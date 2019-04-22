18 безумных фактов, после которых вы по-новому посмотрите на повседневные продукты
Сегодня супермаркеты предлагают нам богатейший ассортимент. Еда попадает к нам на стол со всех уголков мира. При таком обилии выбора у каждого из нас есть «любимчики» в холодильнике. Но далеко не всегда мы досконально знаем, что именно отправляем в свой желудок.
Мы в АdMe.ru нашли нетривиальные факты о еде и любимых продуктах. Надеемся, что они смогут удивить даже самого заядлого гурмана.
- Многие современные американцы не знают вкус свежей черной смородины. Все дело в том, что ягода является распространителем грибка, который убивает редкий вид сосен. Правительство запретило коммерческий рост черной смородины и в начале 1900-х годов профинансировало программу по уничтожению растений. Экипажи с рюкзаками с химическими аэрозолями разносились по всей стране. Поскольку все было уничтожено, память американского потребителя о темно-фиолетовых ягодах стерлась довольно быстро.
- Благодаря современным методам ведения сельского хозяйства, курица содержит на 266 % больше жира, чем 40 лет назад. Это значит, что современное куриное мясо утратило 33 % белка.
- Из свежего киви невозможно приготовить желе. Все дело в ферментах: они расщепляют желатин и не дают ему застывать. Поэтому перед приготовлением рекомендуется обдать фрукт крутым кипятком. Таким образом часть ферментов будет уничтожена и желе будет проще застыть.
-
Греческий йогурт полезнее других молочных продуктов. Он проходит процесс удаления сыворотки и лактозы, что снижает количество сахара. Кроме того, в нем отсутствуют вкусовые добавки и содержится в 2 раза больше белка, чем в других видах кисломолочных продуктов.
-
Безусловно, куриные наггетсы — не самая полезная пища в мире, но не только потому, что они жарятся в огромном количестве масла. В этой закуске куриного сырья содержится не более 50 %, а еще в их состав входит вид силикона, который используют для грудных имплантов.
- На приготовление одного бургера уходит более 2 000 л воды. Такая высокая цифра обусловлена производством говядины.
- Чтобы придать пиву светлый прозрачный оттенок, производители добавляют изинглас — секрет, который содержится в плавательных пузырях рыб. В основном изинглас состоит из протеиновых коллагенов. В пивной промышленности он выполняет функцию осветлителя. Кроме того, он может «поймать» и заставить осесть крупные протеины, чтобы избавить напиток от осадка.
- Пузырьки шампанского вызывают незначительные дефекты бокала и углекислый газ, который образуется в процессе выдержки напитка, — такого мнения придерживались многие. На самом деле шампанское пенится и пузырится не только из-за наличия углекислого газа в бутылке, но в том числе из-за грязи на посуде. Причина пенистости напитка — микроскопические частицы пыли и пуха, которые присутствуют абсолютно на любом бокале.
- Долгое время считалось, что крупные дыры в швейцарском сыре возникают благодаря кисломолочным бактериям. Оказалось, что за диаметр отверстий отвечает сенная пыль, которая попадает в молоко. Таким образом, чем чище молоко, тем меньше дыры.
- Шоколадная паста Nutella настолько популярна в мире, что каждый 4-й фундук на планете попадает в банку с ней. Спрос на лесные орехи вырос настолько, что университеты пытаются выращивать их в лабораториях.
- В сладости с фруктовыми вкусами добавляется воск, который придает блеск продукту и защищает от таяния. Таким же воском полируют автомобили.
- Клубнику можно смело назвать самой химической ягодой. Для создания ее аромата в коктейлях и йогуртах требуется около 60 химических веществ.
- Самая древняя тарелка супа насчитывает 2 400 лет. Находку обнаружили в Китае. Археологи уверждают, что суп имел жидкую консистенцию и был приготовлен из мяса, на что указывают фрагменты сохранившихся костей.
- В 1943 году США запретили производство нарезанного хлеба. Исчезновение продукта с полок взбудоражило американцев, которые уже привыкли к хлебным ломтикам. После 2 месяцев гнева общественности запрет был снят, и газета The New York Times объявила: «Продается нарезанный хлеб: домохозяйки с большими пальцами опять в безопасности».
- Мы точно знаем, что основа современного кетчупа — это пюре из томатов. На самом же деле в оригинальном рецепте нет и намека на этот ингредиент. В состав первого кетчупа, который появился в Китае, входили моллюски, маринованная рыба и специи. Благодаря морякам, рецепт попал в Европу, а позже и на американский континент. В европейском варианте в состав соуса входят грибы, анчоусы и даже орехи. Но мы же привыкли именно к американской версии — с томатами, которая и сделала кетчуп популярным во всем мире.
- Хризантема — цветок, символизирующий счастье на Востоке, — съедобна. Изящные десерты из ее лепестков готовят в Китае и Японии. Рецепт прост: свежие лепестки окунают в смесь взбитых яиц и муки, жарят в кипящем масле. Таким образом получается хризантема фри, которая пользуется популярностью среди любителей восточного стрит-фуда.
- Форма кренделя символизирует сложенные в молитве руки. Впервые его испекли монахи, желая отблагодарить Бога. Позже королевские особы использовали крендель на свадебных церемониях как знак бесконечности их любви. Спустя несколько веков американцы сделали крендель хрустящим, добавили соль и из сакральной пищи перевели в разряд снеков.
- Пицца вместо крема от загара — именно такой вывод сделали немецкие ученые. Выяснилось, что несколько кусочков традиционной пиццы повышают сопротивляемость кожи к ультрафиолетовому излучению. Такой эффект достигается благодаря уникальному сочетанию компонентов этого блюда. Оливковое масло содержит витамины A и E, а томатный соус участвует в активной выработке меланина.
Подвигнул ли вас какой-либо из этих фактов пересмотреть свои гастрономические предпочтения?
Фото на превью depositphotos