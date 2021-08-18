18 привычек в еде, которые доказывают, что есть всего 2 типа людей

У каждого из нас свои пищевые привычки. Одни люди постоянно сливают бульон после варки пельменей, другие с удовольствием хлебают его большой ложкой. Кто-то не мыслит своей жизни без вареного яйца на завтрак и не представляет, как с утра можно впихивать в себя жареную глазунью. Такие разногласия нередко возникают даже внутри одной семьи. Допустим, муж обожает зелень в борще, а жена с детства терпеть не может «эти ветки в супе».

Оказывается, мы в AdMe.ru тоже разделились на 2 лагеря. И теперь сгораем от нетерпения в ожидании вашего выбора.

18. Чай из пакетика или рассыпная заварка

17. Суфле без шоколада или вместе с ним

16. Никакой зелени в супе или побольше укропа

15. Пельмени с бульоном или без него

14. Нарезанный хлеб или целая булка

13. Малосольные или свежие огурцы

12. Черный кофе или латте, капучино и раф

11. Лесная кухня или домашняя еда

10. С маслинами и оливками или без них

9. Жареное или печеное

8. Сок из пакетов или свежевыжатый

7. Вареные или жареные яйца

6. Маринованные или свежие арбузы

5. Много приправы или «чистый» вкус

4. Слабая или сильная прожарка

3. Лук кольцами или кубиками

2. Свежая капуста или квашеная

1. Спагетти или обычные макарошки