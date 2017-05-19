17 продуктов, которые можно есть в любое время дня и в любом количестве

Как же непросто держать рот на замке, когда пытаешься похудеть. Согласитесь, во время диеты то и дело хочется что-нибудь пожевать, а руки сами тянутся к дверке холодильника.

Но, оказывается, существуют продукты, которыми можно перекусывать в течение дня безо всякого вреда для фигуры, ведь такая еда содержит минимальное количество калорий.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие продукты во время похудения можно есть, не задумываясь о размере порции.

Сельдерей

Сельдерей на 95 % состоит из воды и почти лишен энергетической ценности. Зато он содержит 30 % суточной дозы витамина К. Постарайтесь покупать это растение свежим, так как оно теряет большинство полезных свойств через 5 дней после срезания.

Руккола

В паре чашек рукколы содержится всего 10 ккал, поэтому растение просто не способно навредить фигуре. Не обязательно есть рукколу в чистом виде. Ее можно смешивать с белым сыром и приправлять оливковым маслом.

Яичные белки

Яичные белки можно есть в больших количествах даже тем, кто сидит на строгой диете. Можно смешивать их с томатами и делать омлет. Но стоит помнить, что, если вы заботитесь о фигуре, обжаривать белки на масле все-таки не стоит.

Салат

В салате содержатся витамины А и С, а также фолиевая кислота и железо. При этом растение тоже практически лишено энергетической ценности, а значит, его употребление в больших количествах не сможет навредить фигуре.

Огурцы

Как и сельдерей, огурец состоит почти из одной воды. Стоит отметить, что самыми полезными считаются молодые хрустящие огурчики. При употреблении в пищу кожицу с них срезать не нужно — в ней содержится большое количество бета-каротина.

Цветная капуста

Цветная капуста способна обеспечить наш организм витаминами С и К и при этом никак не навредить фигуре. У этого овоща очень низкая энергетическая ценность. Нужно заметить, что полезнее есть цветную капусту в сыром виде.

Помидоры

Помидоры содержат ликоптин, витамины А, С и В2, фолиевую кислоту, клетчатку, хром и калий. При этом они практически не поставляют в наш организм питательные вещества, богатые калориями.

Брокколи

Брокколи — любимый продукт многих худеющих людей. Помимо витаминов А, С, Е, I, K в этом виде капусты содержатся 20 % суточной дозы грубого волокна. При всей этой пользе вреда для фигуры от брокколи не будет никакого.

Попкорн

Не навредит фигуре и миска подсоленного попкорна. Эта «киношная» закуска состоит в основном из воздуха, а от воздуха, конечно, растолстеть невозможно.

Морская капуста

Морская капуста, а также другие виды съедобных водорослей содержат большое количество йода и практически лишены энергетической ценности. Но это не значит, что можно безопасно уплетать суши с водорослями. Помните, что у риса высокий гликемический индекс, а такие продукты не способствуют быстрому похудению.

Свежий горошек

Не станет причиной набора веса и чашка свежего сладкого горошка. Энергетической ценности в этом продукте немного, зато достаточно клетчатки и даже белка.

Грейпфрут

Грейпфрут помогает стабилизировать уровень сахара в крови. К тому же он богат витамином С. При этом у фрукта низкая энергетическая ценность, которая не аукнется вам лишними сантиметрами в талии.

Дыня

Перекус дыней наверняка порадует сладкоежек, решивших расстаться с лишними килограммами. У нее небольшая энергетическая ценность, зато превосходные вкусовые качества. А всего в одной порции дыни содержится больше суточной дозы витаминов А и С.

Клубника

Клубника — еще одна сладость, доступная любителям диет. В ней много калия и клетчатки. К тому же ягода обладает противовоспалительным действием. А вот калорий в ней совсем немного.

Ежевика

Ежевика полна антиоксидантов и богата витамином С. Плюс ко всему она просто очень вкусная. Ее можно смело есть даже тем, кто давно сидит на диете. Энергетическая ценность у продукта сравнительно невысокая.

Апельсины

Апельсины — один из самых вкусных и оттого популярных фруктов. К счастью, полакомиться сладкими дольками можно даже во время похудения. При малом количестве калорий апельсин богат витамином С. Кстати, при употреблении не нужно счищать белую прослойку между фруктом и его кожицей. В ней содержится большое количество клетчатки.

Голубика

Голубика — один из наиболее богатых антиоксидантами продуктов. Поэтому чашка ягод не только не навредит, но и поможет вашей диете. Энергетическая ценность продукта невысокая, поэтому за фигуру можно не бояться.

Фото на превью mfaj17
По материалам Business Insider, Insider, Independet

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