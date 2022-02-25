17 поваров показали, о каких аспектах их жизни могут не догадываться посетители ресторанов

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Посетители ресторанов часто не задумываются о том, кто приготовил им восхитительные блюда. Но на кухне общепита может твориться еще тот экшен. Увидеть изнанку любимых заведений могут помочь фото от поваров, которые делятся в интернете своими впечатлениями от профессии.

AdMe.ru выбрал именно такие снимки.

1. Куб из замороженных круассанов — на кухне можно увидеть и такое

2. «Повара в моем ресторане постоянно делали не такие гамбургеры, как нужно. Я нарисовал для них схему готовки. Один из поваров сделал себе такую же татуировку»

3. «Когда скучаю по работе в ресторане, ем макароны дома над раковиной»

4. «Этот хлебушек пролежал в духовке 5 дней. Назвал его Чарли»

5. Пусть всегда будет так чисто

6. «А у вас есть запрещенные песни на кухне?»

Список музыки, запрещенной на кухне: Nickelback, Staind, Borgore, любое кантри, Coldplay, Post Malone, любая альтернативная группа из 90-х за исключением Incubus, нецензурные песни, песня «Uptown Funk», Майли Сайрус, Green Day, сингл Рика Эстли «Never Gonna Give You Up», рэп, все музыканты с татуировками на лице, саундтрек к сериалу «Друзья», все ремиксы на песню «Funkytown».

7. «Смотрю свой выпускной онлайн. Надеюсь, мое имя успеют зачитать перед тем, как начнется смена»

8. «По 10–11 часов в день готовлю дорогие блюда, возвращаюсь домой и ем вот это»

9. Есть 2 типа поваров

10. «Коллега размораживает еду горячей водой, а потом спрашивает, почему я не ем на работе»

11. «Почему кто-то так делает?»

12. «Слышал, что вы это искали»

13. Кухню оставили в таком виде

14. «Вчера шеф поранился на работе. Мы решили позаботиться о его безопасности»

15. Эта кастрюля многое повидала

16. «Если я уйду из ресторанного бизнеса, то вот это станет причиной увольнения»

17. «Мне эта ситуация очень знакома, поэтому я ее нарисовала»