом кофе, тропических фруктов, травы периллы, клубники, корицы, йогурта, ананаса, плодов баобаба, сакуры, сладких плодов адзуки и другие.

9. Жвачка Camel Balls и Toro Balls

Несмотря на необычный внешний вид, шокирующий взрослых, дети в восторге от этой жвачки со вкусной жидкой начинкой.

8. Какашки единорога

Американская компания Lolli & Pops среди прочих сладостей выпускает и такие яркие конфеты, якобы «произведенные» единорогами.

7. KitKat, который надо выпекать

Мало кто знает, что компания Nestle выпускает более 200 вкусов шоколада KitKat. По всему миру можно найти шоколадки со вкусом зеленого чая, бренди, абрикосовых косточек, дыни, тыквы, французской соли, фасоли, сои, сакуры, жареной кукурузы и даже саке. А одним из самых интересных является KitKat, который надо выпекать в духовке.

6. Жвачка со вкусом соленого огурца и бекона

Вы думаете, что жвачка со вкусом соленого огурца и бекона, это не так уж и необычно? Что ж, а как вам жвачка со вкусом васаби?

5. Съедобные бриллианты

Компания Ameya Eltaro совсем не призывает есть настоящие бриллианты, а делает их из обычного сахара, придавая огранку настоящих, всемирно известных драгоценных камней. Стоимость такого вкусного произведения искусства — около 2 000 рублей.

4. Oreo со вкусом тыквы, пива, арбуза и чизбургера

Помимо стандартного шоколадного Oreo со сливочной помадкой компания выпускает печенье со вкусом мороженого, тыквы и корицы, мяты, клубники, кокоса, арахисового масла и джема, а также радует покупателей лимитированными коллекциями печенек со вкусом сливочного пива, чизбургера, арбуза и без добавления какао.

3. Шоколад с беконом, грибами и копченой солью

Американская компания Vosges Haut-Chocolate производит удивительные шоколадки и конфеты-трюфели с кусочками настоящего бекона, грибов, копченой солью, тертым имбирем и васаби, лепестками роз, экзотическими семенами и специями и другими добавками.

2. Мороженое со вкусом овощей

Шоколадным и ванильным мороженым давно никого не удивишь, поэтому немецкая компания Häagen-Dazs пошла дальше и выпустила мороженое со вкусом вишни и помидора, моркови и апельсина, японского каштана вагури. Вы не уснете, представляя себе эти сочетания!

1. Мармеладный червяк

А в этом мармеладном червяке нет ничего необычного, кроме его размеров: 244 см в длину и 11,8 кг веса. Настоящая сладкая бомба! Вы бы хотели попробовать такого?