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18 аппетитных произведений искусства от тех, кому скучно есть просто еду

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Вид блюда для многих так же важен, как и его вкус. Вот только некоторые повара делают еду такой красивой, что и есть-то жалко: посмотрите только на булочки — мордочки котиков, яичницу с Винни-Пухом, пирожные в виде птичек и прозрачный торт. Ими хочется любоваться, даже если голоден.

AdMe.ru одного не понимает: кто те люди с железным сердцем, которые слопали всю эту красоту. Мы не смогли бы. А в конце статьи ждет бонус, который убедить вас в том, что свой пирожок лучше никому не доверять.

1. Прозрачный торт

© tomeinohito / Twitter

2. Котобулочки

© utiwapanya / Twitter

3. Xлебнaя капибара. Cлишкoм милая, чтoбы съесть, но слишкoм аппетитный попец, чтобы не укусить за него

© skipt25 / Twitter

4. Торт из радужных блинов

© Blinkboarder85 / Reddit

5. Геометрические кексы

6. Торт-океан

7. Идеальный пирог

8. Завтрак в стиле Винни-Пуха

9. Просто яйцо, перец, морковь и пара листьев салата

10. Бенгальский тигр из риса

11. Это не стекло, а карамель

12. Пряничный ксеноморф

13. Печенье с настоящими цветами

14. Самые милые в мире макаруны

15. Пирожные в виде птичек

© kurokazu_45 / Twitter

16. Этот лимонный пирог — само совершенство

© dosbuster / Reddit

17. Шоколадный телескоп, где все части подвижны и даже линза есть

18. «Что тебе нужно для счастья?» — «Чебузавры».

© crazy_kutas / Twitter

Бонус: когда коллега доверил тебе свой пирожок, а ты работаешь на гравировальным станке

© baradapter / Pikabu

А вы красиво преподносите еду или предпочитаете не заморачиваться?

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