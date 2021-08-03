17 рестораторов, которые намудрили так, что аппетит ушел и не обещал вернуться

Часто, заказывая блюдо в кафе или ресторане, мы ожидаем получить нечто безумно вкусное и аппетитное. Но далеко не всегда видение ресторатора совпадает с нашими ожиданиями: некоторые стараются впечатлить своих посетителей нововведениями и шокирующими подачами.

Мы в AdMe.ru решили показать, насколько нестандартными бывают идеи поваров, а иногда и вовсе вызывающими сомнения: стоит ли это пробовать? Ну а в конце вас ждет бонус — блюдо из пельменей, которые вызвало большой ажиотаж в социальных сетях.

«Картошка фри, полностью помещенная в кружку. Даже не знаю, как это есть»

«Кукурузные шарики принесли в буквальном смысле в собачьей миске»

Когда идейность встречается с отсутствием шпажек для луковых колец

«Так полагаю, вы подаете рыбу на рыбьих костях?»

«Мне, пожалуйста, немного грудинки на камнях»

«Жареная курица и вафли. Я ожидал, что все это будет подано на тарелке. Но зато было очень вкусно»

Начос на подставке для цветочных горшков

«Трубочки со сливочным кремом, поданные на камнях, удивляют своим своеобразием»

Прямо от садовника

Это курица и вафли с топингом

Устрицы, поданные на кирпиче

А где соус?

Пицца с разными вкусами, подаваемая в шине

Ягодки прямо на дереве

У кого-то получится интересная «яичница»

Тунца на кварцевой плите хочет кто-нибудь?

Бонус: иногда блюдо выглядит необычно и даже немного отталкивающе, но на деле оказывается очень вкусным