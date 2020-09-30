18 аппетитных произведений искусства от тех, кому скучно есть просто еду

Вид блюда для многих так же важен, как и его вкус. Вот только некоторые повара делают еду такой красивой, что и есть-то жалко: посмотрите только на булочки — мордочки котиков, яичницу с Винни-Пухом, пирожные в виде птичек и прозрачный торт. Ими хочется любоваться, даже если голоден.

AdMe.ru одного не понимает: кто те люди с железным сердцем, которые слопали всю эту красоту. Мы не смогли бы. А в конце статьи ждет бонус, который убедить вас в том, что свой пирожок лучше никому не доверять.

1. Прозрачный торт

2. Котобулочки

3. Xлебнaя капибара. Cлишкoм милая, чтoбы съесть, но слишкoм аппетитный попец, чтобы не укусить за него

4. Торт из радужных блинов

5. Геометрические кексы

6. Торт-океан

7. Идеальный пирог

8. Завтрак в стиле Винни-Пуха

9. Просто яйцо, перец, морковь и пара листьев салата

10. Бенгальский тигр из риса

11. Это не стекло, а карамель

12. Пряничный ксеноморф

13. Печенье с настоящими цветами

14. Самые милые в мире макаруны

15. Пирожные в виде птичек

16. Этот лимонный пирог — само совершенство

17. Шоколадный телескоп, где все части подвижны и даже линза есть

18. «Что тебе нужно для счастья?» — «Чебузавры».

Бонус: когда коллега доверил тебе свой пирожок, а ты работаешь на гравировальным станке