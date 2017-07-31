18 необычных приспособлений, которые приблизят кухню к идеалу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В чем секрет идеальной кухни? Красивый дизайн, современная техника, многофункциональность? Наверное, здесь важна каждая деталь. Именно детали определяют то, насколько удивительными могут быть самые простые решения по организации пространства и его правильному дополнению. Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку интересных идей, которые помогут создать из заурядной кухни мастерскую шеф-повара.

18. Держатель для поварских лопаток и крышек

Удобные держатели решат проблему стекающего жира с ложек и крышек при приготовлении еды.

17. Складная полочка для мойки

Портативная складная полка для сушки продуктов и посуды. Ее можно установить на кухонную мойку, стол или любое удобное место.

16. Щетка на раковину для мытья ложек, вилок и ножей

Благодаря этой щетке мытье посуды займет меньше времени.

15. Современный контейнер для измельчения чеснока

Прекрасная замена стандартной чеснокодавке. К тому же мыть такое приспособление значительно проще.

14. Доска с отделом для сбора мусора

Находка для каждой хозяйки! Особенно удобна доска для тех, кто любит готовить перед телевизором.

13. Кухонный мультитул

Этот компактный мультитул легко справится с крышками от бутылок и банок, а также ровно откроет любой запаянный пакет. Отличный помощник для каждой хозяйки!

12. Складная доска для нарезки продуктов

Невероятно удобная доска для нарезки продуктов. С нею на полу не будет надоедливых крошек или остатков овощей.

11. Емкость для приготовления шашлыка

Любите шашлык? Вы полюбите его еще больше с этой гениальной шашлычницей. В ней можно мариновать мясо сразу на шампурах.

10. Слайсер для нарезки ананаса

Замечательное приспособление для тех, кто обожает ананасы, но не умеет их чистить. С ним можно подать плод к столу за 5 минут!

9. Силиконовый дуршлаг для приготовления еды

Отваривайте мелкие овощи или фрукты в этом дуршлаге. Никакой лишней воды. Все быстро и просто!

8. Мобильный запайщик пакетов

Этот ручной запайщик пакетов убережет продукты от лишней влаги, пыли и насекомых. Работает от обычных батареек.

7. Устройство для хранения зелени

С таким приспособлением можно хранить зелень намного дольше. Она остается свежей благодаря воде, которую необходимо время от времени заливать в емкость.

6. Нож для мягких продуктов, фруктов и овощей

Ручной слайсер быстро и ровно разрежет мягкие продукты, фрукты и овощи. Особенно удобно измельчать им зелень.

5. Универсальные силиконовые крышки

Эти прочные крышки из силикона избавят от проблем хранения продуктов в холодильнике. Они подходят для емкостей и продуктов разного размера.

4. Доска для нарезки продуктов с раскладной чашей

Эта доска — настоящая находка для любой кухни. В раскладной емкости можно помыть продукты, а на жесткой поверхности нарезать их. Удобно и быстро!

3. Силиконовая емкость для специй

Эта емкость для специй создана специально для тех, кто ненавидит считать количество лаврового листа в своей тарелке. С этой штуковиной любой бульон станет только вкуснее!

2. Диспенсер для растительного масла

Ручной диспенсер равномерно распределит масло по любой поверхности. Наконец-то не будет жирных рук и пятен на столах. Очень удобно!

1. Необычный графин для лимонада и чая

В этом необычном графине предусмотрены съемные емкости для льда, фруктов и чая. Классная штука! Особенно для тех, кто любит напитки собственного приготовления.