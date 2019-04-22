18 безумных фактов, после которых вы по-новому посмотрите на повседневные продукты

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Сегодня супермаркеты предлагают нам богатейший ассортимент. Еда попадает к нам на стол со всех уголков мира. При таком обилии выбора у каждого из нас есть «любимчики» в холодильнике. Но далеко не всегда мы досконально знаем, что именно отправляем в свой желудок.